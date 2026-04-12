Xem nhanh 20h ngày 12.4: Tình trạng nạn nhân vụ cháy nhà trọ TP.HCM | Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ cháy nhà trọ 2 người tử vong: Tình trạng các nạn nhân khác ra sao?

Sáng 12.4, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP.HCM báo cáo về vụ cháy nhà trọ trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp), khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương, bỏng.

Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, lúc 3 giờ 51 phút cùng ngày, tổng đài cấp cứu 115 tiếp nhận cuộc gọi của công an báo cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Ngay lập tức Trung tâm cấp cứu 115 huy động 4 xe cứu thương của 4 bệnh viện gần hiện trường đến hỗ trợ và chuyển viện các bệnh nhân.

Lúc này Bệnh viện Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân. Trong đó có 2 người đã tử vong (1 nam và 1 nữ).

5 bệnh nhân bị ngạt khí, bỏng và bị thương gồm: L.V.Ch (nam, 29 tuổi), N.D.L (nam, 25 tuổi), N.M.Y (nữ, 25 tuổi), Đ.G.H (nam, 21 tuổi) và N.K.N.D.A (nam, 1 tuổi).

Trong số này, có 4 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 và bé 1 tuổi được chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1.

Đàm phán Mỹ - Iran kết thúc, không đạt được thỏa thuận nào

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 12.4 cho biết nhóm đàm phán của ông đang rời Pakistan sau khi không đạt được thỏa thuận với Iran sau 21 giờ đàm phán, khiến thỏa thuận ngừng bắn thêm mong manh.

Ông Vance cho biết: "Tin xấu là chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ đó là tin xấu đối với Iran nhiều hơn là đối với Mỹ. Vì vậy, chúng tôi trở về Mỹ mà không đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đã làm rõ những lằn ranh đỏ của mình".

Ông Vance cho biết Iran không chấp nhận các điều khoản của Mỹ, bao gồm cả việc không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết các yêu cầu “quá đáng” của Mỹ đã cản trở việc đạt được thỏa thuận và các cuộc đàm phán đã kết thúc. Trước khi ông Vance phát biểu, chính phủ Iran trong một bài đăng trên X đã nói rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và các chuyên gia kỹ thuật từ cả hai phía sẽ trao đổi tài liệu.

Các cuộc đàm phán ở Islamabad là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran sau hơn một thập niên, và là các cuộc thảo luận cấp cao nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

