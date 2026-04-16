Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bầu Đức mở Festival U.14 có đến 7 đội quốc tế, nửa tỉ đồng thưởng vô địch

Tiểu Bảo
16/04/2026 18:25 GMT+7

Festival bóng đá U.14 quốc tế Gia Lai 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5, quy tụ 7 đội bóng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Giải đấu mà bầu Đức sẽ trao nhà vô địch khoản thưởng hơn nửa tỉ đồng.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo đích thân bốc thăm Festival U.14 quốc tế 2026

ảnh: Ngọc Linh

Bầu Đức thỏa ước mơ

Chiều 16.4 tại khách sạn Rex (TP.HCM), bầu Đức đã tái xuất ấn tượng khi trình làng Festival bóng đá U.14 quốc tế Gia Lai 2026, quy tụ 12 đội bóng từ các trung tâm trẻ hàng đầu Việt Nam như HAGL, Hà Nội, PVF, SLNA, Đồng Nai.

Đặc biệt, giải đấu sẽ đánh dấu cột mốc khi lần đầu tiên có đến 7 đội bóng nước ngoài tham dự gồm Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon State All Stars, Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzen (Trung Quốc), đội tuyển U.14 Malaysia, Chonburi (Thái Lan), Khamsay Academy (Lào).

Cũng tại buổi lễ, đích thân bầu Đức và HLV Park Hang-seo đã mở màn lễ bốc thăm dưới sự chứng kiến của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai Bùi Trung Hiếu và đông đảo đại diện báo chí, truyền thông…

Cúp vô địch của Festival U.14 quốc tế Gia Lai 2026

ảnh: Ngọc Linh

Dự kiến, trận đầu tiên của Festival U.14 quốc tế Gia Lai 2026 sẽ diễn ra trên sân Pleiku Arena ngày 11.5 (1 ngày sau khi HAGL đá trận cuối cùng của V-League 2025 - 2026 trên sân nhà).

Các trận đấu của giải sẽ diễn ra trên sân Pleiku Arena và các sân bóng thuộc học viện bóng đá HAGL tại Hàm Rồng.

Việc tổ chức Festival bóng đá với sự góp mặt của những đội bóng đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, Malaysia cho thấy quyết tâm rất lớn của tập đoàn HAGL nói chung và bầu Đức nói riêng.

Điều này cho thấy dù trong hoàn cảnh nào, đam mê với bóng đá của bầu Đức vẫn rất lớn. Như lời Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Tôi rất vui mừng khi có mặt trong sự kiện hết sức có ý nghĩa này.

Bầu Đức bắt tay cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại buổi lễ

ảnh: Ngọc Linh

Thay mặt VFF tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Gia Lai, CLB HAGL và đặc biệt là Chủ tịch tập đoàn Đoàn Nguyên Đức đã có sáng kiến và thực hiện được dự án giúp các CLB trẻ trong nước và nước ngoài có cơ hội giao lưu, nâng cao kinh nghiệm quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá trẻ là tương lai của chúng ta. Suốt thời gian qua, đặc biệt từ năm 2007 khi HAGL thực hiện mô hình bóng đá kết hợp với nước ngoài, bóng đá Việt Nam đã xuất hiện nhiều học viện bóng đá thực sự với những công nghệ chất lượng để đào tạo trẻ.

Hy vọng từ những Festival bóng đá quốc tế như thế này, bóng đá Việt Nam sẽ tạo ra những cầu thủ mang tính bền vững, hướng tới những mục tiêu cao xa hơn trong tương lai, như cách HAGL đã luôn đi đầu, quan tâm và phát triển đào tạo trẻ suốt các năm qua".

Đặc biệt, dù là giải trẻ nhưng Festival U.14 quốc tế Gia Lai 2026 có phần thưởng rất ấn tượng. Đội vô địch sẽ nhận cúp và 20.000 USD (hơn nửa tỉ đồng), đội hạng nhì nhận 10.000 USD, đội hạng ba nhận 5.000 USD cùng nhiều giải thưởng khác.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

bầu Đức Festival U.14 HAGL Trần Quốc Tuấn VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận