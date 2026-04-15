CLB Đà Nẵng thay đổi thượng tầng tránh rớt hạng, HLV Trần Minh Chiến sẽ thay Lê Đức Tuấn?

HLV Minh Chiến sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng tại CLB Đà Nẵng? ảnh: nguyên khang

CLB Đà Nẵng nhắm HLV Trần Minh Chiến?

Sáng 15.4, CLB Đà Nẵng đã có sự bổ sung khi ông Nguyễn Huy Tài - Phó tổng giám đốc ngân hàng SHB được điều động đến để hỗ trợ đội bóng. Đồng thời, tên HLV Trần Minh Chiến đang được nhắc đến.

Ông Vũ Nam Thắng được biết đến như một người đam mê và nhiệt huyết với bóng đá, góp công giúp CLB Đà Nẵng lên hạng ở V-League 2023 - 2024 và trụ hạng thành công ở mùa trước.

Tuy nhiên, những khó khăn ở mùa bóng này đã khiến đội bóng được tài trợ bởi bầu Hiển có những thay đổi. Ông Vũ Nam Thắng sẽ được tiếp sức để hoàn thành tốt song song công việc ở CLB cũng như tập đoàn.

HLV Lê Đức Tuấn (phải) từng giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng thành công mùa trước ảnh: Đông Nghi

Sự thay đổi ở vị trí thượng tầng rất có thể sẽ kéo theo những điều chỉnh ở vai trò HLV trưởng, vốn đang được đảm nhiệm bởi HLV Lê Đức Tuấn - người đã đến và giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng thành công mùa trước.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, khả năng đội bóng sông Hàn đang tính toán có nên bổ nhiệm thuyền trưởng mới hay không, nhằm tạo ra làn gió mới với hy vọng "thay tướng đổi vận". Ứng cử viên hàng đầu đang là HLV Trần Minh Chiến.

Những trao đổi với HLV Minh Chiến cũng đang được diễn ra. Người hùng với cú vô lê lịch sử giúp đội tuyển Việt Nam giành HCĐ SEA Games Chiang Mai năm 1995 từng đặt dấu ấn khi giúp CLB Bình Dương vô địch Cúp quốc gia năm 2018.

CLB Đà Nẵng sẽ đổi vận sau những thay đổi thượng tầng? ảnh: Đông Nghi

Được biết, đến lúc này HLV Lê Đức Tuấn vẫn đang chuẩn bị cho CLB Đà Nẵng trước thềm trận gặp nhà đương kim vô địch Nam Định ở vòng 19 V-League 2025 - 2026, sẽ diễn ra trên sân Chi Lăng lúc 18 giờ ngày 19.4 tới.

Vào mùa này, CLB Đà Nẵng đang tạm đứng chót bảng xếp hạng sau vòng 18 V-League 2025 - 2026. Với 12 điểm, họ tạm thua đội PVF-CAND đang xếp áp chót 1 điểm và đội xếp trên đó là CLB Thanh Hóa 4 điểm.



