Tân Tổng lãnh sự New Zealand: 'Việc học không phải là lặp lại và thuộc lòng'

Học sinh, phụ huynh Việt Nam tìm hiểu về cơ hội du học New Zealand sáng 14.10 NGỌC LONG

Người Việt đứng đầu Đông Nam Á về số du học sinh tại New Zealand

Ngày 14.10, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand-ENZ) phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM tổ chức Ngày hội giáo dục New Zealand 2023 tại TP.HCM, thu hút hàng trăm phụ huynh, người học Việt Nam. Tại đây, ông Scott James, tân Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, chia sẻ nhiều thông tin về triết lý giáo dục tập trung vào người học của xứ sở kiwi.

Theo đó, nền giáo dục New Zealand không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng và phát triển con người. Các bài học khuyến khích học sinh phát huy tư duy phản biện, độc lập, sáng tạo và tìm câu trả lời cho bản thân. "Việc học không phải là lặp lại và thuộc lòng. Đó là xây dựng tinh thần hợp tác, thích nghi và tò mò. Đó cũng là cởi mở đón nhận, học hỏi các nền văn hóa khác và trở thành phiên bản mới tốt hơn của chính mình", ông James nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng lãnh sự New Zealand Scott James, việc thu hút du học sinh Việt đến New Zealand không chỉ tạo cơ hội cho họ tiếp cận nền giáo dục hướng đến tương lai, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của thanh thiếu niên New Zealand, nhất là giúp người học bản địa trở thành những công dân toàn cầu. "Chúng tôi rất chào đón các bạn học sinh, sinh viên tài năng, chăm chỉ đến từ đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa", ông James cho hay.

Ông Scott James, tân Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, phát biểu khai mạc Ngày hội giáo dục New Zealand 2023 NGỌC LONG

Hơn nữa, giáo dục luôn là trọng tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam, ông James nhìn nhận. Nó không chỉ thúc đẩy hợp tác phát triển và kết nối thương mại, mà trên hết còn là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước. "Chúng tôi cam kết mạnh mẽ với giáo dục quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ và liên kết giáo dục song phương giữa New Zealand với Việt Nam", Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM khẳng định.

Theo các nghiên cứu của New Zealand, 86% du học sinh Việt Nam bày tỏ thái độ rất hài lòng với thời gian học tập tại xứ sở kiwi. Dữ liệu tuyển sinh năm 2022 của quốc gia này thì cho thấy Việt Nam là quốc gia tại Đông Nam Á có số du học sinh theo học tại New Zealand đông nhất, với 2/3 trong số đó đăng ký tham gia các chương trình học ở tất cả ĐH của New Zealand.

Có gì mới ở chính sách thị thực, học bổng?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Ben Burrowes, Giám đốc ENZ khu vực châu Á, cho biết vào năm 2019, New Zealand có khoảng 150.000 sinh viên quốc tế theo học. Song, kể từ khi quốc gia này đóng cửa biên giới vì dịch Covid-19 hồi năm 2020, con số này giảm đi nhiều lần. "Hiện tại, chúng tôi đang đưa con số trở về ngang bằng thời điểm trước dịch, và số du học sinh từ Việt Nam đang tăng trưởng đáng kể", ông Burrowes cho hay.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc ENZ khu vực châu Á, trao chứng chỉ cho các học sinh tham gia Trại hè kỹ năng tương lai New Zealand 2023 NGỌC LONG

Cũng theo ông Burrowes, chính sách thị thực du học và các thị thực khác cho sinh viên quốc tế trong năm 2024 hiện chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên, Giám đốc ENZ khu vực châu Á cũng lưu ý rằng ngày 14.10, New Zealand diễn ra cuộc tổng tuyển cử và điều này có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục quốc tế tại quốc gia này trong những tháng tới.

Bởi lẽ, đảng Dân tộc, một trong những đảng tham dự cuộc đua giành quyền thành lập chính phủ mới tại New Zealand, cam kết sẽ tăng số giờ làm thêm lên 24 giờ/tuần, gia hạn thời hạn làm việc sau tốt nghiệp đối với một số chương trình học, đẩy nhanh quá trình xét duyệt thị thực cho du học sinh và thậm chí đẩy nhanh hơn nếu du học sinh trả thêm phí, theo trang The PIE News.

Ông Burrowes cũng cho biết, New Zealand đang dành nhiều ưu ái cho du học sinh bậc tiến sĩ. Cụ thể, nghiên cứu sinh tiến sĩ được làm việc trong quá trình nghiên cứu và sau tốt nghiệp. Đồng thời, họ cũng có quyền lợi đưa gia đình theo cùng, trong đó bạn đời được đi làm toàn thời gian và con cái được học phổ thông miễn phí ở các trường công lập. "Chúng tôi cũng có nhiều nguồn học bổng khác nhau, từ cấp trường đến cấp chính phủ dành cho du học sinh Việt", ông Burrowes cho hay.

Nhân dịp này, ENZ cũng tổ chức trao học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học đợt 2 cho các ứng viên Việt Nam NGỌC LONG

Cũng theo Giám đốc ENZ khu vực châu Á Ben Burrowes, một số ngành học đặc biệt thu hút du học sinh Việt tại New Zealand là kinh doanh, kinh tế. Nhiều ngành công nghiệp mới nổi khác như hoạt họa, thiết kế game, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng... cũng ghi nhận lượng lớn người Việt đăng ký theo học thời gian gần đây. "Đặc biệt, New Zealand là quốc gia đầu tiên cấp bằng cử nhân về biến đổi khí hậu. Và chúng tôi tin đây đều những ngành học cần thiết cho tương lai", ông Burrowes nhận định.