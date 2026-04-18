Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh trở về sân Bình Dương, CLB CA TP.HCM tràn cơ hội tìm lại chiến thắng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
18/04/2026 00:00 GMT+7

CLB CA TP.HCM đứng trước cơ hội ngắt mạch 2 trận thua liên tiếp khi Tiến Linh sẽ trở lại sân Bình Dương tiếp đón CLB CAHN ở vòng 19 V-League 2025 - 2026.

Tiến Linh, Quang Hùng sẽ trở lại mái nhà xưa trên sân Bình Dương

Đồng Nguyên Khang

Tiến Linh trở lại mái nhà xưa

Kể từ vòng 19 này, CLB CA TP.HCM sẽ tạm thời xa sân Thống Nhất đang được đại tu chuẩn bị phục vụ cho Đại hội TDTT toàn quốc 2026, tạo điều kiện để Tiến Linh và một bộ phận thành viên đợi bóng trở lại mái nhà xưa.

Trong suốt gần 10 năm trước chính trên sân Bình Dương trong màu áo Beacmex Bình Dương, tiền đạo Tiến Linh đã tạo dựng danh tiếng và có hành trình hoàn thiện bản thân như chân sút số 1 Việt Nam.

Bản thân CĐV sân Bình Dương vẫn luôn đặc biệt yêu mến, dành tình cảm rất sâu đậm cho chàng trai sinh năm 1997. Do đó, việc trở lại sân đấu có lớp cỏ lá gừng này sẽ đem đến cú hích tinh thần quan trọng cho Tiến Linh.

Minh Trọng vừa chuyển đến CLB CA TP.HCM từ CLB Becamex TP.HCM giữa mùa này

Bên cạnh Tiến Linh, còn có những cái tên như Quang Hùng, Minh Trọng… có cơ hội trở lại sân Bình Dương sau khi chuyển từ CLB Becamex TP.HCM đến CLB CA TP.HCM trong mùa bóng này.

Bản thân HLV Lê Huỳnh Đức cũng không xa lạ gì sân Bình Dương, khi từng là thầy của chính Tiến Linh trong màu áo đội bóng từng thuộc khu vực Đông Nam bộ, nhận được sự tôn trọng rất lớn từ CĐV nơi đây.

Do đó, việc phải tạm rời xa sân Thống Nhất ngược lại sẽ là cơ hội để CLB CA TP.HCM có dịp "đổi gió", giúp tìm được cảm hứng mới, biết đâu sẽ giúp làm khởi sắc hàng công chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng trong 6 trận gần nhất.

Tiến Linh kỳ vọng sẽ tìm lại nguồn cảm hứng khi trở về sân Bình Dương

Ngoài ra, cơ hội để CLB CA TP.HCM có được chiến thắng càng cao khi CLB CAHN đang đối mặt cuộc khủng hoảng ở hàng thủ, do 2 trụ cột phòng ngự là Văn Hậu và Việt Anh bị treo giò ở vòng 19 này.

Điều này sẽ mở ra cơ hội cho Tiến Linh và CLB CA TP.HCM, giúp họ có thể vơi đi nỗi lo về 3 cầu thủ bị treo giò gồm Matheus, Quang Hùng và Huy Hoàng, nhất là nếu chân sút sinh năm 1997 tìm lại được sự tự tin và cảm hứng khi trở về "mái nhà xưa".

Được biết vào lúc này CLB CA TP.HCM đang tạm thời xếp hạng 6 với 26 điểm, trong khi CLB CAHN (45 điểm) đang dẫn đầu bảng xếp hạng, đang tạo được khoảng cách 7 điểm với đội nhì bảng Thể Công Viettel.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik không gọi cầu thủ quá tuổi, tin tưởng U.23 Việt Nam chinh phục thành công ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik không gọi cầu thủ quá tuổi, tin tưởng U.23 Việt Nam chinh phục thành công ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik kiên quyết không bổ sung cầu thủ quá tuổi, với niềm tin các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ đủ sức chinh phục ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Trớ trêu: Lỗ hổng hàng thủ CLB Công an TP.HCM đến từ ngôi sao trị giá triệu USD

Đội tuyển nữ Việt Nam bước sang chương mới

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
