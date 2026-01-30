Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Tân HLV Nhật ra mắt, Becamex TP.HCM đối mặt thử thách lớn tại Hà Tĩnh

Linh Nhi
Linh Nhi
30/01/2026 00:20 GMT+7

Trận đấu sớm nhất của vòng 12 V-League 2025-2026 diễn ra lúc 18 giờ ngày 30.1 trên sân Hà Tĩnh hứa hẹn nhiều kịch tính, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Becamex TP.HCM.

HLV Công Mạnh chạm trán đội bóng cũ Becamex TP.HCM

Không chỉ là màn so tài giữa hai đội đứng sát nhau trên bảng xếp hạng, cuộc chạm trán này còn thu hút sự chú ý bởi màn ra mắt của tân HLV trưởng người Nhật Bản Ueno Nobuhiro. Ở thời điểm hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 15 điểm, xếp hạng 7, trong khi Becamex TP.HCM đứng ngay phía trên với 11 điểm và hạng 6. 

Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Tân HLV Nhật ra mắt, Becamex TP.HCM đối mặt thử thách lớn tại Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Lịch thi đấu vòng 12 V-League

Ảnh: VPF

Khoảng cách điểm số khiến đội khách dù có giành chiến thắng cũng chưa thể cải thiện thứ hạng, nhưng ít nhất sẽ thu hẹp đáng kể cách biệt, tạo tiền đề cho cuộc bứt phá ở chặng đường tiếp theo.

Trận đấu này đánh dấu lần thứ 2 Becamex TP.HCM thay “tướng” khi mùa giải còn chưa đi hết nửa chặng đường. Trước đó, HLV Đặng Trần Chỉnh từng được đưa lên thay thế HLV Nguyễn Anh Đức. Lần này, niềm tin được đặt vào HLV Ueno Nobuhiro, người được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng đất thủ.

Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Tân HLV Nhật ra mắt, Becamex TP.HCM đối mặt thử thách lớn tại Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Becamex TP.HCM (áo trắng) gặp thử thách lớn trên sân khách

Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Tân HLV Nhật ra mắt, Becamex TP.HCM đối mặt thử thách lớn tại Hà Tĩnh- Ảnh 3.

HLV Công Mạnh gặp lại đội bóng cũ

Ảnh: Minh Tú

Thú vị hơn, đối thủ đầu tiên của ông Ueno Nobuhiro lại chính là HLV Nguyễn Công Mạnh – người từng dẫn dắt Becamex TP.HCM ở mùa giải gần nhất. Khi về với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Công Mạnh phải chịu không ít áp lực bởi sự so sánh với người tiền nhiệm Nguyễn Thành Công, cùng việc đội bóng chia tay một số trụ cột quan trọng. 

Dẫu vậy, Hà Tĩnh vẫn cho thấy sự ổn định đáng khen, đặc biệt là thành tích bất bại trong 5 trận sân nhà gần đây (3 thắng, 2 hòa).Với lợi thế sân bãi và phong độ ổn định, không khó hiểu khi nhiều ý kiến nghiêng “cửa thắng” về phía đội chủ nhà. Trong khi đó, khả năng Becamex TP.HCM “quật khởi” ra sao dưới sự dẫn dắt của vị tân “thuyền trưởng” người Nhật vẫn là dấu hỏi lớn, khiến cuộc so tài trên sân Hà Tĩnh càng thêm đáng chờ đợi.

Tin liên quan

Đình Bắc nhận danh hiệu VĐV trẻ 2025, tiết lộ hành động cực đặc biệt sau khi giành vàng SEA Games 33

Đình Bắc nhận danh hiệu VĐV trẻ 2025, tiết lộ hành động cực đặc biệt sau khi giành vàng SEA Games 33

Trong gala trao giải Cúp Chiến thắng diễn ra đêm 29.1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã vinh dự nhận danh hiệu VĐV trẻ của năm 2025, tiết lộ khoảnh khắc của năm khi đội chiếc mũ cối cho HLV Kim Sang-sik.

Hình ảnh Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik được vinh danh, U.22 Việt Nam thắng lớn

Xuân Son ghi bàn bùng nổ, CLB Nam Định đánh bại Singapore: Vào bán kết giải vô địch CLB ASEAN

Khám phá thêm chủ đề

Becamex TP.HCM V-League Hà Tĩnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận