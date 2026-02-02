Nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc

Chiều 2.2, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc ẢNH: PHẠM ĐỨC

Phát biểu tại lễ khánh thành, chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác đền ơn đáp nghĩa với nhiều công trình tri ân đã được xây dựng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Riêng Ngã ba Đồng Lộc là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng bài bản với nhiều hạng mục. Trong đó, công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc sau một thời gian dài đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác đón tiếp, phục vụ du khách về dâng hương, tri ân.

Được sự quan tâm của UBND tỉnh Hà Tĩnh, công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc được khởi công từ tháng 4.2025 với tổng kinh phí 9,2 tỉ đồng, do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ. Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng được giao làm chủ đầu tư.

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc tại Ngã ba Đồng Lộc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho người dân và thế hệ trẻ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành vào tháng 12.2025, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ đề ra.

"Sau khi được đầu tư xây dựng, công trình đã được đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện thêm quần thể Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời là điểm thu hút đông đảo khách du lịch tâm linh và các tầng lớp nhân dân trong cả nước", chị Hương nhấn mạnh.