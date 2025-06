Cách học sinh từ lớp 9, 10 'săn' học bổng chính phủ nước nói tiếng Anh

20 học sinh được trao Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học năm 2025, trong đó có Gia Hân (bìa phải) và Châu Anh (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) ẢNH: NGỌC LONG

Bí quyết đậu học bổng chính phủ

Sáng 22.6, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) phối hợp với Tổng lãnh sự quán New Zealand ở TP.HCM đã tổ chức lễ trao Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) và thông tin trước khi khởi hành cho 20 học sinh xuất sắc nhất cả nước. Chương trình NZSS ra mắt từ năm 2019, là loại học bổng độc quyền chỉ dành riêng cho học sinh lớp 8, 9, 10 từ Việt Nam của chính phủ New Zealand.

Trao đổi với Thanh Niên bên lề sự kiện, Nghiêm Xuân Gia Hân, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM), thông tin em chọn du học New Zealand vì đây là quốc đảo yên bình, có dân cư hòa đồng cùng nền giáo dục tiên tiến. Để ứng tuyển học bổng chính phủ, nữ sinh cho biết đã phải nỗ lực cải thiện năng lực tiếng Anh và "đau đầu" tìm cách thể hiện mình trong video gửi đến hội đồng.

Cụ thể, để ứng tuyển NZSS, học sinh cần đạt điểm trung bình từ 8 trở lên, trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên, đồng thời phải nộp một video 1,5 phút tự giới thiệu bản thân và nói rõ lý do vì sao mình xứng đáng được chọn, theo ENZ.

"Lúc đó, em chia sẻ rằng em đặc biệt thích môn ngữ văn và ở tốp học sinh giỏi môn này trong lớp. Do đó, em muốn tiếp tục duy trì sở thích này ở New Zealand, dù biết ngữ văn tiếng Anh sẽ còn khó hơn tiếng Việt nhiều, bởi đây là bộ môn giúp em thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, em còn chia sẻ em muốn trình bày với các bạn học sinh nước ngoài về những tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam như Truyện Kiều", Hân nói.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Nữ sinh chia sẻ thêm thời gian đầu ứng tuyển học bổng em cũng gặp nhiều khó khăn vì vốn từ vựng tiếng Anh còn hạn chế. Để cải thiện, Hân tìm đọc nhiều đầu sách tiếng Anh và ghi chú lại những từ mình chưa biết vào vở để tra cứu lại. Thói quen này diễn ra mỗi ngày cho tới nay. Ngoài ra, nữ sinh cũng tập viết văn bản bằng tiếng Anh để luyện cách hành văn và suy nghĩ bằng tiếng Anh.

"Sau khi tìm hiểu, em bắt đầu có hứng thú với ngành tâm lý học và cũng đã trao đổi với phụ huynh về ước mơ này. Thời gian tới, em sẽ đọc thêm sách về tâm lý học và đặt mục tiêu trúng tuyển vào ĐH Victoria Wellington cũng ở New Zealand", Hân nói thêm.

Nguyễn Mạnh Châu Anh, học sinh Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), thì cho biết thay vì tập trung vào thành tích, NZSS lại chú trọng vào bản sắc của mỗi học sinh, chẳng hạn như tiềm năng, sở thích cá nhân, những gì mình có thể phát huy từ đó. "Trong video, em nói về những khả năng của bản thân và môn học mình yêu thích, cũng như sức mạnh khiến em thấy mình có thể chinh phục học bổng NZSS", Châu Anh kể.

"Ngoài ra trong video em còn chia sẻ mong muốn quay trở về Việt Nam và giúp đỡ mọi người. Bởi lẽ em đã được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của cả gia đình, nhất là ông bà. Đặc biệt, ông ngoại em là một nhà khảo cổ học và ông đã truyền niềm đam mê, cảm hứng cho em", Châu Anh nói thêm.

Cựu sinh học bổng NZSS chia sẻ thông tin về cuộc sống học tập, sinh hoạt tại New Zealand cho các bạn sắp khởi hành tới nước này ẢNH: NGỌC LONG

Chuyên gia khuyên ứng viên điều gì?

Được biết, số lượng hồ sơ dự tuyển NZSS ngày càng tăng trong những năm qua và năm 2025 đã chạm tới mốc 90, trong đó chỉ 20 học sinh được chọn để trao học bổng. Trước tỷ lệ cạnh tranh không ngừng tăng, ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ, nói với Thanh Niên rằng ứng viên nên đặc biệt chú trọng yêu cầu quay video bởi đây sẽ là yếu tố giúp các bạn nổi bật so với những người khác.

"Lý do chúng tôi yêu cầu các bạn nộp video là để nhìn thấy con người thật của các bạn, bên cạnh những yếu tố quan trọng khác như điểm số và trình độ tiếng Anh. Trong video, các bạn không cần phải trình bày mình biết tường tận mọi thứ về New Zealand, bởi các bạn chỉ mới ở bước khởi đầu trên hành trình tìm hiểu đất nước chúng tôi", ông Burrowes chia sẻ.

Thay vào đó, ứng viên có thể chia sẻ về những cơ hội mà New Zealand có thể mang lại cho cuộc sống cá nhân và con đường nghề nghiệp sau này của các bạn. "Chúng tôi muốn nhìn thấy niềm đam mê của các bạn qua video, qua đó hãy cho chúng tôi được biết nền giáo dục New Zealand có thể làm gì để hỗ trợ bạn chinh phục ước mơ đó", ông Burrowes khuyên.

Nam giám đốc cho biết thêm, thời gian tới tất cả đơn xin visa du học của sinh viên quốc tế sẽ được xử lý trên nền tảng mới tên ADEPT do Cục Di trú New Zealand (INZ) quản lý. Không chỉ giúp quá trình nộp hồ sơ xin visa du học đơn giản, liền mạch nhất có thể, ADEPT còn cho phép đương đơn cập nhật tình hình xử lý hồ sơ theo thời gian thực, tạo trải nghiệm tích cực cho người dùng.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ ẢNH: NGỌC LONG

Về chính sách visa, ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, thông tin quốc đảo này vẫn luôn chào đón du học sinh Việt. Đó là nguyên nhân tính đến thời điểm hiện tại, nước này vẫn không có bất kỳ thay đổi gì trong chính sách cấp visa du học cho người Việt như một số quốc gia khác. Ngược lại, nước này ngày càng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ visa du học, đôi khi chỉ mất khoảng một tuần là xong.

"Chúng tôi tin học sinh, sinh viên Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng với học sinh, sinh viên New Zealand lẫn cộng đồng sinh viên quốc tế", ông James nói.

Theo ENZ, năm 2025 chương trình học bổng NZSS ghi nhận số lượng trường trung học tham gia cao kỷ lục, với 45 trường trải rộng khắp các thành phố ở New Zealand. Và trừ giai đoạn gián đoạn vì Covid-19, cho tới nay cơ quan này đã trao 70 suất NZSS cho học sinh Việt, mỗi suất trị giá 50% học phí cho năm học đầu tiên. Những tân chủ nhân NZSS sẽ bắt đầu hành trình học tập tại các trường vào tháng 7.2025 hoặc tháng 1.2026.

Theo thống kê từ ENZ, 69.133 du học sinh nhập học ở các đơn vị cung cấp giáo dục tại New Zealand vào năm 2023, tăng 67% so với năm 2022, tập trung nhiều nhất ở các ĐH. Trong đó, Việt Nam có 1.736 người, tăng 10% so với năm trước song vẫn cách mức kỷ lục khoảng một nửa (3.042 người vào năm 2019), tập trung đông nhất cũng ở các trường ĐH (1.120), sau đó là trường phổ thông (308).