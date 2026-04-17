Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vòng 15 giải hạng nhất: Cục diện khó đoán, Trường Tươi Đồng Nai gia tăng khoảng cách?
Video Thể thao

Quỳnh Phương
17/04/2026 10:17 GMT+7

Nhiều đội bóng tân binh bất ngờ vươn lên nhóm đầu khiến cuộc đua tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 trở nên căng thẳng và khó lường trước vòng 15.

Trước khi vòng 15 khởi tranh, giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 đang chứng kiến nhiều biến động bất ngờ. 4/6 đội ở nửa trên bảng xếp hạng là những cái tên mới, tạo nên cuộc đua đầy kịch tính ngay cả với giới chuyên môn.

2 trận mở màn diễn ra ngày 17.4 hứa hẹn hấp dẫn. Trên sân Bà Rịa, cuộc đối đầu giữa CLB ĐH Văn Hiến (23 điểm) và CLB TP.HCM (24 điểm) được xem như “derby Sài Gòn”. Nếu TP.HCM là ứng viên thăng hạng quen thuộc, thì ĐH Văn Hiến lại gây bất ngờ lớn khi không chỉ trụ hạng sớm mà còn bám sát nhóm đầu. Đội bóng này mới thua 3 trận từ đầu mùa, ít hơn TP.HCM 1 trận, nhờ lối chơi chặt chẽ và giàu năng lượng. Ở lượt đi, hai đội hòa 0-0, vì vậy kết quả trận tái đấu càng khó dự đoán.

Ở trận còn lại, CLB Khatoco Khánh Hòa (20 điểm) có cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng khi tiếp CLB Thanh Niên TP.HCM (4 điểm) - đội đang xếp cuối bảng. Đội bóng phố biển vừa trải qua chuỗi 4 trận không thắng, trong đó có 3 thất bại liên tiếp, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 7. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà 19.8, nhưng phong độ hiện tại vẫn là dấu hỏi với Khatoco Khánh Hòa.

Ngày 18.4, CLB Bắc Ninh (26 điểm, xếp thứ 3) đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi gặp Đồng Tháp (10 điểm). Dù là tân binh, Bắc Ninh được đầu tư mạnh và nuôi tham vọng lớn. Việc bị Quảng Ninh cầm hòa ở vòng trước khiến họ hụt hơi trong cuộc đua ngôi á quân. Trong khi đó, Đồng Tháp đang cho thấy tín hiệu tích cực với 1 chiến thắng và 1 trận hòa trước các đối thủ mạnh, sẵn sàng gây khó dễ cho đội chủ nhà.

Cặp đấu đáng chú ý khác là màn chạm trán giữa Trẻ PVF-CAND (20 điểm) và Quy Nhơn United (26 điểm). Đội Trẻ PVF-CAND gây ấn tượng khi vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Thanh Niên TP.HCM ở vòng 14. Phía đối diện, Quy Nhơn United dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Duy Quang đang có phong độ cao với 4 chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên vị trí thứ 2. Trận đấu này hứa hẹn cân bằng khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, còn đội khách lại nhỉnh hơn về phong độ.

Ngày 19.4, CLB Trường Tươi Đồng Nai (32 điểm) tiếp đón Quảng Ninh (15 điểm) trên sân Bình Phước. Đội đầu bảng vẫn duy trì thành tích bất bại sau 14 vòng, nhưng hàng công đôi lúc thiếu hiệu quả. Trận hòa Đồng Tháp hay kết quả 1-1 trước Quảng Ninh ở lượt đi là minh chứng rõ ràng. Dù vậy, với lực lượng vượt trội và lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu.

Ở trận cuối, Xuân Thiện Phú Thọ (19 điểm) chạm trán Long An (8 điểm). Đội bóng đất Tổ thể hiện phong độ thất thường khi vừa thắng TP.HCM 4-3 trên sân khách nhưng trước đó lại thua đậm Quy Nhơn United. Dù chưa đạt sự ổn định, Xuân Thiện Phú Thọ vẫn có cơ sở để hướng tới 3 điểm khi từng thắng Long An 2-1 ở lượt đi.

Với hàng loạt cặp đấu khó đoán và khoảng cách điểm số không quá lớn, vòng 15 được dự báo sẽ tiếp tục làm nóng cuộc đua thăng hạng lẫn trụ hạng của giải đấu.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

Giải hạng nhất vòng 15 giải hạng nhất CLB Trường Tươi Đồng Nai Bảng xếp hạng giải hạng nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận