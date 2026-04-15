V-League nâng cấp thế nào cho hợp lý?

Ý KIẾN GÂY NHIỀU TRANH CÃI

Được biết, các giải VĐQG của các nước khu vực Đông Nam Á cũng đang biến động từng ngày. Đơn cử, theo quy định mới, mỗi CLB ở giải Thai-League 1 (Thái Lan) sẽ được đăng ký tối đa 10 cầu thủ nước ngoài, trong đó có thể sử dụng tối đa 7 ngoại binh cùng lúc trên sân. Còn tại giải Malaysia Super League (Malaysia), mỗi CLB được phép đăng ký 15 ngoại binh, trong đó có 1 ngoại binh châu Á và 2 cầu thủ thuộc Đông Nam Á.

Các ngoại binh góp phần giúp V-League trở nên hấp dẫn hơn ẢNH: MINH TÚ

Đối với V-League, cách đây vài ngày, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cho biết đã có 2 CLB gửi văn bản lên Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đề nghị tăng suất đăng ký ngoại binh tối đa từ 4 lên 5 người. Đối với các đội bóng tham dự giải đấu cấp châu lục, con số này có thể lên tới 8 cầu thủ đăng ký và 5 cầu thủ được sử dụng trên sân.

Sau khi thông tin được VPF đưa ra, rất nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này. Nhiều đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh ở V-League ủng hộ đề xuất này khi cho rằng tăng suất ngoại binh sẽ giúp giải đấu hấp dẫn hơn, nhờ đó sẽ kéo khán giả đến sân đông hơn. Cũng có ý kiến cho rằng tăng suất ngoại binh sẽ không làm thui chột các tài năng trẻ mà chỉ giúp sự cạnh tranh ở nhiều đội bóng trở nên quyết liệt hơn, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn cầu thủ nội.

Ở chiều ngược lại, đa phần ý kiến của người hâm mộ đều phản ứng đề xuất này. Họ cho rằng nếu tính cả hai suất cầu thủ Việt kiều, 1 cầu thủ nhập tịch và 5 ngoại binh, thì đội hình xuất phát 11 người có thể chỉ còn vỏn vẹn 3 - 4 cầu thủ nội thuần túy. Điều này sẽ "bóp chết" cơ hội thi đấu của cầu thủ trẻ, dẫn đến mai một tài năng và các đội tuyển quốc gia sẽ thiếu lực lượng cầu thủ giỏi trầm trọng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tài chính cũng là vấn đề khiến nhiều đội bóng lo lắng, bởi việc tăng số lượng ngoại binh đồng nghĩa với chi phí chuyển nhượng, lương bổng tăng lên; trong khi đa phần đội bóng hiện nay đều không sống bằng bóng đá khi không thể thu đủ chi phí hoạt động từ tiền bán vé, bán áo đấu hoặc hoạt động liên quan cơ chế của một đội bóng chuyên nghiệp thực thụ.

Ư U TIÊN NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN CƠ

Thật ra, vấn đề ưu tiên để nâng cao chất lượng giải V-League không phải ở chỗ tăng số lượng ngoại binh nhiều hơn nữa, mà là những vấn đề căn cơ, cần thiết hơn vào lúc này. Trước tiên, các cơ quan quản lý và điều hành các giải chuyên nghiệp cần ưu tiên những vấn đề như gia tăng nguồn tài trợ, nâng cao nguồn thu, đồng thời cải thiện chế độ, quyền lợi và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ của VFF và VPF. Trong đó, quan trọng nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài, những người cầm cân nảy mực trên sân. Có thể thấy những vòng đấu gần đây rất nhiều trận đấu có liên quan vấn đề trọng tài, như trận Thể Công Viettel gặp Thanh Hóa ở vòng 18 V-League 2025 - 2026 đã xảy ra tranh cãi vào cuối trận; hoặc trọng tài điều hành trận đấu giữa CLB Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường là ông Nguyễn Trung Kiên B cũng được xác định mắc sai sót trong việc không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Nếu vấn đề trọng tài không thể cải thiện, chắc chắn các trận đấu ở V-League khó đạt được chất lượng chuyên môn cao nhất.

Giải V-League hiện được gắn nhãn chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng nhiều đội bóng gần như chưa thể vận hành theo quy trình chuyên nghiệp được vì vấn đề tài chính. Điều này dẫn đến việc các đội thiếu sân bãi thi đấu, khiến có sân có đến 3 đội cùng thuê, gây khó khăn cho BTC trong việc xếp lịch. Ngoài ra, điều này cũng dẫn đến đầu tư chất lượng sân bãi chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều sân mặt cỏ chưa đạt chuẩn so với mặt bằng chung khu vực. Nếu có được mặt cỏ tốt, chất lượng chuyên môn của các trận đấu sẽ nâng lên, và nhất là cầu thủ tránh được chấn thương không đáng có.

Rõ ràng, mục tiêu nâng tầm chất lượng chuyên môn giải đấu, đồng thời duy trì môi trường phát triển bền vững cho các thế hệ cầu thủ VN trong tương lai là bài toán nan giải đối với VFF và VPF.