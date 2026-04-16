Xem nhanh 20h ngày 16.4: Nghịch lý cầu 79 tỉ xây xong ‘đắp chiếu’ chờ đường | HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt ĐT nữ VN

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nghịch lý cầu xây xong không được đi vì phải chờ đường

Dự án cầu Sơn Mùa và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 437 m (phần cầu dài 179 m), tổng mức đầu tư khoảng 79 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ giúp người dân vùng cao đi lại, giao thương dễ dàng, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Theo tiến độ, dự án được thực hiện từ năm 2023 - 2025. Tuy nhiên đầu tháng 4.2026, khi có mặt tại cầu Sơn Mùa, chúng tôi chứng kiến một nghịch lý là "cầu đang chờ đường", mà đường thì chưa có dấu hiệu gì khởi sắc.

Qua quan sát, tại khu vực công trình không có bóng dáng công nhân. Trên cầu, các hạng mục chính như dầm, hộ lan, vỉa hè đã hoàn thành, tạo nên diện mạo một cây cầu mới, kiên cố. Tuy nhiên phía dưới chân cầu, nhiều thanh sắt bị bỏ lại, phơi nắng mưa đã bắt đầu hoen gỉ, cho thấy dấu hiệu chậm trễ kéo dài.

Đáng chú ý, đầu cầu phía xã Sơn Tây Thượng đã được lu lèn mặt bằng, trong khi phía xã Sơn Tây vẫn chưa hình thành đường dẫn. Điều này khiến cây cầu dù đã hoàn thiện nhưng chưa thể phát huy công năng. Từ thực tế này khiến người dân hai bên bờ sông nếu muốn qua lại phải đi vòng hàng cây số.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Sau khi HLV Mai Đức Chung xin nghỉ cách đây vài tháng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã hoàn tất phương án nhân sự cho vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kế hoạch, vào ngày 17.4, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc.

Việc lựa chọn ông Hoàng Văn Phúc được xem là giải pháp phù hợp trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam cần sự ổn định và kế thừa, sau giai đoạn thành công kéo dài dưới thời HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam gần 3 thập kỷ và đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công của đội tuyển. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới lực lượng và chiến lược phát triển, việc chuyển giao vị trí HLV trưởng được xem là bước đi cần thiết để mở ra chu kỳ mới.

