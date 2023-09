Chính phủ New Zealand tổ chức sự kiện giáo dục lớn nhất cho người Việt

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2022 thu hút nhiều phụ huynh và người học Việt Nam ENZ

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand-ENZ) phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 tại TP.HCM, Hà Nội lần lượt vào ngày 14 và 15.10. Đây là dịp để người học tiếp cận các thông tin chính thống, cập nhật nhất về du học New Zealand, cùng những chính sách ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế như học bổng.



Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 30 đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand ở các bậc học khác nhau, cùng sự tham gia của Cục Di trú New Zealand và nhiều khách mời là chuyên gia, người nổi tiếng, cựu du học sinh và phụ huynh có con du học New Zealand. Các hoạt động được thiết kế xen kẽ giữa trải nghiệm và tư vấn sâu 1:1 nhằm giải đáp cho học sinh, sinh viên về các lựa chọn học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Trong đó, người học và phụ huynh Việt có thể tham dự hội thảo về cách đầu tư du học hiệu quả cho con, cùng những phiên chia sẻ về việc chuẩn bị tiếng Anh cho hành trình du học, cách tận dụng năng lực tiếng Anh để hòa nhập cuộc sống mới ở nước ngoài của thầy Nguyễn Thái Dương (giáo viên nổi tiếng với phương pháp dạy tiếng Anh qua âm nhạc) và thầy Luyện Quang Kiên (người Việt đầu tiên đạt 9.0 IELTS 4 kỹ năng).

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 hướng đến tạo điều kiện cho người học tự tin hoạch định lộ trình học tập ENZ

Trước thềm sự kiện, bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết: "Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 sẽ là cơ hội để phụ huynh và học sinh, sinh viên Việt Nam tìm hiểu cách nền giáo dục New Zealand đào tạo thế hệ tương lai thành những cá nhân xuất sắc, không chỉ tại Việt Nam mà ở phạm vi toàn cầu".

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ, chia sẻ rằng những khảo sát gần đây cho thấy có đến 86% du học sinh Việt hài lòng với khoảng thời gian học tập tại New Zealand.

"Vì thế, các hoạt động của sự kiện được thiết kế để cung cấp đúng và đầy đủ thông tin mà học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm. Qua đó, giúp các bạn có cái nhìn cận cảnh hơn về nền giáo dục New Zealand, nơi không chỉ mang đến môi trường học tập lý tưởng mà còn tạo điều kiện để người học khám phá cơ hội mới và phát triển bản thân", ông Ben Burrowes nói thêm.