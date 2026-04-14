Xem nhanh 20h ngày 14.4: CSGT siết nồng độ cồn cả khung giờ trưa | Bao giờ Nam bộ đón mưa giải nhiệt?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày: Hoạt động cả khung giờ 10 - 14 giờ

Lực lượng CSGT TP.HCM đang duy trì kiểm tra nồng độ cồn không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày, cả trong khung giờ từ 10 đến 14 giờ và các khung giờ cao điểm buổi tối nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo CSGT, tháng 4 là tháng chuẩn bị bước vào cao điểm du lịch hè, là thời điểm có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, họp mặt của người dân nên thường xảy ra vi phạm nồng độ cồn.

Cạnh đó, thời điểm cuối tháng, diễn ra cả 2 kỳ nghỉ là lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5, nguy cơ xảy ra vi phạm nồng độ cồn và tai nạn giao thông tăng cao.

Từ ngày 1 - 8.4.2026, chỉ tính riêng Đội CSGT Bàn Cờ đã xử phạt 357 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm đều được tổ chức xác minh nghề nghiệp, nơi làm việc.

Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm sẽ được thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý.

TP.HCM bớt nóng như đổ lửa: Bao giờ Nam bộ đón mưa giải nhiệt?

Sau chuỗi ngày nắng nóng 'đổ lửa' kéo dài, thời tiết tại TP.HCM hai ngày nay (13 - 14.4) đã dịu lại, mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho người dân. Tuy nhiên, theo chuyên gia khí tượng, những cơn mưa giông sắp xuất hiện giúp giải nhiệt nhưng cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ thời tiết cực đoan, người dân cần hết sức đề phòng.

Đợt nắng gắt tại TP.HCM bắt đầu từ khoảng ngày 3.4, với nền nhiệt tăng dần qua từng ngày. Có thời điểm nhiệt độ chạm ngưỡng, thậm chí vượt 40 độ C, khiến cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân bị ảnh hưởng rõ rệt.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết từ khoảng ngày 15.4, thời tiết có xu hướng dịu lại, nền nhiệt hạ dần, nắng không còn gay gắt và khả năng xuất hiện mưa giông giải nhiệt tăng lên.

Nguyên nhân là do thời điểm này có thể xuất hiện đợt không khí lạnh cuối mùa, gây ra các cơn mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dù giúp hạ nhiệt sau nhiều ngày oi bức, nhưng những cơn mưa này rất có thể sẽ đi kèm những cơn lốc, sét. Những dấu hiệu như trời bất chợt oi bức, gió mạnh, mây đen kéo đến… cho thấy cơn giông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, theo bà Lan, việc trú ẩn cũng cần đúng cách, bởi "dù có vào trong một ngôi nhà để núp nhưng nếu không đúng cách thì vẫn có thể bị sét đánh.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.