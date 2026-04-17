Sáng 17.4.2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ ký kết hợp đồng và công bố HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, HLV Hoàng Văn Phúc chính thức đảm nhận cương vị này từ ngày 1.5.2026.

Quyết định được đưa ra sau quá trình tham khảo ý kiến Hội đồng HLV Quốc gia cùng các bộ phận chuyên môn. Hai bên thống nhất ký hợp đồng đến hết tháng 9.2027, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm ASIAD 2026, SEA Games 34 và AFF Cup 2027.

HLV Hoàng Văn Phúc: ‘Dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam thay HLV Mai Đức Chung, áp lực là khó tránh’

Đây là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của HLV Hoàng Văn Phúc, khi sau hơn 30 năm làm nghề, ông lần đầu dẫn dắt một đội bóng nữ. Ông cũng trở thành HLV thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam từng làm việc ở cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ, sau HLV Mai Đức Chung.

Việc kế nhiệm HLV Mai Đức Chung - người đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 và giành 4 HCV SEA Games liên tiếp - được xem là thử thách lớn. Trả lời Báo Thanh Niên, HLV Hoàng Văn Phúc thẳng thắn nhìn nhận áp lực là điều không tránh khỏi.

Ông chia sẻ: "HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ, có quá trình rất dài gắn bó với đội. Tôi có cảm thấy áp lực, nhưng đó là chuyện bình thường với nghề huấn luyện. Tôi đã có gần 2 năm làm trợ lý đội nữ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Tôi tự tin đảm nhận vai trò này".

Trước khi được bổ nhiệm, HLV Hoàng Văn Phúc từng có khoảng 1,5 năm làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung, qua đó tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ lực lượng đội tuyển. Ông cũng có mối liên hệ đặc biệt với người tiền nhiệm, khi từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung tại CLB Tổng cục Đường sắt trong giai đoạn 1990-1996.

Về chuyên môn, HLV Hoàng Văn Phúc sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm huấn luyện, từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, U.23 Việt Nam giai đoạn 2013-2014 và giành chức vô địch V-League 2017 cùng CLB Quảng Nam.