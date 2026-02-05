Người trẻ Báo Thanh Niên mang tết sớm đến với các cụ già neo đơn

Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè hiện là mái nhà chung của nhiều cụ già không gia đình, không nơi nương tựa. Nhiều người đã gắn bó với nơi này suốt hàng chục năm, quen với nhịp sống chậm rãi, đều đặn mỗi ngày. Những ngày cận tết với các cụ càng vui hơn khi có thêm người đến thăm, ngồi lại trò chuyện, hỏi han.

Chính vì thế, khi đoàn viên của Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên mang những phần quà từ bạn đọc của Báo gửi trao tận tay đến các cụ, tết dường như đã đến sớm hơn. Các cụ nói: "Các cháu thanh niên đến thăm vui như tết vậy đó".

Đoàn viên của Báo Thanh Niên thăm hỏi, trò chuyện với các cụ ở viện dưỡng lão ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cụ Đoàn Thị Luân (93 tuổi) là một trong những người đã sống ở đây hơn 30 năm. Khi chúng tôi đến, cụ rành mạch kể lại những câu chuyện cũ, về thời làm giao liên, về những năm tháng bị đày ra Côn Đảo, quãng đời mà chỉ nhắc lại thôi cũng đủ thấy hết những gian truân của một thế hệ.

Khi được hỏi: “Hôm nay có các bạn trẻ đến thăm, cụ có vui không”?, cụ Luân nắm tay tôi, cười hiền: “Mỗi lần có đoàn đến thăm hỏi, trò chuyện thế này chúng tôi vui lắm. Hôm nay các cháu tới, tôi có cảm giác cứ như con cháu của mình về thăm vậy”.

Không chỉ là những bao thư mà còn có những cái nắm tay, những nụ cười ấm áp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngồi gần đó, cụ Phùng Ngọc Anh (86 tuổi) vẫn còn khá minh mẫn. Trên cơ thể cụ vẫn còn những vết tích của chiến tranh, những dấu ấn không thể phai của một thời cầm súng đánh giặc. Cụ kể, thời trẻ từng tham gia lực lượng võ trang, sau đó bị bắt và đày ra Côn Đảo suốt 3 năm, đến năm 1974 mới được trả về.

“Còn sống đến hôm nay là may mắn lắm rồi”, cụ Anh nói, giọng chậm rãi. Gần 90 tuổi, những ký ức ngày xưa với cụ vẫn còn nguyên vẹn, như mới chỉ hôm qua. Những câu chuyện chiến tranh được kể lại đầy hào hùng đã truyền thêm ngọn lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các cụ bà vui vẻ vỗ tay theo nhịp bài hát ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong số những người chúng tôi trò chuyện chiều nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (78 tuổi) có lẽ là người còn khỏe và minh mẫn nhất. Bà Lan chia sẻ mình không có gia đình, người thân, đã sống ở trung tâm nhiều năm nay. “Vào đây có người bầu bạn, nói chuyện với nhau nên cũng vui hơn”, bà cười.

Những phần quà là tình cảm của bạn đọc được người trẻ của Báo Thanh Niên gửi trao đến các cụ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bà Lan cũng cho biết, vào những dịp lễ tết, trung tâm thường tổ chức nhiều hoạt động, có văn nghệ, ca hát nên không khí rộn ràng hơn hẳn. Nhắc lại thời trẻ, bà kể mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất Củ Chi, tham gia kháng chiến từ năm 15 tuổi. “Hồi đó trẻ lắm, cũng gan dạ, không sợ gì. Tuổi trẻ thời nào cũng có cách đóng góp cho quê hương. Bây giờ các bạn trẻ được học hành đầy đủ, có điều kiện, góp sức xây dựng đất nước phát triển theo cách của mình”, bà tâm sự.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng các cụ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ trao quà, các đoàn viên còn dành thời gian ngồi lại bên các cụ, nghe kể chuyện đời, chuyện ngày xưa. Một vài bài hát về cha mẹ cũng được các bạn trẻ của Báo Thanh Niên chuẩn bị để hát cho các cụ nghe.

Khi buổi thăm hỏi khép lại, đoàn chuẩn bị ra về, nhiều cụ vẫn nán lại ở cửa, vẫy tay chào, dặn dò nhớ quay lại thăm. Tết với nhiều người, là trở về nhà. Còn với những cụ già ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, tết đôi khi chỉ cần có thêm người ghé thăm, ngồi cạnh một chút, hỏi han vài câu. Và trong buổi chiều hôm nay, tết dường như đã đến sớm hơn bằng những cái nắm tay ấm áp và sự sẻ chia rất đỗi chân thành.

Trong chuyến thăm lần này, tổng số tiền, quà Báo Thanh Niên trao tặng là 71.527.500 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp.