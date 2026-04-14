Khởi tranh giải U.9 toàn quốc 2026 vì tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam

Tham dự lễ họp báo có ông Vũ Văn Chúc, Phó trưởng ban Công tác Đoàn - T.Ư Đoàn; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức giải; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF; ông Hirata Osamu, Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, nhà tài trợ chính của giải; bà Lê Vũ Hồng Ngọc, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Động Lực, đại diện nhà tài trợ bóng và quần áo thi đấu chính thức của giải; các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội: Bùi Xuân Thịnh, Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản; cùng ban lãnh đạo và cầu thủ nhí U.9 Công an Hà Nội - đại diện cho 35 đội bóng U.9 tham dự giải đấu.

Phát biểu tại chương trình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là cơ quan của T.Ư Đoàn, trong nhiều năm qua đã luôn phối hợp cùng VFF và các nhà tài trợ tổ chức các giải bóng đá, trong đó có giải U.9 toàn quốc Toyota Cup. Với mong muốn tìm kiếm, góp phần phát triển đào tạo các tài năng bóng đá trẻ cho nền bóng đá nước nhà, năm 2021, giải bóng đá U.9 toàn quốc lần đầu được tổ chức với sự tham dự của 16 đội bóng đến từ 16 tỉnh, thành trên toàn quốc. Qua 5 năm tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo nhà nước; các Sở, ban, ngành; các tầng lớp người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi trên khắp mọi miền của đất nước. "Giải đấu ngày càng hoàn thiện và có thêm nhiều đội bóng tham gia, giúp các cầu thủ nhí nâng tầm chuyên môn để trở thành các cầu thủ giỏi trong tương lai", Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho biết.

Chiếc cúp vô địch giải U.9 toàn quốc 2026 ẢNH: BTC

Trong suốt năm năm qua, Công ty ô tô Toyota Việt Nam không chỉ là nhà tài trợ chính của giải mà còn luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực: giáo dục, an toàn giao thông, môi trường và nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác. Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, ông Hirata Osamu khẳng định, sứ mệnh của Toyota không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ô tô, mà cần đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn. Hành trình đó bắt đầu từ những điều giản dị, tạo ra cơ hội cho trẻ em nuôi dưỡng ước mơ. "Khi nhìn những cầu thủ trên sân, tôi thấy không chỉ những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Tôi còn thấy sự dũng cảm trong từng bước chạy trên sân cỏ, thấy tinh thần đồng đội gắn kết giữa các em và thấy những ước mơ đang lớn dần sau mỗi trận đấu", ông Hirata Osamu chia sẻ.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, từ 16 đội thi đấu từ mùa đầu tiên, năm 2026, với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ, giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2026 đã đón nhận 35 đội bóng U.9 đăng ký tham dự. Đây là một sự phát triển vượt bậc, cho thấy tầm vóc và uy tín của giải đối với các đội bóng trên toàn quốc.

Đại diện ban tổ chức giải và nhà tài trợ giới thiệu chiếc cúp vô địch ẢNH: BRC

Đặc biệt tại buổi họp báo ngày hôm nay, có sự góp mặt của các gương mặt đặc biệt - các cầu thủ U.11, U.13, U.15 đã trưởng thành từ giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup những năm trước đây. Các cầu thủ đã có những chia sẻ rất xúc động, cảm ơn ban tổ chức và Công ty ô tô Toyota Việt Nam.