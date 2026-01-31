Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: HLV Harry Kewell đối đầu SLNA, Lạch Tray 'nóng' đại chiến tốp đầu

Linh Nhi
Linh Nhi
31/01/2026 00:00 GMT+7

Vòng 12 V-League 2025-2026 tiếp diễn trong ngày 31.1 với hai cặp đấu đáng chú ý đểu vào 18 giờ. SLNA tiếp đón Hà Nội FC tại sân Vinh trong thế 'cửa dưới' nhưng không thiếu cơ sở để hy vọng có điểm, còn tại Lạch Tray, Hải Phòng và Thể Công Viettel hứa hẹn tạo nên màn thư hùng đỉnh cao của nhóm đầu bảng.

SLNA – Hà Nội FC: Chủ nhà không dễ bị khuất phục

Với 10 điểm sau 11 vòng, SLNA đang xếp hạng 9 V-League và rõ ràng bị đánh giá thấp hơn so với Hà Nội FC (15 điểm, hạng 6) về cả lực lượng lẫn bề dày thành tích. Tuy nhiên, sân Vinh từ lâu vẫn là điểm tựa tinh thần không nhỏ cho đội bóng xứ Nghệ, nhất là trong bối cảnh họ rất cần điểm để cải thiện vị trí.

Đỗ Hoàng Hên đem lại vận may giúp HLV Harry Kewell có chiến thắng đầu tiên cho CLB Hà Nội

Đỗ Hoàng Hên và HLV Harry Kewell 

Kể từ khi HLV Văn Sỹ Sơn lên nắm quyền thay HLV Phan Như Thuật từ vòng 7, SLNA có những chuyển biến nhất định. Đội bóng áo vàng mới giành thêm 5 điểm sau 5 trận, bằng số điểm của 6 vòng trước đó, trong đó có chiến thắng quan trọng trước CLB TP.HCM ở vòng 11 ngay trước quãng nghỉ. Lối chơi của SLNA chưa bùng nổ, nhưng cho thấy sự thực dụng và tính toán kỹ lưỡng hơn.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC dưới thời tân HLV Harry Kewell vẫn đang trong quá trình tìm kiếm sự ổn định. Phong độ của đội bóng thủ đô thời gian qua lên xuống thất thường, gần như tạo thành một “đường sin” khó đoán. Quãng nghỉ vừa rồi được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Hà Nội FC hiểu triết lý của HLV người Úc hơn, nhưng điều đó cần được kiểm chứng trên sân.

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: HLV Harry Kewell đối đầu SLNA, Lạch Tray 'nóng' đại chiến tốp đầu- Ảnh 2.

SLNA tiếp Hà Nội

Ảnh: FPT PLAY

Dù đội khách được đánh giá cao hơn, SLNA vẫn có quyền mơ về bất ngờ. Đặc biệt, HLV Văn Sỹ Sơn là người rất am hiểu Hà Nội FC, khi từng có thời gian dài làm trợ lý và góp phần đào tạo nhiều trụ cột của đội bóng này. Khả năng “liệu cơm gắp mắm” cùng lợi thế sân nhà có thể giúp SLNA khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Hải Phòng – Thể Công Viettel: Sân Lạch Tray chờ bữa tiệc lớn

Trận đấu còn lại của ngày 31.1 được xem là tâm điểm của vòng 12, khi Hải Phòng (20 điểm, hạng 3) tiếp đón Thể Công Viettel (19 điểm, hạng 4) trên sân Lạch Tray. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp của hai đội bóng đang có phong độ cao và nuôi tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: HLV Harry Kewell đối đầu SLNA, Lạch Tray 'nóng' đại chiến tốp đầu- Ảnh 3.

Sân Lạch Tray mở hội

Ảnh: FPT PLAY

Xét về thứ hạng, Hải Phòng đang nhỉnh hơn, nhưng Thể Công Viettel lại nắm lợi thế tiềm ẩn khi thi đấu ít hơn một trận. Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm tại Lạch Tray, thầy trò HLV Popov vẫn còn nguyên cơ hội vượt lên trong chặng đường phía trước.

Tuy nhiên, thử thách dành cho đội khách là không hề nhỏ. Sân Lạch Tray mùa này thực sự là “thánh địa” của Hải Phòng. Đội đã thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận sân nhà, giành tới 16/20 điểm tối đa. Ngược lại, thành tích sân khách của Thể Công Viettel khá khiêm tốn với 1 thắng, 4 hòa và 1 thua.

Một điểm nhấn khác của trận đấu nằm ở màn đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa hai “chiến tướng” giàu cá tính: Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng và Popov bên phía Thể Công Viettel. Sự cao tay của ai sẽ mang lại khác biệt trong một trận cầu được dự báo rất cân bằng, quyết liệt và giàu cảm xúc? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút đầy nóng bỏng tại Lạch Tray.

Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội còn đứng sau Hà Tĩnh, HAGL vị trí cực nguy hiểm

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội còn đứng sau Hà Tĩnh, HAGL vị trí cực nguy hiểm

Hôm nay (30.1), V-League 2025/2026 trở lại với trận đấu sớm vòng 12 giữa đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với CLB Becamex TP.HCM nhưng không gây ra xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng.

Tiếc cho sao trẻ U.23 Việt Nam Lê Viktor, cuộc chạm trán của những 'cố nhân' thiếu bàn thắng!

HLV đội tuyển Việt Nam tuyên bố bất ngờ: 'Nếu được chọn, tôi không muốn gặp Indonesia ở tứ kết châu Á’

Khám phá thêm chủ đề

V-League Lạch Tray Thể Công Viettel Harry Kewell SLNA Hải Phòng Văn Sỹ Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận