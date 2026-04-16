Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - Timor Leste hôm nay: Cơ hội để qua mặt Indonesia

Sau lượt trận khai màn, cục diện bảng A đang trở nên vô cùng thú vị. U.17 VN đánh bại U.17 Malaysia với tỷ số đậm 4-0. Trong khi đó, chủ nhà U.17 Indonesia cũng vượt qua U.17 Timor Leste với cùng tỷ số 4-0. Hiện VN và Indonesia chia nhau vị trí dẫn đầu bảng A khi cả hai cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +4. Tuy nhiên, thế cân bằng này hoàn toàn có thể bị phá vỡ sau lượt trận thứ 2 ngày 16.4. Đây chính là thời điểm vàng để U.17 VN thực hiện mục tiêu tích lũy hiệu số nhằm chiếm lợi thế. Trong khi thầy trò ông Roland đối đầu với U.17 Timor Leste - đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng vào 15 giờ 30 hôm nay 16.4, thì Indonesia có màn thử sức cam go hơn với Malaysia (lúc 19 giờ 30). Dù để thua trận đầu nhưng Malaysia vẫn là đội bóng có thực lực và chắc chắn sẽ chơi quyết tâm để nuôi hy vọng đi tiếp. Khả năng Indonesia giành chiến thắng đậm trước "hổ Mã Lai" là khó hơn so với việc U.17 VN dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Timor Leste.

U.17 VN (trái) thắng đậm U.17 Malaysia trận mở màn giải Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Tại giải U.17 Đông Nam Á năm nay, thể thức thi đấu khá khắc nghiệt khi chỉ lấy 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Với bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia, việc đứng nhì bảng sẽ đẩy U.17 VN vào thế phải chờ đợi và so kè đầy rủi ro với các bảng đấu khác. Vì vậy, mục tiêu HLV Roland là giành ngôi nhất bảng A để chắc suất đi tiếp. Để làm được điều đó, một chiến thắng đậm trước Timor Leste là nhiệm vụ tiên quyết, giúp chúng ta có quyền tự quyết về mặt hiệu số trước khi đối đầu Indonesia ở lượt cuối ngày 19.4.

Nhìn cách chơi của U.17 VN hiện tại, có thể thấy rõ dấu ấn của ông Roland. Chiến lược gia người Brazil đang xây dựng một tập thể chơi bóng dựa trên khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng ngắn và tấn công đa dạng. Đây là thành quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, kế thừa từ những thành công tại vòng loại U.17 châu Á 2026 trước đó. Tuy nhiên, danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á không phải là cái đích duy nhất. Giải đấu khu vực lần này chính là bước đệm quan trọng để U.17 VN tích lũy kinh nghiệm trận mạc trước khi bước ra biển lớn. Vào tháng 5, đoàn quân của ông Roland sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út dự VCK U.17 châu Á 2026. Tại đây, U.17 VN nằm ở bảng đấu đầy thử thách với sự hiện diện của U.17 Hàn Quốc, U.17 Yemen và U.17 UAE.

Xa hơn nữa, giấc mơ của bóng đá trẻ VN trong năm nay chính là tấm vé dự VCK U.17 World Cup 2026 được tổ chức tại Qatar. Với việc FIFA tăng số lượng đội tham dự lên 48, cơ hội đang mở ra cho các đại diện châu Á (9 suất, bao gồm chủ nhà Qatar). Nếu vượt qua vòng bảng để vào tứ kết của giải đấu châu lục sắp tới, thầy trò ông Roland sẽ hiện thực hóa giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh vào cuối năm nay.