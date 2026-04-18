Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình

Quyết tâm của HLV h oàng v ăn p húc

"Tôi ý thức được áp lực khi kế nhiệm huyền thoại Mai Đức Chung. Tuy nhiên, làm nghề huấn luyện, tôi đã quen với áp lực rồi", HLV Hoàng Văn Phúc trả lời câu hỏi của Thanh Niên trong ngày ra mắt công chúng với cương vị mới: HLV trưởng đội tuyển nữ VN. Chiến lược gia sinh năm 1964 ký hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi, đáo hạn sau SEA Games 34 tại Malaysia (tháng 9.2027). Bản hợp đồng dù không dài, nhưng đánh dấu giai đoạn chuyển mình quan trọng. Sau 10 năm, đội tuyển nữ VN không còn "tướng" già Mai Đức Chung trên băng ghế chỉ đạo. Ông Chung đã kiến thiết giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá nữ VN với 6 HCV SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup cùng tấm vé dự World Cup từ những ngày vượt khó phi thường. Đội tuyển nữ VN tiến tới vũ đài thế giới trên đôi chân trần, với nghị lực và bản lĩnh của tập thể biết nhìn nhau mà cố gắng.

HLV Hoàng Văn Phúc (phải) và HLV Mai Đức Chung tại lễ công bố HLV trưởng đội tuyển nữ VN ngày 17.4 ẢNH: ĐÌNH VŨ

Tuy nhiên, không chu kỳ thành công nào kéo dài được mãi. Thất bại ở Asian Cup 2026, SEA Games 33 và AFF Cup 2025 cho thấy đội tuyển nữ VN đã đi hết giai đoạn vàng son. Sự thay đổi là bắt buộc, dẫu những cách tân ấy có mang lại thành công hay không. Người được chọn là HLV Hoàng Văn Phúc, một gương mặt lạ với bóng đá nữ, nhưng đã quen mặt với bóng đá nam sau hơn 2 thập niên huấn luyện bền bỉ từ cấp đội tuyển quốc gia, U.23 đến CLB. Ông Phúc là đại diện cho thế hệ HLV cũ: dẫn dắt bằng kinh nghiệm, sở hữu tính cách điềm đạm, ôn hòa, cực kỳ kỹ lưỡng trong chiến thuật và có lối sống chuẩn mực.

"Tôi đã có 40 năm kinh nghiệm làm bóng đá, nên có chuyên môn để làm việc. Tôi cũng thấy được sự cầu thị, ham học hỏi của đội nữ. Tôi sẽ phân tích trận đấu, làm công tác tâm lý thi đấu. Tâm lý cầu thủ nữ yếu hơn nam một chút. Ngoài ra, trong bóng đá nữ, sự chuyển đổi và tấn công nhanh rất quan trọng. Tôi sẽ tập trung duy trì thế mạnh chuyên môn cho đội. Các cầu thủ luôn rất nỗ lực làm việc, đó là lợi thế", HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh. Ở tuổi 62, ông Phúc vẫn tìm kiếm sự mới mẻ cho chính mình. Đó là sự cố gắng đáng trân trọng mà HLV Mai Đức Chung và Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã nhìn ra, để tin tưởng giao ông Phúc đứng "đầu sóng ngọn gió" trong giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn của đội tuyển nữ VN.

T HỬ THÁCH LỚN

Trả lời Thanh Niên trong buổi lễ ký hợp đồng ngày 17.4, VFF đã đặt ra 3 mục tiêu cho HLV Hoàng Văn Phúc: cọ xát và tích lũy kinh nghiệm ở ASIAD 20 (diễn ra tháng 9 năm nay), lọt vào chung kết hoặc có huy chương tại AFF Cup 2027, lọt vào chung kết và phấn đấu đoạt HCV SEA Games 34.

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, không thể đặt cứng mục tiêu cho bóng đá nữ VN, bởi các đối thủ đã mạnh hơn trước nhiều, trong đó nổi bật có Philippines với dàn cầu thủ con lai (mới truất ngôi hậu SEA Games của nữ VN), hay Thái Lan, Myanmar cũng có nhiều gương mặt trẻ chất lượng. Còn bước ra châu Á, khoảng cách với nhóm "chị đại" như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên vẫn rất xa, trong khi nhóm 2 với Đài Loan, Ấn Độ, Uzbekistan đều đang trỗi dậy.

Nhưng khó khăn mới làm tỏ tường bản lĩnh của nhà cầm quân. Từ sau khi nghỉ CLB Quảng Nam ở V-League 2019, ông Phúc đã trải qua 7 năm không dẫn dắt chính thức một đội bóng nào, chỉ có 2 lần tạm quyền ngắn ngủi ở Hà Nội. Dù vậy, hiểu biết cặn kẽ về bóng đá cùng sự từng trải vẫn là ưu thế lớn để ông giúp đội tuyển nữ VN giữ được ranh giới an toàn cần thiết trong giai đoạn cách tân. Bóng đá nữ cần thay đổi, nhưng không thể đột ngột, mà cần từng bước từ tốn. Ông Phúc chính là biểu tượng cho sự từ tốn ấy, bằng tính cách trầm lặng, cầu thị và cương nhu linh hoạt.

HLV Hoàng Văn Phúc không cô đơn trên hành trình "lột xác" bóng đá nữ. VFF đã thay đổi thể thức giải VĐQG nữ thành đá sân nhà - sân khách, thay vì đá tập trung như trước đây. "Đội tuyển nữ VN được tạo điều kiện tối đa, từ tập huấn, cơ sở vật chất, phân tích số liệu đến huấn luyện chuyên môn. VFF sẽ hỗ trợ ông Phúc hết mình", Phó chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định. Cựu HLV Mai Đức Chung cũng có thể sắm vai cố vấn, giúp ông Phúc có thêm tư liệu vạch đường cho đội. Một kỷ nguyên mới đang chờ đội tuyển nữ VN.