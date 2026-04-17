Lịch thi đấu giải hạng nhất rất mới: Trường Tươi Đồng Nai sẽ bị đội thầy Park đuổi kịp, nếu…

Trên sân nhà, CLB Trường Tươi Đồng Nai chạm trán đội Quảng Ninh lúc 18 giờ ngày 19.4. Nhìn vào khoảng cách giữa 2 đội trên bảng xếp hạng, đội bóng đất mỏ không phải là đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng. CLB Quảng Ninh chỉ đang có 15 điểm, đứng thứ 9 và kém đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai đén 17 điểm.

CLB Trường Tươi Đồng Nai (áo xanh) đã hòa 3 trận trong 6 trận gần nhất ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Tuy nhiên, Xuân Trường và các đồng đội không được phép chủ quan. Ở vòng đấu trước, họ đã bị cầm chân trong ngày CLB Đồng Tháp, đội bóng đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng đã chơi cực kỳ kỷ luật và lì lợm. CLB Quảng Ninh cũng có những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình, biết cách gây khó khăn cho các đối thủ như Nghiêm Xuân Tú, Thái Bá Sang, Vũ Minh Tuấn, Đào Nhật Minh...

CLB Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo quyết giành 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với CLB Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: FPT PLAY

Đó là còn chưa kể Trường Tươi Đồng Nai có thể phải chịu áp lực khi các đối thủ bám đuổi là CLB Bắc Ninh, Quy Nhơn nhiều khả năng giành chiến thắng trong các trận đấu sớm hơn. Lúc 16 giờ ngày 18.4, CLB Bắc Ninh (26 điểm, hạng 3) được chơi trên sân nhà, tiếp đón đội Đồng Tháp (10 điểm, hạng 10). Trong khi đó, CLB Quy Nhơn (26 điểm, hạng 2) làm khách trên sân của đội Trẻ PVF-CAND (20 điểm, hạng 6) lúc 18 giờ cùng ngày. Nếu CLB Bắc Ninh và Quy Nhơn cùng giành chiến thắng, giải hạng nhất sẽ cực kỳ hấp dẫn trong phần còn lại của mùa giải.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 15 giải hạng nhất ẢNH: FPT PLAY