Nhiều du học sinh Việt đăng ký được lịch phỏng vấn visa Mỹ, suất trống hết nhanh

Một đương đơn đăng ký thành công lịch hẹn phỏng vấn visa du học Mỹ vào chiều 20.6 ẢNH: NVCC

Cung cấp tài khoản mạng trước khi phỏng vấn visa

Xác nhận với Thanh Niên tối 20.6, lãnh đạo một số công ty du học ở Việt Nam cho biết đã có thể truy cập hệ thống đặt lịch hẹn phỏng vấn visa du học Mỹ ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM. "Lúc đó là 16 giờ 23, chúng tôi vừa đóng lệ phí xin visa du học thì nó hiện ra lịch phỏng vấn luôn và chỉ có duy nhất hôm 27.6", bà Huỳnh Ngọc Thanh Tuyền, Trưởng phòng Xử lý hồ sơ Công ty du học Á - Âu (TP.HCM), thông tin.

Sau khi rà soát tất cả tài khoản của khách hàng, bà Tuyền phát hiện chỉ một số tài khoản truy cập được hệ thống đặt lịch hẹn, và số lượng suất trống hết rất nhanh. Sau nửa tiếng, bà đã đăng ký thành công cho 4 khách hàng và hệ thống lúc này cũng thông báo hết suất phỏng vấn xin visa du học vào ngày này. "Cùng thời điểm đó tôi cũng kiểm tra lịch hẹn ở Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nhưng thấy họ vẫn chưa cho đặt", bà Tuyền nói thêm.

Một điểm khác biệt trong quá trình đăng ký so với trước, theo bà Tuyền, nằm trong phần đơn DS-160 (đơn xin visa du học - PV). Hiện nay, đương đơn phải khai báo ít nhất một tài khoản mạng xã hội mình đang sử dụng và cung cấp rõ đường link của tài khoản, thay vì được chọn bỏ qua như trước thời điểm Mỹ tạm dừng cấp lịch hẹn phỏng vấn visa du học. "Đó có thể là Facebook, Instagram hay bất kỳ mạng xã hội nào", bà nói.

Nữ trưởng phòng cũng thông tin rằng Mỹ vẫn chưa nhận lại đơn gia hạn visa du học từ người Việt qua đường bưu điện. Thế nên, trong số 4 khách hàng đặt lịch thành công của bà Tuyền có người vì không thể chờ hoạt động gia hạn mở lại nên đã chọn đi phỏng vấn lại để tìm cơ hội.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty tư vấn du học IEF Việt Nam (Đà Nẵng), chia sẻ thêm rằng ngày 27.6 trùng với thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nên bà vẫn chưa thể đặt lịch cho các học viên đều là lớp 12. "Các bạn đành phải tiếp tục đợi và tôi nghĩ từ tuần sau mọi thứ sẽ bình thường. Các trường ĐH Mỹ vài hôm trước cũng đã thông báo cho chúng tôi về tình hình phỏng vấn cấp visa", bà Hiền cho hay.

Việc cấp visa du học sẽ ưu tiên các trường có ít sinh viên quốc tế

Ông Vũ Thái An, Giám đốc Công ty du học GLINT (TP.HCM), lưu ý khi Mỹ thông báo cấp lại lịch phỏng vấn visa du học, nước này cũng nêu một số điều kiện mới mà du học sinh Việt cần lưu tâm. Đầu tiên là đương đơn phải để chế độ công khai các tài khoản xã hội để viên chức lãnh sự kiểm tra nội dung 5 năm gần nhất. Thứ hai là việc cấp visa du học sẽ ưu tiên các trường có ít sinh viên quốc tế, với số lượng chiếm dưới 15%.

"Vì lẽ đó, tỷ lệ đậu visa du học có thể giảm nhẹ do kiểm tra mạng xã hội kỹ hơn và yếu tố về chọn trường, chọn ngành. Chưa kể, việc tranh suất phỏng vấn cũng cạnh tranh cao hơn vì số suất còn hạn chế", ông An nhận định. "Nhưng nhiệt chưa bao giờ giảm, lượng học sinh quan tâm du học Mỹ kỳ thu vẫn duy trì ở mức cao, và nhiều học sinh đã 'defer' (xin trường cho phép hoãn nhập học - PV) từ năm 2024 cũng đang đứng ngồi không yên với tâm lý đi ngay kẻo lỡ".

Học sinh Việt tham gia buổi mô phỏng việc phỏng vấn xin visa du học Mỹ ẢNH: NVCC

Từ thực tế trên, ông An cho rằng visa du học năm nay không còn "an toàn" như các năm trước và nhiều bạn giỏi vẫn có thể bị rớt vì lý do giải trình thiếu tính logic hoặc chưa đủ thuyết phục về kế hoạch học tập. "Hãy sẵn sàng cho việc bị từ chối", nam giám đốc nói.

"Ngoài ra các bạn cần kiểm tra và 'dọn sạch' toàn bộ mạng xã hội, đảm bảo các bài viết, chia sẻ, bình luận, meme, thả cảm xúc... phải ở mức 'vô hại'. Hãy tăng cường chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và chuẩn bị sẵn tinh thần phỏng vấn ngay sau khi nhận được I-20", nam giám đốc khuyên.

Mạng xã hội của đương đơn cần đảm bảo 3 yếu tố

Trong khi đó, bà Thanh Tuyền lưu ý tài khoản mạng xã hội của đương đơn nên đảm bảo 3 yếu tố: Tính chính danh, tức là tài khoản phải thể hiện đó là mình; tính nhất quán với những gì đã khai báo trong đơn xin visa du học; cuối cùng là sự hiểu biết về ngành mình sẽ học ở Mỹ.

"Các bạn không nên quá cực đoan mà đi xóa hết bài đăng. Viên chức lãnh sự sẽ chủ yếu muốn thấy một tài khoản tích cực, có thể bổ trợ cho hồ sơ. Đó có thể là hình ảnh về hoạt động từ thiện bạn tham gi, hoặc những bài viết, chia sẻ về chủ đề marketing nếu bạn sẽ du học ngành này. Điều này giúp tài khoản ảo thành một điểm cộng cho hồ sơ thật", bà Tuyền lưu ý.

Ngoài ra, bà Tuyền cho rằng việc phỏng vấn xin visa du học hiện không còn theo hướng trả lời câu hỏi với đáp án học thuộc lòng như em học trường nào, tại sao... Thay vào đó, viên chức lãnh sự sẽ đi sâu vào những gì đương đơn đã tìm hiểu về ngành học, như nếu học công nghệ thông tin thì bạn có biết viết code không, hay nếu học marketing thì hiểu gì về mô hình 4P...

"Các bạn buộc phải tìm hiểu sâu những thuật ngữ chuyên ngành để tăng tỷ lệ đậu visa, chứ không nên trình bày 'em học marketing vì ngành này hot và dễ kiếm việc làm' nữa", nữ trưởng phòng cho hay.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cùng Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tối 20.6 thông báo rằng "chuẩn bị phỏng vấn lại và xét duyệt hồ sơ xin visa du học và các chương trình trao đổi". Cơ quan này cũng lưu ý đương đơn cần đảm bảo các tài khoản mạng xã hội khai báo trong đơn DS-160 phải mở chế độ "công khai" nếu không sẽ bị từ chối cấp visa du học.

Theo thống kê từ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), năm 2023 ghi nhận có 31.310 người Việt du học Mỹ, xếp thứ 6 về số du học sinh. Đây là lần đầu số người Việt học tại Mỹ cán mốc hơn 30.000 người sau 2 năm dưới mức 30.000. Nhưng nếu xét riêng số lượng ở các trường từ mẫu giáo tới phổ thông, Việt Nam đông thứ 5 với 3.187 người, đứng sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico và Tây Ban Nha.