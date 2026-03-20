Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CA TP.HCM ra mắt đối tác đặc biệt từ Hà Lan

Linh Nhi
20/03/2026 21:30 GMT+7

CLB CA TP.HCM ngoài niềm vui lọt vào bán kết Cúp quốc gia còn đón nhận thêm thông tin khác: kết duyên với đối tác đồng hành đặc biệt.

CLB CA TP.HCM ra mắt đối tác đặc biệt từ Hà Lan- Ảnh 1.

CLB CA TP.HCM chính thức đồng hành cùng BIOMEQ

ảnh: linh nhi

CLB CA TP.HCM nhận niềm vui kép

Ở mùa đầu tiên trở lại bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, CLB CA TP.HCM đã có thành tích ấn tượng khi đang nằm trong tốp 5 V-League 2025 - 2026 và vừa lọt vào bán kết Cúp quốc gia.

Thành tích tích cực giúp CLB CA TP.HCM nhận được sự ghi nhận rất lớn, thể hiện qua vừa công bố đối tác đồng hành mới nhất là Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh BIOMEQ, đại diện nhãn hàng Starbalm (Hà Lan).

Việc ký kết chiến lược giữa BIOMEQ và CLB CA TP.HCM không đơn thuần là một hoạt động tài trợ thương mại truyền thống, mà là bước đi tiên phong trong việc "tiêu chuẩn hóa quy trình chăm sóc sức khỏe thể thao chuyên nghiệp" tại Việt Nam.

CLB CA TP.HCM ra mắt đối tác đặc biệt từ Hà Lan- Ảnh 2.

Khoa Ngô cùng các cầu thủ CLB CA TP.HCM ăn mừng lọt vào bán kết Cúp quốc gia

ảnh: Khả Hòa

Theo đại diện đội bóng, sự kết duyên này hướng đến hoàn thiện quy trình chăm sóc sức khỏe thể thao theo hướng chuyên nghiệp, hỗ trợ cầu thủ duy trì thể trạng ổn định, với các giải pháp tích hợp vào quá trình tập luyện và thi đấu giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Không chỉ dừng ở phạm vi nội bộ, CLB CA TP.HCM cũng đặt mục tiêu thông qua hoạt động hợp tác để lan tỏa nhận thức về chăm sóc thể thao chủ động tới cộng đồng, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá.

Đại diện đội bóng cho biết, trong bối cảnh mật độ thi đấu dày đặc, việc đảm bảo thể lực và khả năng phục hồi cho cầu thủ là yếu tố then chốt để duy trì thành tích. Sự hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn được kì vọng sẽ giúp đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu tại V-League cũng như các giải đấu trong thời gian tới.

CLB CA TP.HCM đang hướng đến mục tiêu kép, đạt vị trí cao trong tốp đầu V-League 2025 - 2026, đồng thời phấn đấu chơi tốt trong trận đấu cuối cùng ở Cúp quốc gia. Việc đầu tư vào công tác y tế và thể lực được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tính ổn định trong thi đấu của đội bóng ngành công an.

Tin liên quan

Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô tỏa sáng, CLB CA TP.HCM thắng đội của Công Phượng để vào bán kết

Cuộc tái ngộ giữa 2 thầy trò - anh em Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Việt Thắng, 2 HLV của CLB CA TP.HCM và CLB Đồng Nai đã diễn ra căng thẳng, quyết liệt với dấu ấn của cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô).

U.23 Việt Nam bỗng hóa ‘tí hon’ khi đứng cạnh người ‘khổng lồ’ Quang Kiệt: Lần đầu sao 1,95 m lên tiếng

Malaysia có thể ‘bổn cũ soạn lại’, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng nghênh đón

