Xem nhanh 20h ngày 11.4: Vụ 4 thi thể ở Gia Lai có thể là tự sát | HLV Popov sẽ bị phạt nặng vì ném thẻ?
Xem nhanh 20h ngày 11.4: Vụ 4 thi thể ở Gia Lai có thể là tự sát | HLV Popov sẽ bị phạt nặng vì ném thẻ?

11/04/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 11.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: HLV Popov đối diện án phạt nặng vì 'vứt thẻ', VPF đề nghị VFF xử lý; 4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở Gia Lai: Có thể là tự sát;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

HLV Popov đối diện án phạt nặng vì ‘vứt thẻ’, VPF đề nghị VFF xử lý

HLV Velizar Popov đang đứng trước nguy cơ bị xử phạt nặng sau những phản ứng thiếu kiềm chế ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa tại vòng 18 V-League 2025-2026 diễn ra ngày 10.4.

Trận đấu trở nên nóng từ phút 90+1, khi Thanh Nam (CLB Thanh Hóa) phạm lỗi với Wesley Nata sát đường biên. Đứng gần tình huống, HLV Popov lập tức phản ứng mạnh với trọng tài thứ 4 Ngô Duy Lân.

Tình hình nhanh chóng căng thẳng, buộc tiền đạo Rimario phải lao vào can ngăn và giữ vị HLV người Bulgaria. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại khi đến phút 90+3, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Popov vì phản ứng gay gắt.

Quyết định này khiến ông Popov càng mất bình tĩnh. Chỉ một phút sau, ở phút 90+4, ông tiếp tục phản ứng và nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ, bị truất quyền chỉ đạo.

Đỉnh điểm xảy ra ở phút 90+5, khi HLV Popov rời khu kỹ thuật trong trạng thái bức xúc, ném thẻ tác nghiệp về phía cabin trước khi ngồi xuống với vẻ thất vọng.

Hành vi này gợi nhớ đến sự việc tương tự của một lãnh đạo CLB CAHN cách đây 2 năm, cũng bị xử phạt nặng sau khi ném thẻ và phản ứng với trọng tài ở V-League 2023-2024.

4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở Gia Lai: Có thể là tự sát

Sáng 11.4, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã cung cấp thông tin liên quan vụ phát hiện 4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở Gia Lai.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhận định sơ bộ nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến ý định tự sát của 1 trong 4 nạn nhân.

"Nhận định sơ bộ ban đầu khả năng 1 trong 4 nạn nhân có ý định tự sát. Hiện trường để lại cho thấy có thể là một trong các nạn nhân đưa các vật liệu như rơm rạ, quần áo và có dấu vết xăng dầu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn đang được điều tra, làm rõ", Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
