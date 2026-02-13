Lộ diện hai đội 'lên ngôi' trong đêm chung kết Tuborg Pickleball FINAL Championship

Tuborg là thương hiệu bia quốc tế đến từ Đan Mạch, ra đời từ 1880, có mặt tại hơn 80 quốc gia và luôn đồng hành cùng giới trẻ trong những cuộc vui âm nhạc khắp thế giới. Với thiết kế nắp giật độc đáo và hương vị sảng khoái, Tuborg đại diện cho tinh thần "chơi phải tới", sống mở, trẻ trung và luôn bùng cháy trong mọi cuộc chơi.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Tuborg "đổ bộ" lĩnh vực thể thao phong trào thông qua Tuborg Pickleball Cup Series 2025. Đồng hành cùng Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM, chuỗi giải đấu tạo nên một sân chơi dành riêng cho các vận động viên nghiệp dư đam mê bộ môn thể thao đại chúng này với tinh thần thi đấu công bằng, thoải mái giao lưu và "chơi phải tới".

Sau hơn 5 tháng tranh tài sôi nổi tại nhiều cụm sân trên khắp TP.HCM, Tuborg đã tìm ra 64 tay vợt xuất sắc nhất từ 17 vòng loại để góp mặt tại trận chung kết Tuborg Pickleball FINAL Championship, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 400 triệu đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật từ thương hiệu và các đối tác chiến lược. Diễn ra vào ngày 17.1 tại sân D-JOY Nam Sài Gòn, trận đấu cuối cùng là màn so tài bất phân thắng bại của những nhà vô địch, tạo nên bầu không khí thi đấu đầy cảm xúc cho khán giả.

Sân đấu đạt chuẩn quốc tế đã giúp hành trình tìm ra "nhà vô địch của những nhà vô địch" trở nên mãn nhãn hơn bao giờ hết

Vượt qua nhiều vòng đấu với khí thế "chơi phải tới", sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn cùng những cú tung vợt thần tốc trước những đối thủ ngang tài - ngang sức, hai cặp vợt thủ Tấn Tỷ - Như Anh (bảng nam - nữ 5.0) và Hà Khánh - Linh Thành (bảng nam - nam 6.0) đã chính thức đăng quang ngôi vương, trở thành quán quân của mùa giải Tuborg Pickleball Cup Series đầu tiên và rinh về giải thưởng 80 triệu đồng.

Từ sáng đến tối, các vợt thủ đã "chiến hết mình" để giành chức vô địch

Chia sẻ sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, vận động viên Hà Khánh không giấu được sự phấn khích: "Hiện tại mình và Thành đang rất vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn hãng bia Tuborg, các nhà tài trợ và ban trọng tài đã giúp mình và Thành có một mùa giải Tuborg Pickleball Cup Series 2025 tốt đẹp. Mong rằng trong năm 2026, Tuborg sẽ tiếp tục tổ chức những giải đấu thật hấp dẫn và gay cấn cho các anh em đam mê pickleball".

Tuborg Pickleball Cup Series đã mở ra cái kết "đã mắt - đã tai" cho tất cả vận động viên và khán giả đam mê pickleball

Không dừng lại ở một trận chung kết để tìm ra quán quân, Tuborg Pickleball FINAL Championship còn là một lễ hội thể thao - giải trí cuồng nhiệt. Sự kết hợp giữa những màn tranh tài nảy lửa, âm nhạc sôi động và các hoạt động tương tác thú vị đã tạo nên một đêm hội "cháy" hết cỡ, "tiếp lửa" nhiệt huyết cho giới trẻ TP.HCM.

Không thể thiếu trong các sân chơi của Tuborg chính là vị bia đậm đà, cân bằng đặc trưng. Thương hiệu đã trao tận tay khán giả những lon bia mát lạnh xuyên suốt sự kiện, sạc thêm hứng khởi để cuộc vui không bị ngắt quãng.

Bia Tuborg và đồ ăn nhẹ được phục vụ xuyên suốt trận đấu, tiếp sức cho khán giả hòa mình vào không khí cuồng nhiệt

Tuborg còn "chơi lớn" khi đưa vũ đoàn đến tận sân đấu với màn trình diễn bùng nổ, đẩy cuộc vui lên cao trào

Thành công khép lại mùa giải với sự tham gia của hàng trăm vận động viên xuyên suốt chuỗi vòng loại và đêm chung kết, Tuborg một lần nữa khẳng định tinh thần "chơi phải tới", luôn sẵn sàng đồng hành cùng giới trẻ trong mọi cuộc vui và hứa hẹn mở ra những sân chơi bùng nổ hơn nữa trong năm 2026.