Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty năm nay có 5 đội tham gia, gồm: phường Phan Thiết (đơn vị tổ chức) và các phường Bình Thuận, Mũi Né, Tiến Thành và Phú Thủy.

Đây là 5 phường thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Điểm xuất phát của các thuyền đua tại vị trí chân cầu Dục Thanh ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Đào Quang Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Phan Thiết, Trưởng ban tổ chức lễ hội đua thuyền, cho biết dù quy mô năm nay thu gọn, UBND phường vẫn chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các phường thuộc thành phố Phan Thiết trước đây để tổ chức tập luyện chu đáo, đảm bảo chất lượng giải đua.

Cuộc đua vòng 300 mét bắt đầu ẢNH: QUẾ HÀ

Anh Nguyễn Quang Lộc, một người dân Phan Thiết nhưng sinh sống ở TP.HCM, cho hay năm nào anh cũng về quê ăn tết và không bỏ sót lễ hội đua thuyền.

"Lễ hội do phường Phan Thiết tổ chức, nhưng không hề kém về chất lượng và khí thế của cuộc đua truyền thống trên sông Cà Ty đã có hàng chục năm qua. Tôi rất mong phường Phan Thiết duy trì lễ hội truyền thống này hằng năm, vì nó là những gì gắn với kỷ niệm tuổi thơ của bao thế hệ người dân Phan Thiết chúng tôi", anh Lộc nói.

Các tay chèo của phường Bình Thuận và phường Mũi Né so kè nhau từng sải nước ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quan sát của PV Thanh Niên, năm nay, đông đảo du khách từ các phường Mũi Né, Tiến Thành, các resort ven biển và người dân khu vực ven biển Lâm Đồng vẫn đổ về 2 bờ sông Cà Ty, reo hò cổ vũ trong không khí sôi động, náo nhiệt.

Ở cự ly 1.200 m, đội Tiến Thành giành giải nhất, phường Mũi Né về nhì, phường Bình Thuận đoạt giải ba. Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho phường Phú Thủy và phường Phan Thiết.

Các tay chèo lực lưỡng nhất của phường Mũi Né được huy động vào việc luyện tập hàng chục ngày trước tết ẢNH: QUẾ HÀ

Ở cự ly 500 m (cự ly gay cấn nhất về tốc độ), giải nhất thuộc về phường Bình Thuận, giải nhì thuộc về phường Phú Thủy, giải ba thuộc về thuyền đua của phường Tiến Thành, giải khuyến khích được trao cho thuyền đua của 2 phường Phan Thiết và Mũi Né.

Chiều mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, gió thổi mạnh khiến các đội đua gặp nhiều khó khăn khi chèo ngược chiều gió ẢNH: QUẾ HÀ

Ở cự ly 300 m, giải nhất thuộc về các tay chèo của phường Bình Thuận, giải nhì thuộc về phường Tiến Thành, giải ba thuộc về phường Phan Thiết, giải khuyến khích thuộc về 2 phường Phú Thủy và Mũi Né.

Riêng giải lắc thuyền thúng (26 thúng tham dự), giải nhất, giải nhì đều thuộc về phường Phan Thiết, giải ba trao cho phường Phú Thủy.

Người dân và du khách đứng chật 2 bờ sông Cà Ty để reo hò, cổ vũ cho các thuyền đua ẢNH: QUẾ HÀ

Lễ hội đua thuyền truyền thống diễn ra trên sông Cà Ty chiều mùng 2 tết hằng năm ẢNH: QUẾ HÀ

Du khách nước ngoài từ Mũi Né được các resort đưa đến xem đua thuyền trên sông Cà Ty ẢNH: QUẾ HÀ

Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua sông Cà Ty) rực rỡ sắc màu chiều mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 cùng lễ hội đua thuyền ẢNH: QUẾ HÀ