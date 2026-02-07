Người trẻ Báo Thanh Niên mang quà đến cho các trẻ em tại Làng SOS

"Anh chị đến chơi, tụi em thấy vui lắm", bé Mèo (6 tuổi) bẽn lẽn nói khi thấy các bạn trẻ từ Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên đến thăm.

Ngày 6.2, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên đã mang những phần quà từ tình cảm của bạn đọc đến gửi trao tận tay cho các em ở Làng trẻ em SOS.

Nằm trên góc đường Quang Trung, Làng trẻ em SOS TP.HCM hiện lên như một khoảng xanh bình yên giữa lòng đô thị. Đây là mái nhà chung của nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nơi các em được nuôi dưỡng, chăm sóc trong những gia đình nhỏ với sự yêu thương, tận tụy của các bà mẹ và cán bộ quản lý. Không khí những ngày cuối năm tại làng rộn ràng khi các em tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón tết…

Trong căn nhà nhỏ xinh, bé Mèo cùng các bạn đang chăm chú lau bàn ghế, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng. Bé cho biết mình sống cùng 7 người bạn khác trong một "gia đình" nhỏ. "Tết đến, tụi em dọn dẹp để nhà vui hơn. Nay càng vui hơn nữa khi nhận được quà tết của các anh chị đến từ Báo Thanh Niên", bé Mèo chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Các em nhỏ giao lưu với các anh chị đến từ Báo Thanh Niên ẢNH: AN VY

Gần đó, những đứa trẻ với biệt danh thân thương như Chuột, Tiger… cũng hào hứng kể về không khí chộn rộn đón tết tại làng. Với các em, những ngày đầu năm mới là dịp cả nhà quây quần bên nhau, nhận lì xì, cùng ăn những bữa cơm ấm cúng và tham gia các hoạt động vui chơi. Còn những ngày cận tết, các anh em sẽ cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại góc học tập, vui chơi. Các em xem nơi đây là mái ấm thực sự, nơi có những người mẹ luôn sát cánh, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ…

Đoàn viên Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên chúc "bé út" của làng mau ăn chóng lớn ẢNH: AN VY

Những phần quà từ tình cảm của bạn đọc được các bạn trẻ Báo Thanh Niên gửi trao tận tay cho các em ở Làng trẻ em SOS ẢNH: AN VY

Trong chuyến thăm, các bạn đoàn viên đến từ Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên không chỉ trao tiền và trao tặng những phần quà tết của bạn đọc, mà còn dành thời gian trò chuyện cho các em nhỏ. Các anh chị thanh niên cũng động viên các em cố gắng học tập, nghe lời các mẹ trong làng và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

ẢNH: AN VY

Chị Đỗ Thị Diệu Hương (46 tuổi), một trong những người mẹ đã gắn bó với làng hơn 20 năm, cho biết công việc chăm sóc trẻ em tại đây đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu thương lớn. Theo chị Hương, các em nhỏ đôi khi cũng tranh cãi, giành đồ chơi như những đứa trẻ bình thường, nhưng sau đó lại nhanh chóng làm hòa và yêu thương nhau như anh chị em ruột. Điều khiến chị xúc động nhất là khi chứng kiến các em trưởng thành, tự lập và quay lại thăm làng như trở về mái nhà xưa.

Ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS TP.HCM, cho biết mô hình gia đình tại làng giúp các em được sống trong môi trường gần gũi, có nhiều anh chị em, được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Các "bà mẹ" tại đây trực 24/7, gần như không có ngày nghỉ tết để đảm bảo các em luôn có người bên cạnh. Theo ông, với nhiều em nhỏ, nơi đây chính là quê hương, là điểm tựa để các em lớn lên.

Ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS TP.HCM, cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc và các bạn trẻ Báo Thanh Niên ẢNH: AN VY

Ông Long bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà bạn đọc và Báo Thanh Niên dành cho các em nhỏ. Ông Long cho rằng những phần quà này mang ý nghĩa thiết thực, nhưng giá trị lớn hơn là sự động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của xã hội trong dịp tết.

Trong chuyến thăm lần này, tổng số tiền, quà Báo Thanh Niên trao tặng là 63.987.500 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp.

