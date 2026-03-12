Ai thay HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nữ Việt Nam?

Á P LỰC NẶNG NỀ

HLV Mai Đức Chung đã nói lời chia tay đội tuyển nữ VN sau thất bại ở Asian Cup 2026. Sau 3 trận, Huỳnh Như cùng đồng đội thắng Ấn Độ (2-1), thua Đài Loan (0-1) và Nhật Bản (0-4), rời giải với vị trí thứ ba chung cuộc. Đội tuyển nữ VN không thể nằm trong nhóm các đội thứ ba xuất sắc nhất, do có cùng điểm số nhưng kém thành tích Philippines và Uzbekistan. Đây là bước lùi rõ rệt của đội tuyển nữ VN sau 4 năm. Giấc mộng World Cup lần thứ hai đã tan vỡ, đòi hỏi bóng đá nữ cần cuộc cách mạng triệt để. Nhu cầu thay đổi thể hiện ngay trong chính quyết định của HLV Mai Đức Chung: lùi lại đằng sau, để lại ghế HLV trưởng cho người khác phụ trách.

Thực tế, ông Chung còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đến hết tháng 3.2026. Sau khi cùng đội tuyển nữ VN về nước, chiến lược gia 77 tuổi dự kiến họp với ban chuyên môn VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia (mà ông Chung đang là phó chủ tịch) để chốt tương lai. Đây là lần thứ hai, ông Chung xin nghỉ khỏi đội tuyển nữ VN trong 3 năm qua. Lần gần nhất là vào tháng 12.2023, khi hợp đồng của ông với VFF đáo hạn. Tuy nhiên, do VFF chưa tìm được người phù hợp, nên quyết định mời lại ông Chung vào tháng 5.2024. HLV Mai Đức Chung cũng đã định nghỉ đội sau SEA Games 33 (tháng 12.2025), dù vậy do Asian Cup 2026 đã ở rất gần với vỏn vẹn 2 tháng chuẩn bị, nên VFF quyết định mời lại ông Chung với bản hợp đồng 3 tháng. Gắn bó với bóng đá nữ VN gần 3 thập kỷ, HLV Mai Đức Chung là hiện thân của sự ổn định, với bề dày kinh nghiệm cùng khả năng thấu hiểu học trò để tạo dựng tập thể đoàn kết.

Người kế nhiệm HLV Mai Đức Chung sẽ gánh sức ép lớn ẢNH: VFF

Ba năm qua, tập thể dưới thời HLV Mai Đức Chung loay hoay với những nhân tố cũ, không thể trẻ hóa do thiếu nhân tài, đồng thời không phát hiện thêm nhân tố mới để tăng cường sức mạnh. Trong cùng khoảng thời gian, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Đài Loan, Uzbekistan… đều đã trẻ hóa lực lượng bất chấp rủi ro thành tích để xây dựng lớp kế cận. Bởi vậy, sự đổi thay bắt đầu từ vị trí "thuyền trưởng" là điều cần thiết lúc này. Tuy nhiên, trước khi trả lời ai thay HLV Mai Đức Chung, cần đặt dấu hỏi: vì sao ông Chung vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất (và gần như duy nhất) ở đội tuyển nữ VN trong những năm qua?

Năm 2024, VFF nhận được hồ sơ của một ứng viên nước ngoài từng cầm quân ở World Cup. Song vị HLV ngoại này yêu cầu lương bổng cao, cùng điều kiện "chỉ có mặt ở VN trong thời gian huấn luyện chuẩn bị giải đấu". Sau cùng, đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Còn với trường hợp của cựu HLV Akira Ijiri của U.20 và U.17 nữ VN, ông Akira từng được cân nhắc cho vị trí HLV trưởng. Thế nhưng sau khi tham vấn Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), cũng như cân nhắc chuyện ông Akira chưa có thành tích cùng hai đội trẻ, VFF đã không chọn.

Còn với dàn HLV nội, chưa ai được đề xuất ngồi ghế "thuyền trưởng", từ HLV Đoàn Thị Kim Chi (liên tục vô địch cùng CLB nữ TP.HCM) đến Văn Thị Thanh (sở hữu bằng AFC Pro)...

K Ỳ VỌNG VÀO NGƯỜI MỚI

Sau khi ông Mai Đức Chung xin nghỉ, ghế HLV đội nữ nhiều khả năng thuộc về ông Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc đã sắm vai trợ lý cho HLV Mai Đức Chung khi đội đá ASIAD 19 (tháng 9.2023), tập huấn nước ngoài vào tháng 6.2024. Hiện tại, ông Phúc đã nghỉ hẳn khỏi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội để phục vụ đội tuyển nữ VN. Ông Phúc sinh năm 1964, có kinh nghiệm huấn luyện kéo dài 15 năm. Đỉnh cao của chiến lược gia 62 tuổi là chức vô địch quốc gia năm 2017 cùng CLB Quảng Nam. Ông cũng từng huấn luyện đội tuyển và U.23 VN giai đoạn 2013 - 2014. Nhà cầm quân người Hà Nội có bề dày thành tích, tác phong điềm đạm, chừng mực.

Chuyên môn của ông Phúc được khẳng định, song cựu HLV Quảng Nam lại chưa ngồi ghế "thuyền trưởng" để dẫn dắt một đội nữ, khác với những ứng viên trong nước như Kim Chi, Văn Thị Thanh.

VFF sẽ sớm chốt HLV cho đội tuyển nữ VN. Dù là ông Hoàng Văn Phúc hay một thầy ngoại (có thể đến từ Nhật Bản), áp lực cho người thay thế sẽ rất lớn. Đội tuyển nữ VN cần cách tân triệt để, song đang thiếu lứa kế cận để chuyển mình.