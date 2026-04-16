Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam thắng Timor Leste với tỷ số khó tin 10-0: 2 siêu phẩm đá phạt, 2 hat-trick

Nghi Thạo
16/04/2026 17:29 GMT+7

Sức mạnh áp đảo cùng màn rực sáng của Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương đã giúp U.17 Việt Nam dễ dàng đánh bại U.17 Timor Leste với tỷ số cực đậm 10-0, ở lượt trận thứ hai bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra chiều 16.4.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng A, U.17 Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Timor Leste, trong khi các học trò của HLV Cristiano Roland chủ động dâng cao, pressing ngay từ những phút đầu tiên.

Nguyễn Lực ghi 2 siêu phẩm từ chấm đá phạt trong hiệp 1

Điểm nhấn lớn nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên chính là những cú đá phạt mãn nhãn từ đôi chân của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Ngay ở phút thứ 6, cầu thủ mang áo số 10 đã khiến khán đài phải trầm trồ bằng một "siêu phẩm" ở khoảng cách khá xa. Từ chấm đá phạt sát đường biên trái, Nguyễn Lực bất ngờ tung cú dứt điểm thẳng. Bóng đi với quỹ đạo cầu vồng, rót thẳng vào góc hiểm khiến thủ môn Timor Leste hoàn toàn bất lực.

Tiếp đà hưng phấn, phút 20, cách biệt được nhân đôi sau một pha dàn xếp tấn công bài bản bên cánh trái. Đại Nhân có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đệm bóng cận thành từ đường "dọn cỗ" của đồng đội. Chỉ 4 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho đoàn quân của HLV Roland. Lần này tới lượt Trần Ngọc Sơn lên tiếng với cú sút xa quyết đoán ngoài vòng cấm, sau hai pha nhả bóng liên tiếp đầy thông minh của đồng đội.

Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi cú đúp bàn thắng từ chấm đá phạt, giúp U.17 Việt Nam dẫn trước đến 4-0 sau hiệp 1

Trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Lực một lần nữa chứng minh tại sao anh là "hung thần" ở các quả bóng chết. Phút 31, từ rìa vòng cấm, anh thực hiện cú miết lòng kỹ thuật, đưa bóng đi tầm thấp vào góc hiểm và giúp U.17 Việt Nam dẫn trước 4 bàn.

Với lợi thế quá lớn, bước sang hiệp 2, HLV Cristiano Roland thực hiện hàng loạt sự thay đổi người. Đây là tính toán cần thiết nhằm dưỡng sức cho các trụ cột, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị tích lũy kinh nghiệm trận mạc và duy trì cảm giác bóng.

Dù nhịp độ trận đấu có phần giảm xuống, U.17 Việt Nam vẫn duy trì được sự kiểm soát bóng vượt trội. Phút 61, cầu thủ vào sân thay người Trần Trí Dũng đã điền tên lên bảng đếm số. Đón đường chuyền của đồng đội, Trí Dũng khống chế bước một cực kỳ tinh tế để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc gần, nâng tỷ số lên 5-0.

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự bùng nổ của Nguyễn Văn Dương. Chân sút mang áo số 11 đã phô diễn tất cả những tố chất tốt nhất của mình để ghi hattrick bàn thắng. Các pha lập công của Văn Dương lần lượt đến ở phút 69, 72 và 81.

Trương Nguyễn Duy Khang cũng đóng góp một bàn thắng trong hiệp 2. Chu Ngọc Nguyễn Lực là cái tên đã "chốt sổ" trận đấu, khi ghi bàn ấn định chiến thắng cực đậm 10-0 cho U.17 Việt Nam trước U.17 Timor Leste. Bản thân Nguyễn Lực cũng sở hữu hat-trick bàn thắng trong trận đấu này.

