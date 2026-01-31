Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: HLV Harry Kewell đối đầu SLNA, Lạch Tray 'nóng' đại chiến tốp đầu

SLNA – Hà Nội FC: Chủ nhà không dễ bị khuất phục

Với 10 điểm sau 11 vòng, SLNA đang xếp hạng 9 V-League và rõ ràng bị đánh giá thấp hơn so với Hà Nội FC (15 điểm, hạng 6) về cả lực lượng lẫn bề dày thành tích. Tuy nhiên, sân Vinh từ lâu vẫn là điểm tựa tinh thần không nhỏ cho đội bóng xứ Nghệ, nhất là trong bối cảnh họ rất cần điểm để cải thiện vị trí.

Đỗ Hoàng Hên và HLV Harry Kewell

Kể từ khi HLV Văn Sỹ Sơn lên nắm quyền thay HLV Phan Như Thuật từ vòng 7, SLNA có những chuyển biến nhất định. Đội bóng áo vàng mới giành thêm 5 điểm sau 5 trận, bằng số điểm của 6 vòng trước đó, trong đó có chiến thắng quan trọng trước CLB TP.HCM ở vòng 11 ngay trước quãng nghỉ. Lối chơi của SLNA chưa bùng nổ, nhưng cho thấy sự thực dụng và tính toán kỹ lưỡng hơn.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC dưới thời tân HLV Harry Kewell vẫn đang trong quá trình tìm kiếm sự ổn định. Phong độ của đội bóng thủ đô thời gian qua lên xuống thất thường, gần như tạo thành một “đường sin” khó đoán. Quãng nghỉ vừa rồi được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Hà Nội FC hiểu triết lý của HLV người Úc hơn, nhưng điều đó cần được kiểm chứng trên sân.

SLNA tiếp Hà Nội Ảnh: FPT PLAY

Dù đội khách được đánh giá cao hơn, SLNA vẫn có quyền mơ về bất ngờ. Đặc biệt, HLV Văn Sỹ Sơn là người rất am hiểu Hà Nội FC, khi từng có thời gian dài làm trợ lý và góp phần đào tạo nhiều trụ cột của đội bóng này. Khả năng “liệu cơm gắp mắm” cùng lợi thế sân nhà có thể giúp SLNA khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Hải Phòng – Thể Công Viettel: Sân Lạch Tray chờ bữa tiệc lớn

Trận đấu còn lại của ngày 31.1 được xem là tâm điểm của vòng 12, khi Hải Phòng (20 điểm, hạng 3) tiếp đón Thể Công Viettel (19 điểm, hạng 4) trên sân Lạch Tray. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp của hai đội bóng đang có phong độ cao và nuôi tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Sân Lạch Tray mở hội Ảnh: FPT PLAY

Xét về thứ hạng, Hải Phòng đang nhỉnh hơn, nhưng Thể Công Viettel lại nắm lợi thế tiềm ẩn khi thi đấu ít hơn một trận. Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm tại Lạch Tray, thầy trò HLV Popov vẫn còn nguyên cơ hội vượt lên trong chặng đường phía trước.

Tuy nhiên, thử thách dành cho đội khách là không hề nhỏ. Sân Lạch Tray mùa này thực sự là “thánh địa” của Hải Phòng. Đội đã thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận sân nhà, giành tới 16/20 điểm tối đa. Ngược lại, thành tích sân khách của Thể Công Viettel khá khiêm tốn với 1 thắng, 4 hòa và 1 thua.

Một điểm nhấn khác của trận đấu nằm ở màn đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa hai “chiến tướng” giàu cá tính: Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng và Popov bên phía Thể Công Viettel. Sự cao tay của ai sẽ mang lại khác biệt trong một trận cầu được dự báo rất cân bằng, quyết liệt và giàu cảm xúc? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút đầy nóng bỏng tại Lạch Tray.