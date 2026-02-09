Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cần Thơ: Báo Thanh Niên tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo đón tết

Thanh Duy
Thanh Duy
09/02/2026 13:09 GMT+7

Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đã tài trợ một căn nhà đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, Cần Thơ, góp phần cùng địa phương mang lại niềm vui xuân cho bà con khó khăn.

Ngày 9.2, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều (Cần Thơ) tổ chức chương trình "Xuân đoàn kết – Tết sẻ chia". Trong không khí rộn ràng của ngày giáp xuân, những tiết mục văn nghệ và ý nghĩa nhân văn của chương trình đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia.

Cần Thơ: Báo Thanh Niên tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo đón tết- Ảnh 1.

Nhà báo Quang Minh Nhật, Phó văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, trao tặng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều

ẢNH: THANH DUY

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều đã tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khiếm thị trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm nhiều vật phẩm, như: gạo, mì gói, nước tương, bánh kẹo, nước ngọt, nước tương, nước mắm... Bên cạnh đó, nhiều bà con còn được khám, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ kinh phí mổ mắt.

Ngoài những hoạt động trên, chương trình đã tiếp nhận từ các đơn vị tài trợ 3 căn nhà đại đoàn kết (tổng trị giá 180 triệu đồng). Trong đó, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đã tài trợ 1 căn nhà (trị giá 60 triệu đồng), nhằm góp phần cùng phường Ninh Kiều chăm lo an sinh đời sống cho bà con khó khăn.

Cần Thơ: Báo Thanh Niên tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo đón tết- Ảnh 2.

Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết sẻ chia" đã trao tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, khiếm thị trên địa bàn phường Ninh Kiều

ẢNH: THANH DUY

Cần Thơ: Báo Thanh Niên tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo đón tết- Ảnh 3.

Người dân đến nhận quà tại chương trình

ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, những món quà nói trên không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc. Niềm vui nhiều hơn khi chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, trong đó có Báo Thanh Niên.

"Sự chung tay của cộng đồng chính là nguồn động viên to lớn để những gia đình còn khó khăn có thêm niềm tin, động lực để vươn lên trong cuộc sống. Và thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều mong muốn tiếp tục được lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân và không để ai bị bỏ lại phía sau trong mỗi dịp tết đến xuân về", bà Nguyễn Thị Hồng Nga chia sẻ.

