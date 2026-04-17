Lịch thi đấu sớm nhất vòng 19 V-League: Becamex TP.HCM vẫn nguy cơ xuống hạng, khó thắng Hà Nội

Vòng 19 V-League 2025-2026 hứa hẹn tiếp tục mang đến những diễn biến khó lường khi cuộc đua ở cả 2 đầu bảng xếp hạng ngày càng trở nên căng thẳng. Sau vòng 18, cục diện giải đấu có nhiều biến động khi đội đầu bảng không thể đánh bại đội cuối bảng, trong khi các đối thủ bám đuổi đều giành chiến thắng, khiến khoảng cách điểm số bị thu hẹp.

Khi mùa giải vẫn còn khoảng 1/3 chặng đường phía trước, mọi thứ vẫn hoàn toàn có thể đảo chiều, thậm chí cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng có thể chỉ được định đoạt ở những vòng cuối cùng.

CLB Hà Nội chờ cơ hội, Becamex TP.HCM chịu áp lực lớn

Trận đấu mở màn vòng 19 diễn ra ngày 17.4 trên sân Hàng Đẫy, nơi CLB Hà Nội (30 điểm) tiếp đón Becamex TP.HCM (19 điểm). Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 4 và chịu áp lực lớn trong cuộc đua vào tốp 3, khi CLB Ninh Bình vừa có 2 chiến thắng liên tiếp để tạo khoảng cách 4 điểm.

Việc Ninh Bình - đối thủ cạnh tranh trực tiếp - vừa thắng liên tiếp 2 trận (sau chuỗi 5 trận không thắng) khiến mục tiêu lọt vào tốp 3 của đội bóng thủ đô đang gặp thách thức lớn (hiện còn kém Ninh Bình 4 điểm). Ở vòng 18, cũng tại sân nhà, các học trò của HLV Harry Kewell đã có 1 trận đấu như ý và thắng giòn giã tới 3-0 trước CLB Hà Tĩnh. Bởi vậy, họ đang rất háo hức nối tiếp chiến thắng khi tái ngộ Becamex Tp.HCM - đối thủ mà CLB Hà Nội cũng từng giành 3 điểm ở trận lượt đi tại sân Bình Dương. Ở phía bên kia, Becamex TP.HCM (mới phải nhận thất bại 1-2 trước Ninh Bình) đương nhiên hiểu rõ sức mạnh của CLB Hà Nội - cũng là một đội bóng "kỵ giơ" qua nhiều mùa giải, nên với thầy trò HLV Nobuhiro, mục tiêu khả dĩ nhất chính là chơi thật chắc chắn với hy vọng có điểm ra về.

Lịch thi đấu vòng 19 V-League

Sau chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước, CLB Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ khi tái ngộ Becamex TP.HCM, đối thủ họ từng đánh bại ở lượt đi. Trong khi đó, đội bóng đất Thủ vừa thua CLB Ninh Bình và vẫn nằm trong nhóm nguy hiểm, nên mục tiêu thực tế là giành ít nhất 1 điểm.

Ngày 18.4, CLB Ninh Bình (34 điểm) sẽ chạm trán PVF-CAND (13 điểm). Sau giai đoạn chững lại, CLB Ninh Bình đã tìm lại nhịp độ với 2 chiến thắng liên tiếp, qua đó củng cố vị trí trong tốp 3 và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao hơn.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND đang ở nhóm cuối bảng và chịu áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng. Trận hòa trước CLB Công an Hà Nội ở vòng trước phần nào giúp đội bóng này có thêm tự tin để hướng đến mục tiêu giành điểm.

Sau vòng 18 V-League Biến động ở hai đầu bảng xếp hạng

Cùng ngày, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm) gặp Hải Phòng (27 điểm). Đội bóng Hà Tĩnh đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp và cần cải thiện phong độ, trong khi Hải Phòng có sự ổn định hơn nhờ kinh nghiệm của HLV Chu Đình Nghiêm.

Cuộc đua trụ hạng V-League nóng lên

Ngày 19.4, các trận đấu còn lại đồng loạt diễn ra. SHB Đà Nẵng (12 điểm) tiếp đón Thép Xanh Nam Định (24 điểm) trong bối cảnh đội chủ nhà đang đứng cuối bảng và chịu sức ép lớn. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, mục tiêu của SHB Đà Nẵng vẫn là giành điểm để cải thiện vị trí.

Trận derby Thanh - Nghệ giữa Đông Á Thanh Hóa (16 điểm) và SLNA (23 điểm) cũng thu hút sự quan tâm. Thanh Hóa đang nỗ lực tránh nhóm cuối bảng, trong khi SLNA có phong độ tốt hơn ở giai đoạn gần đây, hứa hẹn tạo nên màn so tài khó lường.

Tâm điểm của vòng đấu là cuộc chạm trán giữa CLB Công an TP.HCM (26 điểm) và CLB Công an Hà Nội (45 điểm) trên sân Bình Dương. Đội bóng của HLV Alexandre Polking đang hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu, trong khi CLB Công an TP.HCM vẫn nuôi hy vọng chen chân vào tốp 5.

Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel (38 điểm) đối đầu HAGL (18 điểm). Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Thể Công Viettel sẽ gặp bất lợi khi thiếu vắng HLV Popov trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi đó, HAGL vừa có chiến thắng quan trọng và đang có tinh thần thi đấu tốt.

Với những cặp đấu giàu tính cạnh tranh, vòng 19 V-League được dự báo sẽ tiếp tục mang đến nhiều diễn biến khó lường, khi cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng đều bước vào giai đoạn then chốt.