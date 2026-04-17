CLB Hà Nội quyết đua vào tốp 3

Đỗ Hoàng Hên ngày càng hay

Vòng 18 V-League 2025-2026, Đỗ Hoàng Hên chơi rất hay, góp công lớn giúp CLB Hà Nội thắng CLB Hà Tĩnh 3-0 để xếp thứ 4 với 30 điểm, chỉ thua đội đứng thứ 3 Ninh Bình 4 điểm. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 66 của Đỗ Hoàng Hên đã đánh sập ý chí chiến đấu của CLB Hà Tĩnh, giúp đội Hà Nội có thế trận dễ dàng và Daniel Silva ấn định tỷ số 3-0.

Đỗ Hoàng Hên (phải) đang chơi hay trong màu áo CLB Hà Nội ảnh: Minh Tú

Có thể nói, từ khi trở thành công dân VN, Đỗ Hoàng Hên càng đá càng hay. Anh luôn là người truyền cảm hứng trong các trận đấu căng thẳng của CLB Hà Nội. Không chỉ đóng vai trò kiến thiết, Hoàng Hên thường có các pha băng vào vòng 16 m 50 để ghi bàn.

Hiện anh đã có 7 bàn thắng ở mùa này, đứng thứ 5 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2025-2026.

Ở vòng đấu 19 diễn ra hôm nay trên sân Hàng Đẫy, Đỗ Hoàng Hên chính là ngòi nổ nguy hiểm mà đội khách Becamex TP.HCM phải để mắt tới. Mỗi khi Hoàng Hên chơi tốt, các vệ tinh xung quanh anh như Hai Long, Văn Quyết, David Fisher có bóng nhiều hơn để uy hiếp khung thành đối phương.

CLB Hà Nội đang hừng hực khí thế đua vào tốp 3 nên họ sẽ tập trung toàn lực thắng trận này để nhanh bắt kịp Ninh Bình. Trong khi đó, Becamex TP.HCM lại vừa thua Ninh Bình 1-2 ngay trên sân nhà, nên khó đủ lực để hạn chế tầm ảnh hưởng của Đỗ Hoàng Hên và các đồng đội. Nếu tổ chức phòng ngự tốt và mang về được 1 điểm, đây sẽ là trận đấu thành công của Becamex TP.HCM.

Ngôi sao Tiến Linh gặp khó khăn

Một đội TP.HCM khác là CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) cũng gặp khó ở vòng đấu này khi gặp đội đầu bảng Công an Hà Nội (CAHN) lúc 18 giờ ngày 19.4. CLB CA TP.HCM đang ở giai đoạn khó khăn khi vừa thua 2 trận liên tiếp. Điều đáng nói là cả 2 trận này, CLB CA TP.HCM đều thua khá đậm, 0-4 trước Thanh Hóa và 0-3 khi gặp Hải Phòng. Cả Thanh Hóa và Hải Phòng đều không phải là đối thủ mạnh, vậy mà đội quân do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đã không thể ghi nổi 1 bàn danh dự. Xuất thân là tiền đạo giỏi của bóng đá VN, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể giúp hàng công của CLB CA TP.HCM chơi tốt. Đặc biệt là ngôi sao Nguyễn Tiến Linh đã không ghi bàn trong suốt thời gian dài. Tiền đạo này không có phong độ tốt nên hàng công của CLB CA TP.HCM thường rơi vào bế tắc khi gặp các đối thủ phòng ngự kín kẽ. Việc sa sút phong độ cũng khiến Tiến Linh mất suất ở đội tuyển quốc gia. Nếu không sớm khẳng định lại tài năng của mình, Tiến Linh khó cạnh tranh nổi với Đình Bắc ở vị trí tiền đạo đội tuyển VN thi đấu tại AFF Cup 2026.

Hàng công tịt ngòi trong khi hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo nên CLB CA TP.HCM sẽ gặp khó trước CLB CAHN với Đình Bắc đang có phong độ khá cao. Ở vòng 18, CLB CAHN bất ngờ mất điểm khi bị PVF-CAND cầm hòa 1-1, nên họ sẽ tập trung thắng trận này để sớm về đích. Các trụ cột của CLB CAHN là Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long, Alan Grafile cũng vừa được ký gia hạn hợp đồng nên chắc chắn sẽ nỗ lực chơi tốt để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo CLB.

Tiếp CLB HAGL trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 19.4 cũng là cơ hội để Thể Công Viettel lấy trọn 3 điểm, dù HLV Popov vẫn bị cấm chỉ đạo trên sân ở trận đấu này. HAGL vừa bất ngờ thắng Ninh Bình ở vòng 18, nhưng lực lượng không thể sánh được với đội bóng khoác áo lính nên khó gây bất ngờ. Bộ đôi tiền đạo ngoại bên phía Thể Công Viettel là Lucas Vinicius và Oliveira Silva có sức càn lướt tốt sẽ là mối đe dọa với hàng thủ HAGL. Nếu giành chiến thắng, Thể Công Viettel sẽ tiếp tục đua vô địch với CLB CAHN.

Ở nhóm dưới, CLB Đà Nẵng đang xếp cuối bảng phải nỗ lực tối đa để có điểm trước đội khách Nam Định ở trận đấu lúc 18 giờ ngày 18.4.

Các trận đấu còn lại: Ngày 18.4: 18 giờ: CLB Ninh Bình gặp CLB PVF CAND; CLB Hà Tĩnh gặp CLB Hải Phòng; ngày 19.4: 18 giờ: CLB Thanh Hóa gặp CLB SLNA.