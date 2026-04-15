Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam cần thắng đậm trước trận 'đại chiến' Indonesia: Xem kênh nào?

Thu Bồn
15/04/2026 19:27 GMT+7

Trước đối thủ yếu nhất bảng đấu U.17 Timor Leste, đội tuyển U.17 Việt Nam cần tận dụng cơ hội để nắm lợi thế, trước khi bước vào trận đấu quyết định cho ngôi đầu với chủ nhà Indonesia.

U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Timor Leste

Tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm tại bảng A với Malaysia, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland đã giành chiến thắng ấn tượng trước Malaysia với tỷ số 4-0.

Sau khởi đầu thuận lợi, Lê Sỹ Bách cùng các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán với U.17 Timor Leste (15 giờ 30 ngày 16.4), trước khi đá trận hạ màn bảng A với U.17 Indonesia (19 giờ 30 ngày 19.4).

Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên TV360.

U.17 Việt Nam cần thắng đậm trước trận 'đại chiến' Indonesia: Xem kênh nào?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại giải U.17 Đông Nam Á 2026

ẢNH: VFF

Thời cơ để chiếm ngôi đầu

Vào lúc này, U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia đang chia nhau vị trí dẫn đầu bảng A, khi cùng có 3 điểm và hiệu số +4 (4 bàn thắng, 0 bàn thua). Và đến lượt trận thứ hai, đoàn quân của ông Roland đang đứng trước cơ hội vươn lên chiếm ngôi đầu bảng, khi gặp U.17 Timor Leste.

Trong khi đó, U.17 Indonesia chạm trán với U.17 Malaysia ở lượt trận thứ hai. Chính vì vậy, khả năng để U.17 Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng và nắm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại so với U.17 Indonesia là cao hơn.

Nếu vươn lên chiếm được vị trí nhất bảng A sau lượt trận thứ hai, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ nắm lợi thế lớn khi bước vào trận đấu quyết định với chủ nhà Indonesia.

Giải U.17 Đông Nam Á 2026 có 12 đội bóng tham dự, chia đều vào 3 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Chỉ 3 đội đứng nhất mỗi bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi vòng bán kết. Do đó, tính chất cạnh tranh ở các bảng đấu là rất quyết liệt. Muốn chắc suất đi tiếp, các đội không được phép mắc sai lầm và phải giành ngôi nhất bảng.

Bảng xếp hạng giải U.17 Đông Nam Á mới nhất: U.17 Việt Nam và Indonesia đứng vị trí rất bất ngờ

Đội tuyển U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia chia nhau vị trí dẫn đầu tại bảng A, khi cùng nhau giành chiến thắng 4-0 ở lượt trận đầu tiên.

Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam ra quân suôn sẻ ở giải Đông Nam Á

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam U.17 Việt Nam Indonesia U.17 ĐÔNG NAM Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận