Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ

Quế Hà
Quế Hà
18/02/2026 18:40 GMT+7

Chiều 18.2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty diễn ra rộn ràng trong không khí xuân Bính Ngọ. Năm nay, sự kiện được tổ chức với quy mô cấp phường do phường Phan Thiết đảm trách.

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty năm nay có 5 đội tham gia, gồm: phường Phan Thiết (đơn vị tổ chức) và các phường Bình Thuận, Mũi Né, Tiến Thành và Phú Thủy.

Đây là 5 phường thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Điểm xuất phát của các thuyền đua tại vị trí chân cầu Dục Thanh

ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Đào Quang Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Phan Thiết, Trưởng ban tổ chức lễ hội đua thuyền, cho biết dù quy mô năm nay thu gọn, UBND phường vẫn chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các phường thuộc thành phố Phan Thiết trước đây để tổ chức tập luyện chu đáo, đảm bảo chất lượng giải đua.

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 2.

Cuộc đua vòng 300 mét bắt đầu

ẢNH: QUẾ HÀ

Anh Nguyễn Quang Lộc, một người dân Phan Thiết nhưng sinh sống ở TP.HCM, cho hay năm nào anh cũng về quê ăn tết và không bỏ sót lễ hội đua thuyền.

"Lễ hội do phường Phan Thiết tổ chức, nhưng không hề kém về chất lượng và khí thế của cuộc đua truyền thống trên sông Cà Ty đã có hàng chục năm qua. Tôi rất mong phường Phan Thiết duy trì lễ hội truyền thống này hằng năm, vì nó là những gì gắn với kỷ niệm tuổi thơ của bao thế hệ người dân Phan Thiết chúng tôi", anh Lộc nói.

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 3.

Các tay chèo của phường Bình Thuận và phường Mũi Né so kè nhau từng sải nước

ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quan sát của PV Thanh Niên, năm nay, đông đảo du khách từ các phường Mũi Né, Tiến Thành, các resort ven biển và người dân khu vực ven biển Lâm Đồng vẫn đổ về 2 bờ sông Cà Ty, reo hò cổ vũ trong không khí sôi động, náo nhiệt.

Ở cự ly 1.200 m, đội Tiến Thành giành giải nhất, phường Mũi Né về nhì, phường Bình Thuận đoạt giải ba. Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho phường Phú Thủy và phường Phan Thiết.

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 4.

Các tay chèo lực lưỡng nhất của phường Mũi Né được huy động vào việc luyện tập hàng chục ngày trước tết

ẢNH: QUẾ HÀ

Ở cự ly 500 m (cự ly gay cấn nhất về tốc độ), giải nhất thuộc về phường Bình Thuận, giải nhì thuộc về phường Phú Thủy, giải ba thuộc về thuyền đua của phường Tiến Thành, giải khuyến khích được trao cho thuyền đua của 2 phường Phan Thiết và Mũi Né.

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 5.

Chiều mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, gió thổi mạnh khiến các đội đua gặp nhiều khó khăn khi chèo ngược chiều gió

ẢNH: QUẾ HÀ

Ở cự ly 300 m, giải nhất thuộc về các tay chèo của phường Bình Thuận, giải nhì thuộc về phường Tiến Thành, giải ba thuộc về phường Phan Thiết, giải khuyến khích thuộc về 2 phường Phú Thủy và Mũi Né.

Riêng giải lắc thuyền thúng (26 thúng tham dự), giải nhất, giải nhì đều thuộc về phường Phan Thiết, giải ba trao cho phường Phú Thủy.

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 6.

Người dân và du khách đứng chật 2 bờ sông Cà Ty để reo hò, cổ vũ cho các thuyền đua

ẢNH: QUẾ HÀ

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 7.

Lễ hội đua thuyền truyền thống diễn ra trên sông Cà Ty chiều mùng 2 tết hằng năm

ẢNH: QUẾ HÀ

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 8.

Du khách nước ngoài từ Mũi Né được các resort đưa đến xem đua thuyền trên sông Cà Ty

ẢNH: QUẾ HÀ

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 9.

Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua sông Cà Ty) rực rỡ sắc màu chiều mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 cùng lễ hội đua thuyền

ẢNH: QUẾ HÀ

Phường Phan Thiết: Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty rộn ràng sắc xuân Bính Ngọ - Ảnh 10.

Người dân và du khách đứng dưới tháp nước Bình Thuận để cổ vũ đua thuyền

ẢNH: QUẾ HÀ

Tin liên quan

Dậy sóng hò reo cổ vũ trong Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty

Dậy sóng hò reo cổ vũ trong Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty

Chiều 30.1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ), lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã diễn ra khí thế, sôi nổi; những tiếng vỗ tay, reo hò, cổ vũ của người xem dậy sóng sông Cà Ty.

Khám phá thêm chủ đề

đua thuyền lễ hội đua thuyền sông Cà Ty Xuân Bính Ngọ Mũi Né Lâm Đồng phan thiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận