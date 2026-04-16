Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo xuất hiện ở CLB Ninh Bình, ông Vũ Tiến Thành đi đâu?

16/04/2026 20:33 GMT+7

Khi HLV Bae Ji-won chính thức nhận nhiệm vụ, có buổi tập đầu tiên cùng CLB Ninh Bình, HLV Vũ Tiến Thành cũng lùi về sau 'cánh gà'.

CLB Ninh Bình chờ làn gió mới

Chiều 16.4, HLV Bae Ji-won có buổi làm việc đầu tiên cùng đội bóng mới. Trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam cùng các học trò chuẩn bị cho trận đấu gặp PVF-CAND ở vòng 19 V-League 2025-2026. Chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức thay ông Vũ Tiến Thành ngồi vào chiếc ghế nóng ở CLB Ninh Bình. Ông Thành giờ sắm vai Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng cố đô. Vì thế, cựu thuyền trưởng CLB Sài Gòn cũng không góp mặt trong buổi tập này. Người trợ giúp ông Bae Ji-won là HLV Trần Duy Quang, cựu cầu thủ HAGL.

HLV Bae Ji-won bắt tay vào việc

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Đây là lần thứ 2 ông nhận nhiệm vụ ở 1 CLB tại V-League

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Vòng 19 V-League: Tốp đầu bám đuổi quyết liệt, nhóm cuối căng thẳng trụ hạng

HLV Trần Duy Quang (phải) sẽ là trợ lý đắc lực của ông Bae

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Ông Bae Ji-won là HLV và chuyên gia thể lực dày dạn kinh nghiệm người Hàn Quốc, người đã để lại dấu ấn đậm nét trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông từng là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Park Hang-seo trong vai trò trợ lý thể lực, góp công lớn vào thành công tại VCK U23 Châu Á 2018 và chức vô địch AFF Cup 2018.

Ông Bae sở hữu bản CV ấn tượng khi từng làm việc tại U.19 Bournemouth (Anh), các câu lạc bộ tại K-League, đội tuyển Malaysia và gần đây nhất là giữ cương vị HLV trưởng tại Thể Công Viettel và giờ là CLB Ninh Bình. Ông được kỳ vọng giúp đội bóng cố đô trở lại mạnh mẽ hơn nữa.

Những sự trở lại quan trọng

Ngoài sự xuất hiện của HLV Bae Ji-won, người hâm mộ CLB Ninh Bình cũng sẽ rất vui bởi các cầu thủ quan trọng trở lại. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức tập luyện bình thường, sẵn sàng đá chính ở trận sắp tới. Trước đó, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam bị quá tải sau khoảng thời gian dài cày ải.

Ngoài ra, tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát cũng xuất hiện trở lại. Cầu thủ đa năng này đã dính chấn thương vai và giờ bình phục gần như hoàn toàn, có thể ra sân trong phần còn lại ở V-League.

Lê Phát trở lại tập luyện bình thường sau chấn thương. Anh sẽ mang đến sự đa dạng trong khâu sắp xếp nhân sự khi có thể đá tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Hoàng Đức sẽ tiếp tục là "ông chủ" tuyến giữa của CLB Ninh Bình

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Lê Văn Thuận được chờ đợi tiếp tục tỏa sáng. Anh kiếm về 6 điểm cho CLB Ninh Bình trong 2 trận gần nhất nhờ 2 bàn thắng quyết định ở phút bù giờ

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


HiTek - Lựa chọn của Đoàn Văn Hậu trên sân cỏ nhân tạo

HiTek - Lựa chọn của Đoàn Văn Hậu trên sân cỏ nhân tạo

Điều gì khiến một đôi giày bóng đá không chỉ dừng lại ở thiết kế đẹp, mà còn trở thành lựa chọn của những cầu thủ hàng đầu như Đoàn Văn Hậu? HiTek tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa cảm giác bóng chân thật, khả năng kiểm soát ổn định và độ bám sân đáng tin cậy trên mặt cỏ nhân tạo.

Bầu Đức mở Festival U.14 có đến 7 đội quốc tế, nửa tỉ đồng thưởng vô địch

U.17 Việt Nam thắng Timor Leste với tỷ số khó tin 10-0: 2 siêu phẩm đá phạt, 2 hat-trick

