Nhân tố cực hay đang chờ ngày tái xuất đội tuyển Việt Nam, là ai?

Sẽ trở lại mạnh mẽ

Tháng 1.2025, Tấn Tài phải lên bàn mổ sau tình huống tiếp đất không như ý trong trận gặp Singapore trên sân Việt Trì ở AFF Cup 2024. Đúng 1 năm sau, hậu vệ quê Bình Định (cũ, giờ là Gia Lai) mới trở lại V-League. Tính đến thời điểm này, anh đã có 7 lần ra sân tại V-League và luôn là trụ cột của CLB Becamex TP.HCM.

Sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương, Tấn Tài vẫn chưa thể lấy lại thể trạng tốt nhất để thi đấu ở vị trí hậu về biên phải sở trường, nơi Ngô Tùng Quốc đang vẫn đảm đương khá ổn. Vì thế, anh được trám vào các vị trí mà Becamex TP.HCM còn yếu như hậu vệ biên trái, rồi cả trung vệ lệch, thậm chí là tiền vệ phòng ngự.

Hồ Tấn Tài được kỳ vọng sẽ sớm tái ngộ đội tuyển Việt Nam Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kể từ lần đầu ra mắt tại V-League 2018, Tấn Tài đã ghi bàn trong mọi mùa giải mà anh ra sân. Đó là thành tích quá ấn tượng ẢNH: FBNV

Nhưng Tấn Tài không cần phải chơi hậu vệ biên phải mới có thể tỏa sáng. Ở cuộc đối đầu PVF-CAND, anh dâng cao tấn công, thực hiện tình huống ngoặt bóng rồi cứa lòng kỹ thuật, đứa bóng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Đến trận gặp CLB Ninh Bình, hậu vệ sinh năm 1997 lập công sau một pha không chiến dũng mãnh từ cú đá phạt góc của Võ Hoàng Minh Khoa.

Ngoài ra, Tấn Tài làm tốt trong khâu phòng ngự nhờ khả năng đọc tình huống và kinh nghiệm. Dù vậy, do chưa lấy lại thể trạng tốt nhất, anh có một số tình huống đấu tay đôi không như ý. Trên mặt trận tấn công, anh thực hiện được nhiều pha chuyền xuyên tuyến, tạt bóng đầy ý đồ và có độ chính xác cao.

Trong một tập thể thiếu ổn định như Becamex TP.HCM hiện tại, việc Tấn Tài chơi tốt sau khi nghỉ thi đấu dài hạn là điều rất đáng khích lệ. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, Tấn Tài sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao và đủ sức trở lại đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ rất vui

Nếu Tấn Tài có thể lấy lại sự tự tin và phong độ tốt nhất, HLV Kim Sang-sik chắc chắn có lý do để hài lòng. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với bài toán nan giải ở vị trí hậu vệ phải, khi không có nhiều lựa chọn thực sự ổn định và giàu tính cạnh tranh.

Trương Tiến Anh là cái tên gần như duy nhất được sử dụng thường xuyên, nhờ nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng lên công về thủ tương đối toàn diện. Tuy nhiên, việc phải "cày ải" liên tục cũng khiến cầu thủ này đôi lúc bộc lộ dấu hiệu quá tải, ảnh hưởng đến sự ổn định về phong độ. Trong khi đó, Xuân Mạnh, một cầu thủ giàu kinh nghiệm lại thường xuyên được kéo vào đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ.

Tấn Tài đang từng bước trở lại ẢNH: FBNV

Chính vì vậy, sự trở lại của một hậu vệ phải đúng nghĩa như Tấn Tài mang ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ đơn thuần là bổ sung nhân sự, Tấn Tài còn mang đến những phẩm chất mà đội tuyển đang thiếu: khả năng leo biên bền bỉ, những quả tạt có độ chính xác cao, cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. Khi đạt trạng thái tốt nhất, anh hoàn toàn có thể tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự ở cánh phải.

Quan trọng hơn, sự cạnh tranh ở vị trí này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án chiến thuật linh hoạt. Thay vì phụ thuộc vào một cái tên duy nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể xoay tua lực lượng, tùy theo đối thủ và tính chất từng trận đấu.