U.17 Việt Nam cần thắng đậm trước trận 'đại chiến' Indonesia: Xem kênh nào?

U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Timor Leste

Tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm tại bảng A với Malaysia, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland đã giành chiến thắng ấn tượng trước Malaysia với tỷ số 4-0.

Sau khởi đầu thuận lợi, Lê Sỹ Bách cùng các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán với U.17 Timor Leste (15 giờ 30 ngày 16.4), trước khi đá trận hạ màn bảng A với U.17 Indonesia (19 giờ 30 ngày 19.4).

Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Thời cơ để chiếm ngôi đầu

Vào lúc này, U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia đang chia nhau vị trí dẫn đầu bảng A, khi cùng có 3 điểm và hiệu số +4 (4 bàn thắng, 0 bàn thua). Và đến lượt trận thứ hai, đoàn quân của ông Roland đang đứng trước cơ hội vươn lên chiếm ngôi đầu bảng, khi gặp U.17 Timor Leste.

Trong khi đó, U.17 Indonesia chạm trán với U.17 Malaysia ở lượt trận thứ hai. Chính vì vậy, khả năng để U.17 Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng và nắm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại so với U.17 Indonesia là cao hơn.

Nếu vươn lên chiếm được vị trí nhất bảng A sau lượt trận thứ hai, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ nắm lợi thế lớn khi bước vào trận đấu quyết định với chủ nhà Indonesia.

Giải U.17 Đông Nam Á 2026 có 12 đội bóng tham dự, chia đều vào 3 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Chỉ 3 đội đứng nhất mỗi bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi vòng bán kết. Do đó, tính chất cạnh tranh ở các bảng đấu là rất quyết liệt. Muốn chắc suất đi tiếp, các đội không được phép mắc sai lầm và phải giành ngôi nhất bảng.