Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Đà Nẵng có cú 'quay xe' cực gắt, tiếp tục đặt niềm tin vào HLV cũ: Không ‘Chiến’ chỉ Tuấn

Đồng Nguyên Khang
16/04/2026 21:22 GMT+7

HLV Lê Đức Tuấn sẽ tiếp tục dìu dắt CLB Đà Nẵng trong phần còn lại của mùa giải nhờ sự tín nhiệm từ các cầu thủ đội bóng sông Hàn.

Ngày 16.4, HLV Lê Đức Tuấn vẫn là người điều hành chính trong buổi tập của CLB Đà Nẵng. Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, đội bóng sông Hàn vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia trẻ tuổi. HLV Lê Đức Tuấn đặt mục tiêu giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng thành công dù đội bóng này đang gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang đứng cuối bảng với 12 điểm, kém đội PVF-CAND 1 điểm.

HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục làm nhiệm vụ ở CLB Đà Nẵng

Trước đó, CLB Đà Nẵng có sự thay đổi ở thượng tầng. Cụ thể, Ông Nguyễn Huy Tài - Phó tổng giám đốc ngân hàng SHB sẽ về hỗ trợ CLB Đà Nẵng. Một phần trong kế hoạch mới của ông Tài là mời HLV Trần Minh Chiến về thay ông Lê Đức Tuấn. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn được các cầu thủ đặt niềm tin nên việc thay đổi HLV trưởng tạm gác lại.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội quyết tâm trụ hạng

Lương Duy Cương cũng đã trở lại CLB Đà Nẵng

Dù đang đứng cuối bảng, tinh thần của các cầu thủ CLB Đà Nẵng vẫn rất tốt, lạc quan vào khả năng trụ hạng thành công

Thử thách tiếp theo của HLV Lê Đức Tuấn là cuộc đối đầu CLB Nam Định trên sân Chi Lăng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 19.4. 

