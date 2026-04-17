Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam bước sang chương mới

Tiểu Bảo
17/04/2026 03:06 GMT+7

Đội tuyển nữ VN sẽ có nhiều thay đổi lớn dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc - người thay thế ông Mai Đức Chung.

HLV HOÀNG VĂN PHÚC ĐI VÀO LỊCH SỬ

Kể từ giai đoạn bóng đá VN tái hội nhập với thể thao quốc tế, đội tuyển nữ VN đã được dẫn dắt bởi nhiều nhà cầm quân từng có kinh nghiệm làm việc ở bóng đá nam. Bản thân ông Mai Đức Chung trước khi làm nên lịch sử ở bóng đá nữ cũng từng đóng vai trò HLV tạm quyền ở đội tuyển nam. Thay thế HLV Mai Đức Chung, ông Hoàng Văn Phúc sẽ đi vào lịch sử khi là người đầu tiên chính thức dẫn dắt 2 đội tuyển quốc gia nam và nữ VN. Ông Phúc cũng là một trong số ít HLV của bóng đá VN có kinh nghiệm từ huấn luyện bóng đá trẻ cho đến đỉnh cao.

Ông Hoàng Văn Phúc sẽ mang tới làn gió mới cho đội tuyển bóng đá nữ VN

ảnh: Đông Nghi

Trong 20 năm làm công tác huấn luyện, cựu trung vệ CLB Đường sắt VN đã từng dẫn dắt CLB Hà Nội và Quảng Nam, U.23 VN và đội tuyển VN (2012-2014), gần đây nhất là Giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội. Đặc biệt, HLV Hoàng Văn Phúc hiểu khá rõ về đội tuyển nữ VN khi từng làm phó tướng cho HLV Mai Đức Chung tại ASIAD 19 Hàng Châu năm 2023 và SEA Games 33 Thái Lan năm 2025.

Đối mặt với áp lực

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải đối mặt với áp lực thành tích mà ông Mai Đức Chung để lại, như đoạt 6 HCV SEA Games, HCV AFF Cup 2019, tốp 4 ASIAD 2014… và đỉnh cao là tấm vé dự World Cup 2023.

Ông Hoàng Văn Phúc là người khá quyết đoán. Năm 2009, khi nắm U.16 VN, ông quyết tuyển quân qua thực lực cầu thủ chứ không đồng ý sự gửi gắm từ các CLB, và ông đã giúp U.16 VN vô địch Đông Nam Á 2010. Từ đó, người hâm mộ bóng đá VN có cơ sở kỳ vọng ông Phúc sẽ phát hiện được các tài năng trẻ để giúp đội tuyển nữ VN luôn tươi mới và mạnh mẽ hơn.

Thêm một trở ngại mà ông Hoàng Văn Phúc cần phải vượt qua là các cầu thủ nữ lâu nay đã quen với phong cách huấn luyện của thầy Mai Đức Chung, vì thế tân HLV cần có giải pháp hợp lý để giúp cầu thủ tập luyện và thi đấu tốt khi thay đổi người dẫn dắt.

Trước mắt, ASIAD 20 vào tháng 9 tới ở Nhật Bản sẽ mở ra chương mới cho đội tuyển nữ VN và cũng là cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện tài năng trong vai trò mới.


Tin liên quan

Ai thay HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ Việt Nam?

Ai thay HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ Việt Nam?

Đội tuyển nữ VN sẽ sớm công bố tân HLV trưởng, sau khi ông Mai Đức Chung tuyên bố rút lui.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mạo hiểm với thầy ngoại?

Đã tìm được người thay thế HLV Mai Đức Chung: Tân HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển nữ VN CLB Hà Nội hlv mai đức chung Nhật Bản Quảng Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận