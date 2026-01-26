Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Ngày thanh niên cùng hành động tại Hà Tĩnh

Phạm Đức
26/01/2026 16:56 GMT+7

Xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ mô hình kinh tế thanh niên, tặng quà cho người nghèo, rửa xe gây quỹ… là những công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện trong 'Ngày thanh niên cùng hành động' ở tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 26.1, tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức chương trình "Ngày thanh niên cùng hành động" chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Ngày thanh niên cùng hành động tại Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ khởi công xây dựng 1 nhà nhân ái; trao tặng 1 máy thở, 2 máy lọc nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 3 mô hình kinh tế thanh niên; trao tặng 3 ti vi, 3 bộ máy tính và 220 suất quà cho người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Sơn Tây... Tổng nguồn lực huy động trao tặng dịp này là hơn 300 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Hội với nhiều nội dung thiết thực, tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh thiếu nhi, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới.

Ngày thanh niên cùng hành động tại Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 2.

Đoàn thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trong "Ngày thanh niên cùng hành động"

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hưởng ứng chương trình "Ngày thanh niên cùng hành động", ngay trong ngày, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng công trình tuyến đường thanh niên trị giá 35 triệu đồng; tổ chức 4 lớp khai giảng đối tượng Đoàn cho hơn 500 thanh niên.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai rộng khắp như chương trình "Xuân biên cương - Xuân biên giới", tổ chức gói hơn 1.500 bánh chưng xanh gây quỹ, huy động trên 140 triệu đồng, với sự tham gia của 250 đoàn viên, thanh niên; các mô hình ve chai gây quỹ, rửa xe gây quỹ, thu hút hơn 180 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.

Ngày thanh niên cùng hành động tại Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 3.

Đoàn thanh niên xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) triển khai mô hình "Rửa xe gây quỹ - Xuân chia sẻ"

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bên cạnh đó, các hoạt động chuyển đổi số được triển khai đồng bộ với hoạt động ra quân chuyển đổi số, thu hút 450 đoàn viên, thanh niên tham gia; các chương trình hiến máu tình nguyện, bán sản phẩm OCOP gây quỹ được tổ chức hiệu quả. Toàn tỉnh có hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang khu dân cư, khu vui chơi và các địa chỉ đỏ, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp tại các địa phương.

