Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam cần làm gì trước Nhật Bản?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/03/2026 06:53 GMT+7

Ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup nữ 2026, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu một trong những ứng cử viên vô địch là Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 10.3 (giờ VN). Nhiệm vụ của đội tuyển nữ VN là tránh thua đậm để giành vé vào tứ kết, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ 2 liên tiếp dự VCK World Cup nữ.

Nhật Bản sẽ xoay tua?

Nhật Bản từ lâu đã là thế lực lớn của bóng đá nữ thế giới. Đội bóng xứ sở hoa anh đào từng vô địch World Cup nữ 2011 và luôn nằm trong nhóm ứng viên nặng ký tại các giải đấu mà họ góp mặt. Ở Asian Cup nữ 2026, sức mạnh của Nhật Bản tiếp tục được thể hiện rõ ràng ngay từ vòng bảng. Sau 2 lượt trận, Nhật Bản giành trọn vẹn 6 điểm, ghi đến 13 bàn thắng và không để lọt lưới lần nào. Họ không chỉ sớm giành vé vào tứ kết mà còn khẳng định đẳng cấp vượt trội.

Đội tuyển nữ VN cần chuẩn bị gì trước trận gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2026 - Ảnh 1.

Tiền vệ Thái Thị Thảo (giữa) cần chơi tốt để giúp đội tuyển nữ VN tránh mất thế trận trong cuộc đối đầu Nhật Bản

ẢNH: AFC

Với việc đã chắc chắn đi tiếp, nhiều khả năng HLV trưởng của Nhật Bản, ông Nils Nielsen sẽ có những tính toán về nhân sự trong trận gặp đội tuyển nữ VN. Việc xoay tua đội hình là điều hoàn toàn có thể xảy ra nhằm giữ sức cho các trụ cột trước khi bước vào vòng knock-out. Tuy nhiên, ngay cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất, Nhật Bản vẫn đủ sức dễ dàng thắng đội tuyển VN, thậm chí là thắng với tỷ số cách biệt. Vì vậy, trận đấu tới chắc chắn sẽ là thử thách rất lớn đối với Huỳnh Như và các đồng đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan 0-1, nỗ lực trận cuối cho 1 suất vào vòng sau

Phải chơi chặt chẽ

Thất bại 0-1 trước đội Đài Loan khiến đội tuyển nữ VN tụt xuống hạng 3 bảng C. Tuy nhiên, với việc 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt cũng sẽ giành vé vào tứ kết, cơ hội dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn khá cao. Hiện tại, trên bảng xếp hạng 3 đội đứng thứ 3, chúng ta đang dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số bàn thắng - bại là 0. Hai đội xếp sau lần lượt là Philippines (0 điểm, hiệu số bàn thắng - bại là -4) và Uzbekistan (0 điểm, hiệu số bàn thắng - bại là -6). Vì thế, chỉ cần thua không quá đậm, đội tuyển nữ VN sẽ đi tiếp.

Ở trận thua trước, HLV Mai Đức Chung thừa nhận một số cầu thủ trụ cột không có thể trạng tốt nhất. Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự hay Dương Thị Vân đều gặp vấn đề về thể lực, dẫn đến việc không thể phát huy hết khả năng. Một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng là điều kiện thời tiết. Trận gặp đội Đài Loan diễn ra trong khung giờ nắng nóng, khiến thể lực của các cầu thủ bị bào mòn khá nhanh. Tin vui cho đội tuyển nữ VN là trận gặp Nhật Bản sẽ diễn ra vào 17 giờ theo giờ địa phương, thời tiết sẽ dễ chịu hơn nhiều so với trận đấu trước. Điều này có thể giúp các cầu thủ duy trì thể lực tốt hơn và thi đấu với cường độ cao hơn.

Trước đối thủ mạnh như Nhật Bản, yếu tố chiến thuật sẽ đóng vai trò then chốt. Đội tuyển nữ VN sẽ phải ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, tổ chức đội hình thấp và giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến để hạn chế khoảng trống cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, các pha phản công nhanh cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại. Với những cầu thủ có tốc độ tốt như Thanh Nhã, Bích Thùy hay Vạn Sự, đội tuyển nữ VN vẫn có thể tạo ra những tình huống gây bất ngờ nếu tận dụng tốt các khoảng trống khi đối phương dâng cao. Phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi sai lầm từ đối thủ là điều Huỳnh Như và các đồng đội cần phải làm được. Nếu phải nhận bàn thua trước, đội tuyển nữ VN cũng phải kiên trì duy trì lối chơi, tránh vỡ trận.

Ở một góc độ khác, trận đấu với Nhật Bản cũng mang ý nghĩa như một bài kiểm tra quan trọng đối với đội tuyển nữ VN. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh giá khả năng đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh nếu giành vé vào vòng knock-out, đội tuyển nữ VN chắc chắn sẽ phải chạm trán những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Vì vậy, dù kết quả cuối cùng ra sao, trận đấu với đội Nhật Bản vẫn có giá trị lớn về mặt chuyên môn, giúp ban huấn luyện nhìn rõ hơn những điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng khi đối đầu với các đối thủ đẳng cấp cao. Và nếu giữ được sự tập trung, thi đấu kỷ luật và hạn chế tối đa sai lầm, đội tuyển nữ VN hoàn toàn có thể rời sân với một kết quả chấp nhận được để tiến vào vòng knock-out.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1.3 đến 21.3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

