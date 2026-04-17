Trớ trêu: Lỗ hổng hàng thủ CLB Công an TP.HCM đến từ ngôi sao trị giá triệu USD

Mắc quá nhiều sai lầm

Không phải ngẫu nhiên Matheus lại thuộc nhóm cầu thủ ngoại đắt giá nhất V-League. Anh năm nay mới 28 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cầu thủ chuyên nghiệp, sở hữu thể hình khá ấn tượng (cao 1,86 m và dày người) và từng chơi bóng tại Brazil. Điều đó khiến người hâm mộ CLB Công an TP.HCM mong đợi trung vệ này sẽ gánh vác hàng thủ đội bóng. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra.





Matheus (trái) dễ bị loại bỏ trong các cuộc đấu tay đôi với những cầu thủ tấn công khéo léo và nhanh nhẹn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG





Ở trận thua CLB Hải Phòng ngay trên sân Thống Nhất, trung vệ người Brazil mắc đến 2 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Đó không phải là những tình huống quá phức tạp, mà đến từ việc chọn vị trí thiếu hợp lý và xử lý thiếu dứt khoát. Những khoảnh khắc chậm một nhịp ấy đã khiến đội nhà phải trả giá đắt. Trước đó, trong cuộc đối đầu với CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy, Matheus tiếp tục trở thành tâm điểm khi phạm lỗi trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu một quả phạt đền.

Đáng nói hơn, những sai lầm của Matheus thường xuyên xuất hiện. Ở nhiều trận đấu khác, anh tỏ ra chậm chạp, có những pha phòng ngự hời hợt, thiếu quyết liệt, để đối phương có đủ thời gian và không gian dứt điểm. Với một trung vệ được định giá cao và được kỳ vọng gánh vác hàng thủ, đây là điều khó có thể chấp nhận.

CLB Công an TP.HCM cần thay đổi

Vấn đề của CLB Công an TP.HCM không chỉ nằm ở riêng Matheus, mà còn ở việc anh gần như không có một đối tác đủ chất lượng để chia sẻ áp lực. Các trung vệ nội như Khổng Minh Gia Bảo hay Trần Hoàng Phúc đều ở mức khá, chưa thể tạo ra sự an tâm tuyệt đối. Trong bối cảnh đó, Matheus buộc phải đóng vai trò "thủ lĩnh" nơi hàng phòng ngự, vừa chỉ huy, vừa trực tiếp giải quyết các tình huống nguy hiểm. Nhưng thay vì trở thành điểm tựa, cầu thủ người Brazil lại liên tục trở thành mắt xích yếu.

Sự thiếu ổn định của Matheus kéo theo hệ lụy dây chuyền. Hàng thủ CLB Công an TP.HCM trở nên rời rạc, thiếu kết nối và dễ bị khai thác. Những khoảng trống liên tục lộ ra, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Con số thống kê phần nào phản ánh rõ thực trạng này. CLB Công an TP.HCM đã nhận đến 25 bàn thua, nhiều nhất trong nhóm tốp 6. Đây là con số đáng báo động với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Khổng Minh Gia Bảo (phải) chưa đủ xuất sắc để gánh vác hàng thủ CLB Công an TP.HCM hay Matheus ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việc được định giá lên đến 1 triệu euro trên Transfermarkt từng khiến Matheus Filipe trở thành niềm hy vọng lớn của đội bóng. Nhưng chính kỳ vọng ấy giờ đây lại trở thành áp lực đè nặng lên vai trung vệ này. Ở V-League, không ít ngoại binh phòng ngự đã nhanh chóng khẳng định được đẳng cấp và tạo ra sự khác biệt. Trong khi đó, Matheus vẫn loay hoay trong việc thích nghi và duy trì phong độ ổn định. Những sai lầm lặp lại khiến anh dần đánh mất niềm tin từ người hâm mộ.

Với CLB Công an TP.HCM, bài toán giải quyết vấn đề ở hàng thủ đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu Matheus không sớm cải thiện phong độ, tham vọng cạnh tranh danh hiệu của họ sẽ rất khó trở thành hiện thực. Trong bóng đá, một đội bóng muốn đi xa cần có nền tảng phòng ngự vững chắc. Nhưng khi "mắt xích" quan trọng nhất lại liên tục mắc lỗi, CLB Công an TP.HCM đang tự làm khó chính mình trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn. Và với cá nhân Matheus, anh đang đối mặt nguy cơ trở thành một bản hợp đồng hớ và có thể phải ra đi sau mùa giải này.