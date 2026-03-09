Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công trình nâng cấp đường ngổn ngang quá lâu

TRƯƠNG THUẬN
TRƯƠNG THUẬN
09/03/2026 07:46 GMT+7

Người dân khu vực đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái (trước đây thuộc P.Cát Lái, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bức xúc phản ánh việc đơn vị thi công nâng cấp mở rộng con đường đã để đất đá ngổn ngang, gây khó khăn cho việc đi lại.

Theo quan sát của chúng tôi, đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang trên đường và trước lối vào nhà, quá trình thi công không đồng bộ khiến các hộ dân trong khu vực rất bức xúc vì phương tiện ra vào nhà rất khó khăn. Việc thi công quá lâu còn gây ảnh hưởng đời sống người dân, việc buôn bán ế ẩm vì không còn chỗ để xe.

Công trình nâng cấp đường ngổn ngang quá lâu- Ảnh 1.
Công trình nâng cấp đường ngổn ngang quá lâu- Ảnh 2.

Đất đá và ống cống ngổng ngang trên đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái (ảnh trái); đá lởm chởm trên đường Nguyễn Hữu Nam, P.Long Bình

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, trên đường Nguyễn Hữu Nam, P.Long Bình (trước thuộc P.Long Bình, TP.Thủ Đức), TP.HCM, đơn vị thi công nâng cấp đường rải đá lởm chởm để lâu ngày không trải nhựa, người chạy xe máy rất dễ trượt ngã. Ngoài ra, khi trời nắng xe lớn chạy qua gây bụi bặm, trời mưa thì sình lầy, gây khó khăn cho việc đi lại.

Đề nghị đơn vị nâng cấp các đoạn đường nói trên đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để người dân sinh hoạt, đi lại thuận tiện.


