"Đối với học sinh Việt Nam, chúng tôi muốn các em đến New Zealand để được là chính các em, chúng tôi muốn các em chia sẻ văn hóa, cách suy nghĩ, cách nhìn của các em với học sinh New Zealand và học sinh trên toàn thế giới tới học tập tại New Zealand".

Đó là mong muốn của ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand tại TP.HCM, dành cho 20 em học sinh đạt Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) năm 2025.

20 học sinh nhận học bổng Chính phủ New Zealand dành cho học sinh Trung học 2025 ẢNH: NGỌC LONG

Đây là học bổng được ra mắt từ năm 2019, dành cho các học sinh lớp 8, 9, 10 tại Việt Nam có mong muốn theo đuổi bậc trung học tại New Zealand. Học bổng không chỉ đánh giá dựa trên thành tích học tập của học sinh mà còn đánh giá dựa trên mục tiêu cá nhân, năng lực tiếng Anh, kỹ năng trình bày và tinh thần học hỏi.

Ông Scotts James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi ngày càng nhiều học sinh Việt Nam chọn New Zealand làm điểm đến du học. Ông mong muốn các em có thể phát triển toàn diện bản thân, đồng thời mang cá tính, văn hóa,cũng như bản sắc cá nhân và dân tộc đến với New Zealand.

Tổng lãnh sự New Zealand: 'Học sinh Việt hãy mang cá tính và văn hóa đến với chúng tôi'

Các học sinh đạt học bổng NZSS năm nay sẽ chính thức bắt đầu học tập tại các trường trung học New Zealand từ tháng 7.2025 hoặc tháng 1.2026

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Học bổng NZSS cùng đồng hành với chuỗi hoạt động kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand - Việt Nam. Đây cũng là năm chương trình ghi nhận con số kỷ lục: 45 trường trung học tham dự. Điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ từ phía chính phủ và hệ thống giáo dục New Zealand trong việc chào đón và tạo điều kiện học tập tối ưu cho học sinh Việt Nam.