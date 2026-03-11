Đội tuyển nữ Việt Nam cần cải tổ để không tụt hậu

C ĂNG MÌNH CHỊU ĐỰNG

Đội tuyển nữ VN bước vào trận hạ màn bảng C với nhiều áp lực, khi cần giành ít nhất 1 điểm trước Nhật Bản để lọt vào bán kết, hoặc nếu thua thì hạn chế tối đa cách biệt. Hai trận gần nhất, VN thua đậm 0-7 và 0-3 trước Nhật Bản cho thấy lằn ranh đẳng cấp rất lớn mà Huỳnh Như cùng đồng đội chưa thể vượt qua.

Đội tuyển nữ VN (phải) chia tay Asian Cup nữ 2026 Ảnh: VFF

Ở trận quyết đấu hôm qua, HLV Mai Đức Chung còn gây bất ngờ khi sử dụng nhiều nhân tố dự bị. Thủ môn Khổng Thị Hằng thay Kim Thanh trấn giữ cầu môn. Trung vệ Trần Thị Hải Linh xuất phát ở hàng thủ, Trần Thị Thu Thảo có lần đầu đá chính ở cánh trái. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng đá chính thay Phạm Hải Yến, tạo nên đội hình lạ.

Dù ra sân với đội hình nào, ý chí kiên cường của đội tuyển nữ VN cũng không thay đổi. Học trò HLV Mai Đức Chung dựng lên "bức tường" trước cầu môn của Khổng Thị Hằng. Với hàng thủ 5 người, cùng 4 tiền vệ đá chặt chẽ, pressing quyết liệt ở trung lộ, đội nữ VN đã gây khó khăn cho cựu vương thế giới trong hiệp 1. Hình ảnh Diễm My, Hải Linh lăn xả, thậm chí lao cả người vào để phá bóng đã tóm gọn ý chí sắt đá của đội tuyển nữ VN. Tuy chỉ thực hiện số đường chuyền bằng 1/3 đối thủ, đội nữ VN vẫn giữ được thế trận phòng ngự ổn định.

Tất nhiên, đẳng cấp vượt trội vẫn giúp đội bóng từng vô địch World Cup tìm được kẽ hở giữa tuyến phòng ngự chặt chẽ của VN. Phút 22, nhận đường tạt bóng như đặt của đồng đội, Riko Ueki (đang chơi cho West Ham ở Ngoại hạng Anh) bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. Dù vậy, đội tuyển nữ VN vẫn có điểm sáng Khổng Thị Hằng trong khung gỗ. Thủ môn của Than Khoáng sản VN đã chơi ấn tượng với 4 pha cứu thua xuất thần, trong đó có tình huống bay người không tưởng ngăn pha đánh đầu rất hiểm của Ueki. Thủ thành này cũng phán đoán điểm rơi tốt để hóa giải các pha tạt bóng, căng ngang của đối thủ. Nhờ sự vững chãi của cô, đội nữ VN mới trụ được qua "sóng thần" hiệp 1 với chỉ 1 lần lọt lưới.

N Ỗ LỰC BẤT THÀNH

Sang hiệp 2, khi thể lực hậu vệ VN bị bào mòn dưới nắng nóng cùng việc phải bám đuổi những đường chuyền ngắn của Nhật Bản, bàn thua thứ hai ở phút 50 đến như lẽ tất yếu. Hàng thủ VN để đối thủ vượt qua dễ dàng, trước khi bóng được căng ngang như đặt cho Hamano Maika dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt. Đó là sự vượt trội của đội tuyển nữ hàng đầu thế giới, mà với thuần túy tinh thần và chiến thuật, đội tuyển nữ VN đã không thể khỏa lấp. Những bàn thua nối nhau trong những phút còn lại (64 và 67) là hệ quả tất yếu, khi Huỳnh Như cùng đồng đội không còn theo kịp nhịp chơi và chỉ chống đỡ bị động. Chung cuộc, đội tuyển nữ VN thua 0-4, có 3 điểm sau 3 trận, đứng hạng ba bảng C.

Không thể lọt vào nhóm các đội thứ ba xuất sắc nhất (do bằng điểm nhưng kém hiệu số Philippines, Uzbekistan), đội tuyển nữ VN chia tay giấc mơ dự World Cup lần hai. Nếu thất bại ở SEA Games 33 để lại nuối tiếc, thì lần dừng bước tại Asian Cup nữ 2026 đã cho thấy điểm yếu của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Với những gương mặt rất cũ, đội tuyển nữ VN có thể sở hữu kinh nghiệm, nhưng lại thiếu sự mới mẻ cùng sức bật của tuổi trẻ. Bóng đá nữ VN đang thiếu thế hệ kế cận, dẫn đến lớp đàn chị dù đã xuống phong độ và thể lực, vẫn phải "cày kéo" liên tục. Đội nữ VN đã thua những đối thủ trẻ khỏe như Philippines, Đài Loan, chứ chưa nói đến thu hẹp cách biệt trình độ với những "chị đại" châu lục như Nhật Bản, Úc…

Đội tuyển nữ VN cần một cuộc cách mạng triệt để, bắt đầu từ giải vô địch quốc gia, đến công tác huấn luyện ở đội tuyển, cùng làn sóng nhân sự mới. Chu kỳ thành công của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hết. Thay đổi là con đường duy nhất, nếu toàn đội không muốn tụt lại.