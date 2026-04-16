Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bóng đá Việt Nam

HAGL vẫn tạo nguồn cung cực tốt cho đội tuyển Việt Nam, HLV Quang Trãi nói điều bất ngờ

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
16/04/2026 10:54 GMT+7

HAGL vẫn chưa thể thoát được cuộc đua trụ hạng, nhưng họ đã đúng hướng trong việc chuẩn bị cho những tài năng trẻ giàu tiềm năng cho các đội tuyển Việt Nam.

HAGL vẫn tạo nguồn cung cực tốt cho đội tuyển Việt Nam, HLV Quang Trãi nói điều bất ngờ- Ảnh 1.

Đinh Quang Kiệt đã trở thành trụ cột quan trọng của HAGL

Ảnh: Minh Trần

HAGL tiếp tục là vườn ươm tài năng

Vào lúc này, trước thềm vòng đấu 19 ở V-League 2025 - 2026, đội HAGL đang tạm xếp hạng 11 với 18 điểm, tạm hơn 2 đội nằm dưới cùng bảng xếp hạng là CLB Đà Nẵng và PVF-CAND lần lượt là 6 và 5 điểm.

Hoàn cảnh này khiến HAGL vẫn chưa thể cảm thấy an toàn, vì như HLV Lê Quang Trãi khẳng định họ vẫn còn có những cuộc đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng trong 8 vòng cuối.

Tuy nhiên kết quả này là điều có thể hiểu khi mùa bóng này đội bóng phố núi sẽ không còn những ngôi sao của khóa 1 Học viện HAGL JMG, thay vào đó là rất nhiều cầu thủ sinh từ năm 2000 trở về sau.

Đến lúc này, HLV Lê Quang Trãi đã thường xuyên trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ U.21 đủ tuổi đá SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027 ra sân như Minh Tâm, Môi Sê (2005), Quang Kiệt (2007), Gia Bảo (2008)…

HAGL vẫn tạo nguồn cung cực tốt cho đội tuyển Việt Nam, HLV Quang Trãi nói điều bất ngờ- Ảnh 2.

Minh Tâm (phải) đã ghi 3 bàn thắng cho HAGL từ đầu mùa

ảnh: Minh Trần

HLV Lê Quang Trãi đánh giá: "Mùa bóng này, những trụ cột như Trung Kiên, Quang Kiệt đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Song song đó các ngoại binh như Jairo đã thi đấu hiệu quả, tốt hơn ở đầu mùa giải.

Tại khu vực giữa sân, Marciel vẫn là chỗ dựa cho cả đội. Thực sự, nếu chơi đúng phong độ, anh ấy là cầu thủ có đẳng cấp của giải đấu. Tiền đạo Batista cũng là điểm sáng để cả đội cùng tin tưởng và vận hành".

Theo HLV Lê Quang Trãi, bộ khung ngoại binh và những tài năng trẻ U.23 Việt Nam như Trung Kiên, Quang Kiệt sẽ giúp HAGL tiếp tục sứ mệnh ươm mầm tài năng, như bầu Đức luôn ưu tiên cho những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy…

Ở đợt tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam trong kỳ FFIA Days tháng 3 vừa qua, chân sút trẻ đến từ HAGL Minh Tâm chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất tại giải CFA Team China - Tây An 2026.

HAGL vẫn tạo nguồn cung cực tốt cho đội tuyển Việt Nam, HLV Quang Trãi nói điều bất ngờ- Ảnh 3.

Đinh Quang Kiệt tranh bóng cùng Gia Hưng của Minh Bình FC

ảnh: Minh Trần

Không ngẫu nhiên mà cầu thủ sinh năm 2005 đạt được cột mốc đó, khi anh đã được HAGL tung lên đội 1 vài năm qua. Riêng ở V-League 2025 - 2026, Minh Tâm đã có 15 lần ra sân và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB với 3 pha lập công.

Trong khi đó Trần Gia Bảo, chàng trai sinh năm 2008 (chỉ mới 18 tuổi) đã có 1 bàn thắng sau 13 trận đã thi đấu ở mùa bóng này. Tất cả đều tuân thủ lộ trình "xen cấy" khoa học để có đà phát triển tốt nhất của đội bóng phố núi.

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "Điều kiện của HAGL không cho phép chúng tôi tính toán đường dài mà phải tập trung cho từng trận đấu. Tuy nhiên tin vui là các cầu thủ trẻ đã tìm bắt nhịp tốt với môi trường đỉnh cao.

Các em đã hiểu rõ cách vận hành và tìm được sự tự tin trên sân cỏ, có sự tiến bộ qua từng trận và nâng cao trình độ của mình. Đó là lộ trình phát triển của CLB để có thể tạo nguồn đầu vào tốt cho các đội tuyển quốc gia".

U.17 Việt Nam cần thắng đậm trước trận 'đại chiến' Indonesia: Xem kênh nào?

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Quang Kiệt Minh tâm V-League HLV Lê Quang Trãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận