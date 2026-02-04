Tết tri ân liệt sĩ: Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào nhận lại di ảnh

Chương trình "Tết tri ân liệt sĩ" do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhóm Skyline tổ chức tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tối 3.2 khiến nhiều người xúc động khi chứng kiến sự "đoàn tụ" rất đặc biệt của 200 gia đình thân nhân liệt sĩ thông qua các di ảnh liệt sĩ được phục dựng lại.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Nhóm Skyline đã phục dựng 200 di ảnh liệt sĩ, trao tặng thân nhân các liệt sĩ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tại chương trình, nhiều câu chuyện về sự hy sinh, mất mát và khát khao đoàn tụ đã được sẻ chia, chạm tới trái tim của tất cả những người tham dự.

Trong khoảnh khắc lắng đọng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ngụ tại P.Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nghẹn ngào kể về người cha là liệt sĩ Nguyễn Văn Phê.

Với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ký ức về người cha liệt sĩ chỉ hiện hữu qua lời kể của mẹ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bà Oanh mồ côi cha khi mới tròn 4 tháng tuổi nên không có ký ức nào về khuôn dung của người cha liệt sĩ. Suốt những năm tháng trưởng thành, hình ảnh người cha chỉ hiện hữu qua lời kể của người thân và tấm ảnh thờ đã phai màu thời gian.

Khi được trao lại bức chân dung của cha đã được phục dựng, bà Oanh bật khóc: "Cha đã về với con. Tết này, gia đình ta được đoàn tụ rồi…".

Nhận bức chân dung của người cha liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Kim Oanh nghẹn ngào: "Cha đã về với con. Tết này, gia đình ta được đoàn tụ rồi…" ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cũng tại chương trình, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Vinh (ngụ tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh), vợ liệt sĩ Trần Hữu Thanh, cũng khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Bà Vinh chỉ có 5 ngày làm vợ, chưa kịp chụp một bức ảnh cưới thì chồng hy sinh.

"Cuối năm 1978, anh Thanh hy sinh tại chiến trường Campuchia khi làm nhiệm vụ quốc tế. Từ đó đến nay, tôi vẫn ở vậy để chăm sóc cho bố mẹ chồng và lo hương khói cho chồng. Lâu nay, gia đình chỉ có một tấm ảnh không màu của anh để đặt lên bàn thờ", bà Vinh nghẹn ngào.

Ban tổ chức giúp bà Vinh có được bức ảnh chụp chung với người chồng liệt sĩ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Biết được câu chuyện của vợ liệt sĩ, Nhóm Skyline đã giúp bà Vinh có được bức ảnh chung với người chồng liệt sĩ.

Nhìn thấy tấm hình, bà Vinh òa khóc khi nhìn thấy người chồng trẻ đang ngồi bên cạnh mình trong khung hình. "Tôi mãn nguyện rồi", bà Vinh rưng rưng nước mắt khi đón nhận bức ảnh được ban tổ chức trao gửi.

Bà Nguyễn Thị Vinh xúc động khi đón nhận bức ảnh do ban tổ chức trao tặng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho hay mỗi bức ảnh được trao đi không chỉ là một tác phẩm phục dựng, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Người phụ nữ rơi nước mắt khi đón nhận di ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ là người thân của mình ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Những bức di ảnh được phục dựng hôm nay không chỉ bù đắp phần nào nỗi đau mất mát, mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, hun đúc truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ mai sau.

Những bức ảnh ấy sẽ theo các gia đình về với bàn thờ gia tiên, để mùa xuân này, các anh lại được trở về đoàn tụ trong hơi ấm tình thân", chị Hương chia sẻ.

Ban tổ chức giúp mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phương có bức ảnh chụp chung với người con trai liệt sĩ PHẠM ĐỨC

Theo chị Hương, thông qua dự án "Tô màu ký ức", Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhóm Skyline đã phục dựng gần 500 di ảnh liệt sĩ. Riêng tại chương trình "Tết tri ân liệt sĩ", ban tổ chức đã trao tặng 200 di ảnh và 200 triệu đồng tiền quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.