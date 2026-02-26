Hàng nghìn người dân chen chân, cổ vũ cuồng nhiệt giải đua thuyền trên sông Thu Bồn

Sáng 26.2, tại bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City, UBND xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng) phối hợp cùng Tập đoàn FVG tổ chức khai mạc giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026.

Giải đua thuyền là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sự kiện mở ra định hướng xây dựng giải đấu trở thành hoạt động văn hóa thường niên, tổ chức định kỳ với kỳ vọng góp phần thúc đẩy, phát triển du lịch địa phương.

Hàng ngàn người chân chen chân cổ vũ giải đua thuyền trên sông Thu Bồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đây là lần đầu tiên giải đua thuyền được tổ chức với quy mô mở rộng tại khu đô thị du lịch Nam Hội An, đánh dấu sự phối hợp tâm huyết giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc gìn giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước xứ Quảng, đồng thời tạo sản phẩm thể thao, du lịch hấp dẫn đầu năm trên dòng Thu Bồn.

Giải đấu quy tụ 7 đội thuyền dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều địa phương gồm: Hồng Sơn - Duy Nghĩa, Vân Tây - Thăng An, An Trung - Duy Thành, Đồng Hải - Cẩm Thanh, Bàn Nam - Thu Bồn, Điện Phương - Điện Bàn và Trà Đông - Duy Vinh.

Hơn 150 vận động viên tranh tài ở nội dung thuyền đua gỗ nam (17 vận động viên/thuyền) với hai cự ly hấp dẫn: giải hòa bình gồm 3 vòng đôi (tương đương 3,25 km) và giải truyền thống gồm 5 vòng đôi (tương đương 5,25 km).

Những màn rượt đuổi quyết liệt, nhịp chèo dồn dập hòa cùng tiếng trống thúc giục đã tạo nên bầu không khí sôi động, kịch tính, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đổ về hai bên bờ sông Thu Bồn để cổ vũ.

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết giải đua thuyền xã Duy Nghĩa lần thứ I năm 2026 là hoạt động đầu năm nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước; góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Tay chèo mạnh mẽ rẽ sóng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Việt, đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, con người Duy Nghĩa; gắn kết các lễ hội truyền thống với phát triển du lịch, từng bước xây dựng lễ hội đua thuyền trở thành sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu, mang tính thường niên của địa phương.

Ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG, cho biết giải đua thuyền thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương; đồng thời khẳng định vai trò của khu đô thị như điểm khởi đầu trên cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.

"Đây không chỉ là hoạt động thể thao đầu xuân mà còn là chiến lược xây dựng điểm đến hấp dẫn, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành một khu đô thị du lịch sầm uất, thịnh vượng trong giai đoạn phát triển mới", ông Tấn nhấn mạnh.

Kết thúc các chặng tranh tài sôi nổi, ở nội dung giải hòa bình, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Đông Hải - Cẩm Thanh; giải nhì cho đội Hồng Sơn - Duy Nghĩa; giải ba cho đội An Trung và giải phong cách cho đội Trà Đông. Ở nội dung giải truyền thống, giải nhất thuộc về đội Cẩm Thanh; giải nhì trao cho đội Trà Đông; giải ba thuộc về đội An Trung và giải khuyến khích được trao cho đội Hồng Sơn.

Giải đấu quy tụ 7 đội thuyền dày dạn kinh nghiệm của xứ Quảng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Màn tranh tài gay cấn giữa dòng sông Thu Bồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự kiện thu hút hàng ngàn người tham gia cổ vũ khiến hai bên sông Thu Bồn rộn ràng hơn bao giờ hết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngay từ sáng sớm, tại bến du thuyền khu đô thị du lịch Nam Hội An City, bầu không khí đã được hâm nóng bởi sự có mặt của hàng ngàn người dân và du khách ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự kiện không chỉ là màn so kè kịch tính của những tay chèo cự phách mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc nâng tầm văn hóa sông nước thành sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất Nam Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đây là lần đầu tiên một giải đua thuyền quy mô mở rộng được tổ chức tại đây, sự phối hợp giữa UBND xã Duy Nghĩa và Tập đoàn FVG đã mang đến một diện mạo mới đầy chuyên nghiệp cho loại hình thể thao truyền thống này ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khoảnh khắc kịch tính trên đường đua xanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Biển người đứng kín dọc hai bờ sông Thu Bồn, không khí vô cùng náo nhiệt dưới cái nắng đầu xuân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khoảnh khắc các đội thuyền xuất phát, nước bắn tung tóe dưới những nhịp chèo mạnh mẽ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khán giả đã được chiêm ngưỡng những màn rượt đuổi nghẹt thở qua hai nội dung ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giải đua thuyền truyền thống hứa hẹn sẽ trở thành một "đặc sản" tinh thần không thể thiếu mỗi dịp đầu xuân tại khu vực Nam Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự kiện khép lại với niềm hân hoan của người dân và du khách, mở ra định hướng về một giải đấu thường niên đầy tiềm năng, góp phần đưa Duy Nghĩa trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch vùng ven Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG