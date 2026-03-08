Hơn 6.000 VĐV sải bước trên cung đường di sản tại Bắc Ninh Legacy Marathon 2026

Sáng 8.3, giải chạy "Bắc Ninh Legacy Marathon - Dấu chân miền Quan họ 2026" đã khép lại tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc với sự tham gia của 6.168 VĐV. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao quy mô lớn mà còn hướng tới quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của vùng đất Kinh Bắc.

Giải đấu năm nay mang diện mạo mới, nhấn mạnh sự giao thoa văn hóa giữa hai địa phương Bắc Ninh và Bắc Giang (cũ). Điểm xuất phát và về đích được đặt tại đường Lý Thái Tổ, ngay cạnh tượng đài trung tâm.

Giải chạy quy tụ hơn 6.000 VĐV tham dự, trong đó có các VĐV nhỏ tuổi ở các cự ly ngắn. Em Vũ Khôi Nguyên, sinh năm 2012 chạy cự ly 5 km

Cung đường di sản qua những biểu tượng văn hóa Kinh Bắc

Cung đường chạy của Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 được thiết kế để các VĐV đi qua nhiều địa danh nổi bật của vùng đất Kinh Bắc.

Ở cự ly 42 km, lộ trình trải dài qua nhiều tuyến phố lớn và các địa điểm biểu tượng như vòng xuyến Lầu Sao Khuê, khu vực Nhà hát Quan họ Bắc Ninh và điểm quay đầu gần Đình làng Lim.

Giải chạy bắt đầu từ lúc rạng sáng

Thông qua cung đường thi đấu, giải chạy hướng tới quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Bắc Ninh ra quốc tế, đồng thời tôn vinh nhiều di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh như dân ca Quan họ Bắc Ninh, ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và nghi lễ, trò chơi kéo co làng Hữu Chấp.

64 giải thưởng được trao cho các VĐV xuất sắc

Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 có 4 cự ly thi đấu gồm 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, với lịch trình xuất phát từ 3 giờ 30 phút sáng và thời gian giới hạn hoàn thành khác nhau cho từng nội dung.

Ngay từ 6 giờ sáng, BTC đã ghi nhận những VĐV đầu tiên về đích và trao huy chương cho người tham dự. Sau các nội dung tranh tài, tổng cộng 64 giải thưởng đã được trao cho những VĐV đạt thành tích cao.

Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 là cơ hội để các VĐV tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử vùng đất Kinh Bắc

Ở cự ly 42 km, VĐV Đặng Anh Quyết giành chức vô địch nam, trong khi Vũ Khánh Linh đứng đầu nội dung nữ. Ngoài Top 5 chung cuộc nam và nữ, BTC còn trao giải cho Top 3 nam và nữ ở 4 nhóm tuổi gồm dưới 30 tuổi, 31-40 tuổi, 41-50 tuổi và trên 50 tuổi.

Các giải thưởng đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Tại cự ly 21 km, chức vô địch nam thuộc về Hoàng Viết Vĩ Ly, còn Doãn Thị Oanh giành vị trí số 1 nội dung nữ. Ở cự ly 10 km, Vũ Hải Toàn và Băng Thạch Long Trinh lần lượt vô địch nam và nữ. Trong khi đó, cự ly 5 km chứng kiến chiến thắng của Nguyễn Doãn Hoàng ở nội dung nam và Lê Thị Thanh Quỳnh ở nội dung nữ.

Các VĐV hào hứng tham gia Bắc Ninh Legacy Marathon 2026

Phát biểu tại lễ bế mạc diễn ra lúc 9 giờ 30 phút, ông Trần Lưu Ngọc Anh, Giám đốc Công ty CP Zaha Việt Nam - đại diện BTC, cho biết: "Bắc Ninh Legacy Marathon - Dấu chân Miền Quan họ 2026 đã khép lại, nhưng những bước chạy và cảm xúc tự hào về miền di sản sẽ còn lan tỏa mãi. Sự kiện đã trở thành cầu nối văn hóa - thể thao, góp phần đưa hình ảnh Bắc Ninh giàu truyền thống vươn xa". Theo BTC, thành công của giải đấu cho thấy tiềm năng phát triển du lịch thể thao gắn với bảo tồn văn hóa tại Bắc Ninh trong thời gian tới.