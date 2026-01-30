Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Tân HLV Nhật ra mắt, Becamex TP.HCM đối mặt thử thách lớn tại Hà Tĩnh

HLV Công Mạnh chạm trán đội bóng cũ Becamex TP.HCM

Không chỉ là màn so tài giữa hai đội đứng sát nhau trên bảng xếp hạng, cuộc chạm trán này còn thu hút sự chú ý bởi màn ra mắt của tân HLV trưởng người Nhật Bản Ueno Nobuhiro. Ở thời điểm hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 15 điểm, xếp hạng 7, trong khi Becamex TP.HCM đứng ngay phía trên với 11 điểm và hạng 6.

Lịch thi đấu vòng 12 V-League Ảnh: VPF

Khoảng cách điểm số khiến đội khách dù có giành chiến thắng cũng chưa thể cải thiện thứ hạng, nhưng ít nhất sẽ thu hẹp đáng kể cách biệt, tạo tiền đề cho cuộc bứt phá ở chặng đường tiếp theo.

Trận đấu này đánh dấu lần thứ 2 Becamex TP.HCM thay “tướng” khi mùa giải còn chưa đi hết nửa chặng đường. Trước đó, HLV Đặng Trần Chỉnh từng được đưa lên thay thế HLV Nguyễn Anh Đức. Lần này, niềm tin được đặt vào HLV Ueno Nobuhiro, người được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng đất thủ.

Becamex TP.HCM (áo trắng) gặp thử thách lớn trên sân khách

HLV Công Mạnh gặp lại đội bóng cũ Ảnh: Minh Tú

Thú vị hơn, đối thủ đầu tiên của ông Ueno Nobuhiro lại chính là HLV Nguyễn Công Mạnh – người từng dẫn dắt Becamex TP.HCM ở mùa giải gần nhất. Khi về với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Công Mạnh phải chịu không ít áp lực bởi sự so sánh với người tiền nhiệm Nguyễn Thành Công, cùng việc đội bóng chia tay một số trụ cột quan trọng.

Dẫu vậy, Hà Tĩnh vẫn cho thấy sự ổn định đáng khen, đặc biệt là thành tích bất bại trong 5 trận sân nhà gần đây (3 thắng, 2 hòa).Với lợi thế sân bãi và phong độ ổn định, không khó hiểu khi nhiều ý kiến nghiêng “cửa thắng” về phía đội chủ nhà. Trong khi đó, khả năng Becamex TP.HCM “quật khởi” ra sao dưới sự dẫn dắt của vị tân “thuyền trưởng” người Nhật vẫn là dấu hỏi lớn, khiến cuộc so tài trên sân Hà Tĩnh càng thêm đáng chờ đợi.