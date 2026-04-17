Trước khi vòng 15 khởi tranh, giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 đang chứng kiến nhiều biến động bất ngờ. 4/6 đội ở nửa trên bảng xếp hạng là những cái tên mới, tạo nên cuộc đua đầy kịch tính ngay cả với giới chuyên môn.

2 trận mở màn diễn ra ngày 17.4 hứa hẹn hấp dẫn. Trên sân Bà Rịa, cuộc đối đầu giữa CLB ĐH Văn Hiến (23 điểm) và CLB TP.HCM (24 điểm) được xem như “derby Sài Gòn”. Nếu TP.HCM là ứng viên thăng hạng quen thuộc, thì ĐH Văn Hiến lại gây bất ngờ lớn khi không chỉ trụ hạng sớm mà còn bám sát nhóm đầu. Đội bóng này mới thua 3 trận từ đầu mùa, ít hơn TP.HCM 1 trận, nhờ lối chơi chặt chẽ và giàu năng lượng. Ở lượt đi, hai đội hòa 0-0, vì vậy kết quả trận tái đấu càng khó dự đoán.

Ở trận còn lại, CLB Khatoco Khánh Hòa (20 điểm) có cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng khi tiếp CLB Thanh Niên TP.HCM (4 điểm) - đội đang xếp cuối bảng. Đội bóng phố biển vừa trải qua chuỗi 4 trận không thắng, trong đó có 3 thất bại liên tiếp, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 7. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà 19.8, nhưng phong độ hiện tại vẫn là dấu hỏi với Khatoco Khánh Hòa.

Ngày 18.4, CLB Bắc Ninh (26 điểm, xếp thứ 3) đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi gặp Đồng Tháp (10 điểm). Dù là tân binh, Bắc Ninh được đầu tư mạnh và nuôi tham vọng lớn. Việc bị Quảng Ninh cầm hòa ở vòng trước khiến họ hụt hơi trong cuộc đua ngôi á quân. Trong khi đó, Đồng Tháp đang cho thấy tín hiệu tích cực với 1 chiến thắng và 1 trận hòa trước các đối thủ mạnh, sẵn sàng gây khó dễ cho đội chủ nhà.

Vòng 15 giải hạng nhất: Cục diện khó đoán, Trường Tươi Đồng Nai gia tăng khoảng cách?

Cặp đấu đáng chú ý khác là màn chạm trán giữa Trẻ PVF-CAND (20 điểm) và Quy Nhơn United (26 điểm). Đội Trẻ PVF-CAND gây ấn tượng khi vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Thanh Niên TP.HCM ở vòng 14. Phía đối diện, Quy Nhơn United dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Duy Quang đang có phong độ cao với 4 chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên vị trí thứ 2. Trận đấu này hứa hẹn cân bằng khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, còn đội khách lại nhỉnh hơn về phong độ.

Ngày 19.4, CLB Trường Tươi Đồng Nai (32 điểm) tiếp đón Quảng Ninh (15 điểm) trên sân Bình Phước. Đội đầu bảng vẫn duy trì thành tích bất bại sau 14 vòng, nhưng hàng công đôi lúc thiếu hiệu quả. Trận hòa Đồng Tháp hay kết quả 1-1 trước Quảng Ninh ở lượt đi là minh chứng rõ ràng. Dù vậy, với lực lượng vượt trội và lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu.

Ở trận cuối, Xuân Thiện Phú Thọ (19 điểm) chạm trán Long An (8 điểm). Đội bóng đất Tổ thể hiện phong độ thất thường khi vừa thắng TP.HCM 4-3 trên sân khách nhưng trước đó lại thua đậm Quy Nhơn United. Dù chưa đạt sự ổn định, Xuân Thiện Phú Thọ vẫn có cơ sở để hướng tới 3 điểm khi từng thắng Long An 2-1 ở lượt đi.

Với hàng loạt cặp đấu khó đoán và khoảng cách điểm số không quá lớn, vòng 15 được dự báo sẽ tiếp tục làm nóng cuộc đua thăng hạng lẫn trụ hạng của giải đấu.