Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô vào mùng 4 tết

Thanh Duy
Thanh Duy
09/02/2026 16:43 GMT+7

Theo kế hoạch, giải đua xe mô tô vô địch quốc gia do TP.Cần Thơ tổ chức có 3 nội dung thi đấu, diễn ra trên SVĐ Cần Thơ vào lúc 14 giờ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 9.2, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026.

Giải đấu do Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức. Thời gian diễn ra lúc 14 giờ ngày 20.2.2026, nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô vào mùng 4 tết - Ảnh 1.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, chủ trì cuộc họp chuẩn bị giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026

ẢNH: THANH DUY

Theo ban tổ chức, giải năm nay có 3 nội dung thi đấu, gồm: hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125cc (piston 62mm), hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích xi lanh 150cc (piston 62mm) và hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT dung tích xi lanh 120cc (piston 60mm). Đến nay, có 52 VĐV đã đăng ký tham gia thi đấu.

Về thể thức tranh tài, mỗi bảng gồm 3 hoặc 4 VĐV thi đấu, chọn 2 VĐV nhất và nhì mỗi bảng vào vòng thi đấu tiếp theo. Hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125cc và hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích xi lanh 150cc thi đấu vòng loại đến bán kết 8 vòng sân, chung kết 10 vòng sân. 

Trong khi đó, hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT dung tích xi lanh 120cc thi đấu vòng loại đến bán kết 6 vòng sân, chung kết 8 vòng sân.

Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô vào mùng 4 tết - Ảnh 2.

Nhiều tay đua xuất sắc sẽ góp mặt tại giải năm nay

ẢNH: C.T.V

Đáng chú ý, các VĐV đạt hạng nhất hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích xi lanh 150cc và hạng nhất hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT tại giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia lần thứ I năm 2025 tại SVĐ Cần Thơ sẽ thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ tại giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia 2026. Tổng giá trị giải thưởng năm nay là hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, giải năm nay hứa hẹn các cuộc tranh tài sôi nổi và đầy hấp dẫn khi có sự tham gia của nhiều tay đua xuất sắc. Điều này sẽ đem lại những màn so tài gay cấn để phục vụ khán giả trong dịp "Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026". Trên tinh thần đó, từ đây đến ngày tranh tài, sở sẽ làm việc chặt chẽ với các phòng, ban, lực lượng an ninh, y tế… để đảm bảo công tác tổ chức giải được thành công tốt đẹp.

