Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiếc cho sao trẻ U.23 Việt Nam Lê Viktor, cuộc chạm trán của những 'cố nhân' thiếu bàn thắng!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/01/2026 20:05 GMT+7

V-League 2025 - 2026 đã trở lại với trận so kè quyết liệt đến tận phút cuối giữa CLB Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM, với những cơ hội đáng tiếc của tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Viktor.

Tiếc cho sao trẻ U.23 Việt Nam Lê Viktor, cuộc chạm trán của những 'cố nhân' thiếu bàn thắng!- Ảnh 1.

Pha dứt điểm hay nhưng bị Minh Toàn cản phá của tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Viktor

ảnh: Minh Tú

Lê Viktor trở về từ U.23 Việt Nam tái xuất V-League

CLB Hà Tĩnh đã đưa bóng vào lưới Becamex TP.HCM với sự góp mặt của tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Viktor, tiếc rằng không được công nhận, trong trận chạm trán giữa những "cố nhân" mở màn vòng 12 V-League 2025 - 2026.

Trận đấu sớm nhất của vòng 12 V-League 2025 - 2026 trên sân Hà Tĩnh thực sự là cuộc hội ngộ đặc biệt giữa những người đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng với những duyên tình quá hiểu nhau.

Đội chủ nhà Hà Tĩnh được dẫn dắt bởi HLV Công Mạnh là thuyền trưởng của CLB Becamex TP.HCM ở mùa trước, trong khi tiền vệ Duy Thường từng khoác áo của đội khách đến từ TP.HCM.

Tiếc cho sao trẻ U.23 Việt Nam Lê Viktor, cuộc chạm trán của những 'cố nhân' thiếu bàn thắng!- Ảnh 2.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt

ảnh: Minh Tú

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ đội chủ nhà (15 điểm, hạng 7) nhanh chóng tràn lên để tìm kiếm bàn thắng với mục tiêu có được chiến thắng mở màn năm 2026.

Trong khi đó, đội khách Becamex TP.HCM (11 điểm, hạng 6) dưới sự chỉ đạo của tân HLV Ueno Nobuhiro chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, chậm rãi chờ cơ hội để đưa ra những tình huống chuyển đổi nhanh để tìm kiếm bàn thắng.

Trong ngày tái xuất V-League, tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Viktor đã chơi rất năng nổ, liên tục có những pha xử lý hay giúp CLB Hà Tĩnh thường xuyên gây áp lực tốt lên phần sân của đội khách Becamex TP.HCM.

Tiếc cho sao trẻ U.23 Việt Nam Lê Viktor, cuộc chạm trán của những 'cố nhân' thiếu bàn thắng!- Ảnh 3.

Một cơ hội không thành bàn của Trọng Hoàng

ảnh: Minh Tú

Phút 30, pha phối hợp của Lê Viktor và các đồng đội đã đưa bóng vào lưới Becamex TP.HCM. Tiếc rằng sự vào cuộc sau đó của VAR đã từ chối bàn thắng khi tuyển thủ U.23 Việt Nam đã rơi vào tư thế việt vị.

Đến phút 44, Lê Viktor đã có pha xử lý hay và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. Tiếc rằng phản xạ tuyệt vời của thủ môn Minh Toàn - người có hàng loạt pha cứu thua xuất thần - đã từ chối bàn thắng mười mươi cho CLB Hà Tĩnh.

Trong những phút còn lại, sự xuất sắc của Minh Toàn đã giúp Becamex TP.HCM giữ vững được mành lưới sau hàng loạt pha hãm thành và dứt điểm của đội chủ nhà Hà Tĩnh, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0 chung cuộc, cả 2 đội tạm hài lòng rời sân với 1 điểm cho mỗi bên.

V-League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Trung Kiên, Lê Giang Patrik với dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam

Trung Kiên, Lê Giang Patrik với dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam

Lê Giang Patrik sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam đem đến cho HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn ở vị trí thủ môn, nơi Trung Kiên cũng đang rất sẵn sàng.

