Lionel Messi đang trở thành tâm điểm chú ý khi đối mặt với vụ kiện tại Mỹ liên quan đến việc không thi đấu trong một trận giao hữu của đội tuyển Argentina hồi năm 2025. Theo hồ sơ nộp ngày 31.3, Công ty VID Music Group đã kiện Messi, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cùng lãnh đạo thể thao Julian Marcos Kapelan với các cáo buộc gian lận và vi phạm hợp đồng tại tòa án Miami-Dade.

Theo nội dung đơn kiện, VID ký thỏa thuận với AFA vào mùa hè năm ngoái, qua đó được độc quyền tổ chức và khai thác thương mại các trận giao hữu của đội tuyển Argentina trong tháng 10 gặp Venezuela và Puerto Rico. Đổi lại, đơn vị này được hưởng doanh thu từ vé, bản quyền truyền hình và tài trợ.

VID cho biết hợp đồng quy định Messi phải thi đấu tối thiểu 30 phút mỗi trận, trừ trường hợp chấn thương. Sự hiện diện của siêu sao người Argentina được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị thương mại cho các trận đấu. Tuy nhiên, ở trận gặp Venezuela ngày 10.10.2025, Messi không ra sân mà chỉ theo dõi từ khán đài tại sân Hard Rock (Florida), dù đội tuyển Argentina vẫn giành chiến thắng 1-0.

Đáng chú ý, ngay ngày hôm sau, Messi thi đấu cho Inter Miami và ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Atlanta United. Sau đó, anh vẫn góp mặt trong trận thắng Puerto Rico 6-0 ngày 14.10, đóng góp 2 kiến tạo. Trận đấu này cũng do VID tổ chức và được chuyển địa điểm từ Chicago về sân Chase tại Fort Lauderdale.

Bên nguyên cáo buộc Messi cùng AFA và Kapelan đã khiến VID ký kết hợp đồng “dưới những điều kiện sai lệch”, đồng thời cung cấp thông tin không chính xác. Các cáo buộc với AFA còn liên quan đến nhiều trận đấu khác, bao gồm cả các trận dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tháng 6.2026.

Messi vướng kiện tụng tại Mỹ, mua thêm CLB ở Tây Ban Nha

Bên cạnh những rắc rối pháp lý, Messi tiếp tục gây chú ý khi mở rộng vai trò ngoài sân cỏ. Anh vừa hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần CLB UE Cornella, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 5 Tây Ban Nha. Đây là CLB có trụ sở tại Catalonia - nơi Messi và gia đình từng sinh sống trong thời gian anh khoác áo Barcelona.

Với thương vụ này, Messi hiện đang sở hữu hoặc đồng sở hữu 4 CLB, gồm Inter Miami (Mỹ), Leones de Rosario (Argentina), Deportivo LSM (Uruguay) và UE Cornella (Tây Ban Nha). Theo báo chí Tây Ban Nha, đây có thể là bước chuẩn bị cho sự nghiệp hậu giải nghệ, nơi Messi sẽ tập trung vào công tác điều hành thay vì trở thành HLV.

Trong khi đó, Inter Miami lại đang trải qua giai đoạn bất ổn. HLV Mascherano bất ngờ chia tay đội bóng, dù trước đó vừa cùng CLB vô địch MLS Cup. Theo truyền thông Mỹ, nguyên nhân không đơn thuần là vấn đề cá nhân mà xuất phát từ những mâu thuẫn nội bộ với các trụ cột, bao gồm cả những cầu thủ thân thiết với Messi.

Messi đang thi đấu thăng hoa ở Inter Miami ẢNH: REUTERS

Một số nguồn tin cho rằng HLV Mascherano không đồng tình với các quyết định chuyển nhượng và nhân sự của CLB, như việc chiêu mộ Rodrigo De Paul hay gia hạn với Luis Suarez. Ngoài ra, ông cũng được cho là có quan hệ căng thẳng với tân binh German Berterame và không ủng hộ việc bổ nhiệm Guillermo Hoyos làm giám đốc thể thao.

Trước tình hình này, chủ tịch kiêm đồng sở hữu CLB Inter Miami, ông David Beckham, đã lên tiếng trấn an. Ông chia sẻ trên CBS Sports ngày 16.4: "Mascherano là một HLV giỏi và được các cầu thủ tôn trọng. Nhưng những điều như vậy luôn xảy ra trong bóng đá. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm HLV mới vào thời điểm phù hợp và để mọi thứ dần ổn định".

Trong khi đó, Messi giữ im lặng trước sự ra đi của Mascherano, tương tự cách anh từng phản ứng khi HLV Tata Martino chia tay CLB. Dù vậy, anh vẫn chia sẻ cảm xúc về việc hai người bạn thân Jordi Alba và Sergio Busquets giải nghệ sau mùa giải 2025.