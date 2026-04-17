Bảng xếp hạng vòng 19 V-League mới nhất: Tốp đầu dịch chuyển nhẹ, tốp cuối HAGL vẫn trong tâm bão

Đỗ Hoàng Hên chơi cực hay, CLB Hà Nội thắng đậm

Hôm nay (17.4) trên sân Hàng Đẫy diễn ra trận đấu sớm vòng 19 V-League giữa CLB Hà Nội với CLB Becamex TP.HCM. Trận đấu chứng kiến phong độ ấn tượng của Đỗ Hoàng Hên khi lập cú đúp giúp đội bóng thủ đô đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-2.

Đỗ Hoàng Hên rực sáng mang về 3 điểm trọn vẹn cho CLB Hà Nội trước CLB Becamex TP.HCM, qua đó áp sát tốp 3 trên bảng xếp hạng V-League ẢNH: MINH TÚ

Đỗ Hoàng Hên là người ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho CLB Hà Nội trước CLB Becamex TP.HCM. Cũng chính anh đã lập công với bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc 4-2 cho CLB Hà Nội trước đối thủ đến từ TP.HCM.

Giành trọn 3 điểm trước đội Becamex TP.HCM, Đỗ Hoàng Hên cùng CLB Hà Nội đạt tổng cộng 33 điểm. Các học trò HLV Harry Kewell giữ vững hạng 4 đồng thời thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm so với đội xếp hạng 3 là CLB Ninh Bình. Khoảng cách giữa CLB Hà Nội với đội xếp hạng nhì là Thể Công Viettel cũng rút ngắn còn 5 điểm. Trong khi đó đội Công an Hà Nội vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng với 45 điểm.

Ở cuối bảng xếp hạng, PVF-CAND (13 điểm) chìm sâu dưới gần đáy, nhưng vẫn hơn đội đứng cuối cùng là Đà Nẵng 1 điểm. HAGL chưa thoát hiểm với 18 điểm, đứng thứ 11. Thanh Hóa 16 điểm, đứng thứ 12.

CLB Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục trước CLB Becamex TP.HCM ẢNH: MINH TÚ

Ngày mai (18.4) diễn ra 2 cặp đấu ở vòng 19 V-League giữa CLB Ninh Bình (34 điểm, hạng 3) với đội PVF-CAND (13 điểm, hạng 13), đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm, hạng 9) với đội Hải Phòng (27 điểm, hạng 5). Đây là cơ hội CLB Ninh Bình lấy lại lợi thế dẫn điểm trước CLB Hà Nội còn CLB Hải Phòng thu ngắn cách biệt với các đội xếp trên. Trong khi đó đội PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng "khát" điểm để cải thiện thứ hạng.

