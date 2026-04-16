HAGL vẫn tạo nguồn cung cực tốt cho đội tuyển Việt Nam, HLV Quang Trãi nói điều bất ngờ

Đinh Quang Kiệt đã trở thành trụ cột quan trọng của HAGL Ảnh: Minh Trần

HAGL tiếp tục là vườn ươm tài năng

Vào lúc này, trước thềm vòng đấu 19 ở V-League 2025 - 2026, đội HAGL đang tạm xếp hạng 11 với 18 điểm, tạm hơn 2 đội nằm dưới cùng bảng xếp hạng là CLB Đà Nẵng và PVF-CAND lần lượt là 6 và 5 điểm.

Hoàn cảnh này khiến HAGL vẫn chưa thể cảm thấy an toàn, vì như HLV Lê Quang Trãi khẳng định họ vẫn còn có những cuộc đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng trong 8 vòng cuối.

Tuy nhiên kết quả này là điều có thể hiểu khi mùa bóng này đội bóng phố núi sẽ không còn những ngôi sao của khóa 1 Học viện HAGL JMG, thay vào đó là rất nhiều cầu thủ sinh từ năm 2000 trở về sau.

Đến lúc này, HLV Lê Quang Trãi đã thường xuyên trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ U.21 đủ tuổi đá SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027 ra sân như Minh Tâm, Môi Sê (2005), Quang Kiệt (2007), Gia Bảo (2008)…

Minh Tâm (phải) đã ghi 3 bàn thắng cho HAGL từ đầu mùa ảnh: Minh Trần

HLV Lê Quang Trãi đánh giá: "Mùa bóng này, những trụ cột như Trung Kiên, Quang Kiệt đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Song song đó các ngoại binh như Jairo đã thi đấu hiệu quả, tốt hơn ở đầu mùa giải.

Tại khu vực giữa sân, Marciel vẫn là chỗ dựa cho cả đội. Thực sự, nếu chơi đúng phong độ, anh ấy là cầu thủ có đẳng cấp của giải đấu. Tiền đạo Batista cũng là điểm sáng để cả đội cùng tin tưởng và vận hành".

Theo HLV Lê Quang Trãi, bộ khung ngoại binh và những tài năng trẻ U.23 Việt Nam như Trung Kiên, Quang Kiệt sẽ giúp HAGL tiếp tục sứ mệnh ươm mầm tài năng, như bầu Đức luôn ưu tiên cho những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy…

Ở đợt tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam trong kỳ FFIA Days tháng 3 vừa qua, chân sút trẻ đến từ HAGL Minh Tâm chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất tại giải CFA Team China - Tây An 2026.

Đinh Quang Kiệt tranh bóng cùng Gia Hưng của Minh Bình FC ảnh: Minh Trần

Không ngẫu nhiên mà cầu thủ sinh năm 2005 đạt được cột mốc đó, khi anh đã được HAGL tung lên đội 1 vài năm qua. Riêng ở V-League 2025 - 2026, Minh Tâm đã có 15 lần ra sân và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB với 3 pha lập công.

Trong khi đó Trần Gia Bảo, chàng trai sinh năm 2008 (chỉ mới 18 tuổi) đã có 1 bàn thắng sau 13 trận đã thi đấu ở mùa bóng này. Tất cả đều tuân thủ lộ trình "xen cấy" khoa học để có đà phát triển tốt nhất của đội bóng phố núi.

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "Điều kiện của HAGL không cho phép chúng tôi tính toán đường dài mà phải tập trung cho từng trận đấu. Tuy nhiên tin vui là các cầu thủ trẻ đã tìm bắt nhịp tốt với môi trường đỉnh cao.

Các em đã hiểu rõ cách vận hành và tìm được sự tự tin trên sân cỏ, có sự tiến bộ qua từng trận và nâng cao trình độ của mình. Đó là lộ trình phát triển của CLB để có thể tạo nguồn đầu vào tốt cho các đội tuyển quốc gia".